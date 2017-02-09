Seveceğiniz küçük, tek katlı prefabrik ev

Günümüzün modern, küçük ve düşük bütçeli evleri olarak tercih edilen prefabrik evler çok yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. İstediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz, planını ve projesini yapabileceğiniz bu evler mobil oldukları için istediğiniz yere taşınabiliyor. Bu gün basit bir şekilde projelendirilen küçük, tek katlı, şirin bir prefabrik eve misafir oluyoruz. Minimal yaşam tarzına uygun bir şekilde projelendirilen ve şirin oldu kadar da size huzur veren bu prefabrik ev çok düşük bir bütçeye inşa edilmiştir. Küçük bir Asya evi olarak düşünülmüş ve uygulanmış olan evin bir diğer özelliği de çok farklı dekorasyon düşüncelerinin bir arada muhteşem bir uyum içinde uygulanmış olmasıdır. Homify prefabrik ev modelleri sayfasında yer alan bu şirin ev Tayvan' da yer alıyor.