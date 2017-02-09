Seveceğiniz küçük, tek katlı prefabrik ev

Günümüzün modern, küçük ve düşük bütçeli evleri olarak tercih edilen prefabrik evler çok yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. İstediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz, planını ve projesini yapabileceğiniz bu evler mobil oldukları için istediğiniz yere taşınabiliyor. Bu gün basit bir şekilde projelendirilen küçük, tek katlı, şirin bir prefabrik eve misafir oluyoruz. Minimal yaşam tarzına uygun bir şekilde projelendirilen ve şirin oldu kadar da size huzur veren bu prefabrik ev çok düşük bir bütçeye inşa edilmiştir. Küçük bir Asya evi olarak düşünülmüş ve uygulanmış olan evin bir diğer özelliği de çok farklı dekorasyon düşüncelerinin bir arada muhteşem bir uyum içinde uygulanmış olmasıdır. Homify prefabrik ev modelleri sayfasında yer alan bu şirin ev Tayvan' da yer alıyor.
Evin ön cephesi şık bir şekilde dekore edilmiş ve beyazın çekiciliği kullanılarak şirin koyu renkli bir giriş kapısı ile muhteşem bir görsel yaratılmış. Ayrıca bununla kalınmamış ve doğa dostu bir yaşam için küçük, şirin ve huzur dağıtan minik bahçeler oluşturularak bu alanlar yeşillikler ile donatılmış. Pencere sundurmaları da siyah renkte yapılarak muhteşem bir görsel ortaya çıkarılmış.
Prefabrik evin arka bahçesi modern bir tasarım ile balkon ve bahçe birleşimi olarak düzenlenmiş. Küçük ve şık bir balkon oluşturularak balkon mobilyaları ile bu alan çay keyfi yapabileceğiniz, bahçe ile iç içe olarak huzur bulabileceğiniz bir alan haline getirilmiş. ayrıca Oturma odasının ön cephesi olarak da dekore edildiği için oturma odasından geçebileceğiniz bir kayar kapı ile ulaşım sağlanmış.
Evin iç dekorasyonu küçük olmasından dolayı işlevsel bir düzende yapılmış. Basit iki koltuk ve geniş bir panel cam ile hem manzaraya hakim olması sağlanmış hem de küçük alanda mobilyalar ile yer işgali önlenerek geniş bir hareket alanı bırakılmış. Canlı ve parlak renkler seçilerek iç mekanın çekici bir alan olması sağlanmış. Bu sayede küçük dezavantajı ortadan kaldırılmış ve görsel açıdan çekici bir dekorasyon yapılarak işlevselliği artırılmış.
Küçük prefabrik evin küçük bir banyosu var. Küçük olmasına karşın geniş ve rahat bir alan olarak dekore edilerek duş, lavabo, klozet bu alanda şık bir şekilde yerleştirilmiş. Modern ve küçük bir banyo olarak prefabrik evin içinde oldukça işlevsel bir özelliğe sahip.
Prefabrik evler mobil evler oldukları için istenilen yere kolayca ulaştırılabilir. Bu nedenle konakladığınız alandan taşınmak istiyorsanız bir vinç yardımı ile kamyona yükleyerek yeni adresinize taşınabilirsiniz. Üretimi de çok kısa süre de yapılabildiği için kısa süre de modern bir prefabrik eve çok minimal bütçeler ile sahip olabilirsiniz.