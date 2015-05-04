Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları

İnsanların ruh hallerini belirlemede yaşadıkları ve gün içinde bulundukları ortamların etkisi yadsınamayacak kadar büyük. Mutluluk verici, enerjik dekorasyonlar sizi mutlu ederken iç karartıcı ve kasvetli tasarımlar enerjinizi düşürebilir. Bu yüzden de iç mimari ve dekorasyon tasarımlarında estetik ve tarz kadar önemli olan bir diğer şey de odaların işlevlerine göre gerekli enerjiyi sağlayabilecek dizaynlar yaratabilmektir. Ama bu her zaman canlı renkler ve hareketli tasarımlar kullanmak gerektiği anlamına da gelmez. Örneğin yatak odalarında fazla canlılık ve hareketlilik kaliteli bir uyku yoksunluğu yaratabilir, öte yandan oturma odalarında canlı renkler ve enerjik bir dekorasyonla gün içindeki enerjinizi ve keyif düzeyinizi arttırabilirsiniz. Bu yazımızda da farklı yaşam alanlarına ve farklı dekorasyon tarzlarına uygun mutluluk verici, enerjik, canlı ve rengarenk duvar dizaynlarına bir göz atalım dedik.
Minimal ve modern tasarımlı bir oturma odası için, hele de dekorasyona ve mobilyalara beyaz renk hakimse, böyle renkli, hayat dolu desenleriyle insanın içini ışıldatan, cıvıl cıvıl bir duvar kağıdı seçimi mükemmel bir tercih olabilir. Çarpıcı bir yeşil tonunun üzerine renkli ve şık çizimiyle dikkat çeken yelpaze figürlerinden oluşan bu hareketli duvar kağıdı odaya hakim olan modern ve sade tasarımı bozmadan ortamı neşelendiriyor. Koltukların ve yer döşemelerinin beyaz olması ve odanın geri kalanında da yumuşak ve açık tonlu renkler kullanılması duvardaki hareketliliğin boğucu ve yorucu olmasını engelliyor. Bu renkli duvar kağıdı Suave İnternet Mağazası ürünlerinden biri.
Ünlü Fransız duvar kağıdı ve kumaş firması Elitis’in Türkiye temsilciliğini yapan LOT ürünlerinden olan bu sade ve sanatsal duvar deseniyse sanatsal, hayal gücü arttırıcı ve daha iyi odaklanmayı sağlayan, dingin ve huzurlu bir ruh hali yaratan bir tasarım olma niteliği taşıyor. Bulunduğu yaşam alanına adeta bir sergi salonu ağırbaşlılığı ve sanatsallığı katan bu duvar kağıdı çalışma odaları için kusursuz bir tercih olabilir.
Genç ve çocuk odaları içinse resimde görüldüğü gibi hem renkli, canlı ve enerjik hem de çocukların hayal güçlerini tetikleyecek duvar kağıdı modelleri seçilmeli. Çocuk ve gençlerin canlı ve hareketli dünyasından ilham alarak tasarlanan Hannahome Dekorasyon ürünü bu duvar kağıdıysa sarı duvarlı ve sade tasarımlı genç odasının tek bir duvarına uygulanarak odanın yorucu bir hale gelmesi engellenmiş.
Caswa Home tasarımlarından biri olan bu pastel renklerin dikine çizgilerle bir araya gelmesiyle oluşan duvar deseniyse, resimde görüldüğü gibi sanatsal ve yaratıcılık gerektiren aktivitelerin gerçekleştiği çalışma odaları, atölyeler ve stüdyolar için ideal. Dikine çizgiler çalışma enerjisini arttırırken duvar kağıdındaki renk tonları ise hayal gücünü arttırmaya yarayan bir tasarıma sahip. Hem enerjik hem de dingin ve huzurlu bir atmosfer yaratan bu tasarım, evlerin içindeki yaşam alanlarımız için de son derece uygun ve elverişli.
Yine modern dekorasyona sahip bir oturma odasındayız ve duvarların deseni, dokusu, renkleri ve yaydığı mutluluk verici enerji en çok dikkat çeken unsur olarak göze çarpıyor. Koyu gri koltuk takımı ve yumuşak ve açık renklerle dizayn edilmiş bu minimal ve sade oturma odası canlı sarı ve turuncu kullanılan duvarlar sayesinde sıradan bir görünümden uzaklaşıp göz alıcı bir hale bürünmüş. Duvar tasarımıysa WoodMyWall kendinden yapışkanlı doğal ahşap duvar kaplama panelleri ile yapılmış.
Chic Town Bebek tarafından dizayn edilen bu yemek odasındaysa ahşap masa ve sıra dışı iskeletleriyle dikkat çeken özel tasarım sandalyelerden oluşan mekân yemyeşil ve hareketli doğa çizimlerinin olduğu duvar kağıdıyla enerjik ve huzur veren bir yaşam alanına dönüşmüş. Sandalyelerin renkleri ve alışılagelmişin dışında tasarımlarıyla uyumlu bir dekorasyona sahip olan bu duvar hem doğallık hem de sanatsallık çağrışımları yapıyor.
(Farklı duvar kağıdı tavsiyeleri için Duvar kağıdı fikirleri isimli yazımıza da bekleriz.)