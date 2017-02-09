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Seveceğiniz küçük, tek katlı prefabrik ev

umit atdağ umit atdağ
劃時代-移動宅, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 Asyatik Oturma Odası Tuğla Beyaz
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Günümüzün modern, küçük ve düşük bütçeli evleri olarak tercih edilen prefabrik evler  çok yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. İstediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz, planını ve projesini yapabileceğiniz bu evler mobil oldukları için istediğiniz yere taşınabiliyor. Bu gün basit bir şekilde projelendirilen küçük, tek katlı, şirin bir prefabrik eve misafir oluyoruz.  Minimal yaşam tarzına uygun bir şekilde projelendirilen ve şirin oldu kadar da size huzur veren bu prefabrik ev  çok düşük bir bütçeye inşa edilmiştir. Küçük bir Asya evi olarak düşünülmüş ve uygulanmış olan evin bir diğer özelliği de  çok farklı dekorasyon düşüncelerinin bir arada muhteşem bir uyum içinde uygulanmış olmasıdır. Homify prefabrik ev modelleri sayfasında yer alan bu şirin ev Tayvan' da yer alıyor.

Doğa dostu yaşam

homify Asyatik Evler Beton Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin ön cephesi şık bir şekilde dekore edilmiş ve beyazın çekiciliği kullanılarak şirin koyu renkli bir giriş kapısı ile muhteşem bir görsel yaratılmış. Ayrıca bununla kalınmamış ve doğa dostu bir yaşam için küçük, şirin ve huzur dağıtan minik bahçeler oluşturularak bu alanlar yeşillikler ile donatılmış. Pencere  sundurmaları da siyah renkte yapılarak muhteşem bir görsel ortaya çıkarılmış.

Balkon manzarası

劃時代-移動宅, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 Asyatik Oturma Odası Kuvars Beyaz
築地岩移動宅

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

Prefabrik evin  arka bahçesi modern bir tasarım ile balkon ve bahçe birleşimi olarak düzenlenmiş. Küçük ve şık bir balkon oluşturularak  balkon mobilyaları ile bu alan çay keyfi yapabileceğiniz, bahçe ile iç içe olarak huzur bulabileceğiniz bir alan haline getirilmiş. ayrıca  Oturma odasının ön cephesi olarak da dekore edildiği için oturma odasından geçebileceğiniz bir kayar kapı ile ulaşım sağlanmış.

Küçük ve işlevsel

劃時代-移動宅, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 Asyatik Oturma Odası Tuğla Beyaz
築地岩移動宅

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

Evin iç dekorasyonu küçük olmasından dolayı işlevsel bir düzende yapılmış. Basit iki koltuk ve geniş bir panel cam ile hem manzaraya hakim olması sağlanmış hem de küçük alanda mobilyalar ile yer işgali önlenerek geniş bir hareket alanı bırakılmış. Canlı ve parlak renkler seçilerek  iç mekanın çekici bir alan olması sağlanmış. Bu sayede küçük dezavantajı ortadan kaldırılmış ve görsel açıdan çekici bir dekorasyon yapılarak işlevselliği artırılmış.

Modern banyo

劃時代-移動宅, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 Asyatik Banyo Mozaik Beyaz
築地岩移動宅

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

Küçük prefabrik evin küçük bir banyosu var. Küçük olmasına karşın geniş ve rahat bir alan olarak dekore edilerek  duş, lavabo, klozet bu alanda şık bir şekilde yerleştirilmiş. Modern ve küçük bir banyo olarak prefabrik evin içinde oldukça işlevsel bir özelliğe sahip.

Mobil evler

homify
homify

homify
homify
homify

Prefabrik evler mobil evler oldukları için istenilen yere kolayca ulaştırılabilir. Bu nedenle konakladığınız alandan taşınmak istiyorsanız bir vinç yardımı ile  kamyona yükleyerek yeni adresinize taşınabilirsiniz. Üretimi de çok kısa süre de yapılabildiği için kısa süre de modern bir prefabrik eve çok minimal bütçeler ile sahip olabilirsiniz.

Üç muhteşem tek katlı prefabrik, hem de planlarıyla birlikte!
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