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Türkiye'den herkesi kıskandıracak 9 müstakil ev projesi

umit atdağ umit atdağ
Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Evler Seramik Beyaz
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Günümüzde apartman daireleri modern ev projeleri olarak rağbet görürken, beton hapishanelerden kaçmak ve bahçeli küçük müstakil evlerde huzurlu bir yaşam sürmek isteyenler şirin ve küçük müstakil evleri tercih ediyorlar. Ülkemizde modern müstakil evler geçmişten günümüze bir yaşam biçimi olarak kabul edilmiş ve modern müstakil ev modelleri ile insanlar modern bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Bir evin huzur veren şirin bir ev olması için doğru bir proje ile hayata geçirilmesi önemlidir. Yanlış bir proje uygulandığında emek ve maddiyat boşa gidecektir. Bugün Türkiye'de yer alan güzellikleri ve şirinlikleri ile herkesi büyüleyen müstakil ev projelerini inceliyoruz. Şirin bahçeleri, modern mimarisi ile gelenekselin bir arada uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi sonucunda ortaya çıkarılan modern müstakil evler hepimizin sahip olmak istediği, yaşamımızı sürdürmek istediğimiz evler olarak hayallerimizi süslüyor. Bu evleri homify farkı ile inceleyerek kendi evimizin proje aşamasında istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. İşte daha ilk bakışta hayranlık uyandıran birbirinden güzel modern müstakil ev modelleri…

1- Modern dış cephe

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Balkon, Veranda & Teras
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Modern ev projeleri inşa edilirken dış cephe dekorasyonu ve bahçe uyumu çok önemlidir. Dış cephe kaplaması, renk seçimi ve bahçe peyzajı uyumlu olmadığında çok kötü bir görüntü oluşabilir. Bu evde şirin ve yeşillikler içinde bir bahçe müstakil bir ev beyaz ile koyu kahve rengin muhteşem görseli birleştirilerek hayranlık veren bir güzellik oluşturulmuş.

2- Modern mimari

Ahmet Bey Edremit Villa Projesi H.E: Mimarlık Modern Evler
H.E: Mimarlık

Ahmet Bey Edremit Villa Projesi

H.E: Mimarlık
H.E: Mimarlık
H.E: Mimarlık

Evinizin projesi hazırlanırken modern bir mimari de olmasına özen gösterebilir ve resimdeki gibi iki boyutta ve dört cepheye bakan bir ev sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bahçenin ve evin bütünlüğü bu proje de olduğu gibi etkileyici olmalıdır. Ana giriş iki cephenin tam ortasına yaparak simetrik bir giriş alanı oluşturabilirsiniz.

3- Amerikan tipi tasarım

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Hep filmlerde gördüğümüz caddeye belirli mesafe de inşa edilmiş yeşil çim bahçenin ardında duran bindirme çatılı Amerikan evleri ülkemizde de artık inşa edilip kullanılmaktadır. Bu ev bir aile evi olarak her detayı ile etkileyici bir güzelliğe sahip. Beyaz korkulukları ve yeşil çim alan insanı mutlu ediyor. Modern müstakil ev modelleri arasında öne çıkan bir örnek…

4- Palmiyelerle ferah bir giriş

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Evinizin görkemli ve göze hoş gelen bir görüntüsü olmasını istiyorsanız resimdeki gibi görkemli bir dış cephe mimarisi oluşturarak çok yıllık palmiyeleri giriş alanının her iki yanına yerleştirerek muhteşem görünen müstakil bir eve sahip olabilirsiniz.

5- Zarafet ve estetik

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Müstakil evler genelde iki katlı olarak inşa edildikleri için dış cephe alanları geniş olur. Bu alanlar özenle dekore edilmediğinde evinizin dış güzelliği istediğiniz gibi oluşmaz. Bu evde olduğu gibi ahşap il beyaz duvar şık bir şekilde dekore edilmiş ve ortaya göz alıcı bir güzellik çıkarılmış. Şirin küçük bahçe siyah korkuluklar ile çevrelenerek muhteşem bir güzellik ortaya çıkarılmış.

- Arka bahçe

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Arka cephede de harika bir havuzlu bahçe bulunuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

6- Çocuklar için oyun alanları

GALVANİZ ÇELİK EV, EGEUMUT ÇELİK YAPI EGEUMUT ÇELİK YAPI Modern Evler
EGEUMUT ÇELİK YAPI

GALVANİZ ÇELİK EV

EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI

Müstakil evlerde bahçe yer aldığı için geniş bir bahçe içinde çocuk oyun alanı, teras ve balkon tercih edebilir çocuklarınız bahçede yer alan çocuk oyun alanında oynarken siz balkon veya terasta çay keyfi yapabilirsiniz.

7- Işıl ışıl bir yapı

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Evinizin arka bahçesine bir havuz yaparak evinizin modern ve ihtiyaçlara tam anlamı ile cevap veren bir ev olmasını sağlayabilir, doğru bir aydınlatma ile ışıl ışıl bir eve sahip olabilir ve müstakil ev kavramını çok ileri götürebilirsiniz. Uygun bir çevre düzenlemesi yaparak evinizin modern ve şık bir ev olmasına katkı sağlayabilirsiniz.

- Arka cephe

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Bu ışıl ışıl evin arka cephesi de oldukça görkemli görünüyor.

8- Yalınlık ve estetik

Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Evler Seramik Beyaz
Murat Aksel Architecture

Villa

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Sadelikten hoşlanan biriyseniz yalın ve sade bir müstakil ev tercih edebilir ve resimdeki gibi modern bir dış cephe uygulaması yaparak evinizin bir inci gibi parlamasını sağlayabilirsiniz. Küçük bir bahçe içinde çok yıllık yeşil bitkiler tercih edebilir ve beyaz yalın dış cepheyi süsleyebilirsiniz.

9- Beyaz ve sade

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Modern Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Lemon Park 2

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Minimalist bir yaşam tarzına sahipseniz örnek müstakil evi tercih ederek yaşam tarzınızı evinize yansıtmış olursunuz. Oldukça sade olan ve beyaz renk tercih ile şeffaf bir müstakil ev haline gelen bu ev huzur kaynağı olacağı gibi sade bir yaşam içinde size yeni bir kapı açacaktır.

- İlham almak için alternatif modeller

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Evler
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Lemon Park 2

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

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