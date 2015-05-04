Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları

İnsanların ruh hallerini belirlemede yaşadıkları ve gün içinde bulundukları ortamların etkisi yadsınamayacak kadar büyük. Mutluluk verici, enerjik dekorasyonlar sizi mutlu ederken iç karartıcı ve kasvetli tasarımlar enerjinizi düşürebilir. Bu yüzden de iç mimari ve dekorasyon tasarımlarında estetik ve tarz kadar önemli olan bir diğer şey de odaların işlevlerine göre gerekli enerjiyi sağlayabilecek dizaynlar yaratabilmektir. Ama bu her zaman canlı renkler ve hareketli tasarımlar kullanmak gerektiği anlamına da gelmez. Örneğin yatak odalarında fazla canlılık ve hareketlilik kaliteli bir uyku yoksunluğu yaratabilir, öte yandan oturma odalarında canlı renkler ve enerjik bir dekorasyonla gün içindeki enerjinizi ve keyif düzeyinizi arttırabilirsiniz. Bu yazımızda da farklı yaşam alanlarına ve farklı dekorasyon tarzlarına uygun mutluluk verici, enerjik, canlı ve rengarenk duvar dizaynlarına bir göz atalım dedik.