Türkiye'den herkesi kıskandıracak 9 müstakil ev projesi

Günümüzde apartman daireleri modern ev projeleri olarak rağbet görürken, beton hapishanelerden kaçmak ve bahçeli küçük müstakil evlerde huzurlu bir yaşam sürmek isteyenler şirin ve küçük müstakil evleri tercih ediyorlar. Ülkemizde modern müstakil evler geçmişten günümüze bir yaşam biçimi olarak kabul edilmiş ve modern müstakil ev modelleri ile insanlar modern bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Bir evin huzur veren şirin bir ev olması için doğru bir proje ile hayata geçirilmesi önemlidir. Yanlış bir proje uygulandığında emek ve maddiyat boşa gidecektir. Bugün Türkiye'de yer alan güzellikleri ve şirinlikleri ile herkesi büyüleyen müstakil ev projelerini inceliyoruz. Şirin bahçeleri, modern mimarisi ile gelenekselin bir arada uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi sonucunda ortaya çıkarılan modern müstakil evler hepimizin sahip olmak istediği, yaşamımızı sürdürmek istediğimiz evler olarak hayallerimizi süslüyor. Bu evleri homify farkı ile inceleyerek kendi evimizin proje aşamasında istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. İşte daha ilk bakışta hayranlık uyandıran birbirinden güzel modern müstakil ev modelleri…
Modern ev projeleri inşa edilirken dış cephe dekorasyonu ve bahçe uyumu çok önemlidir. Dış cephe kaplaması, renk seçimi ve bahçe peyzajı uyumlu olmadığında çok kötü bir görüntü oluşabilir. Bu evde şirin ve yeşillikler içinde bir bahçe müstakil bir ev beyaz ile koyu kahve rengin muhteşem görseli birleştirilerek hayranlık veren bir güzellik oluşturulmuş.
Evinizin projesi hazırlanırken modern bir mimari de olmasına özen gösterebilir ve resimdeki gibi iki boyutta ve dört cepheye bakan bir ev sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bahçenin ve evin bütünlüğü bu proje de olduğu gibi etkileyici olmalıdır. Ana giriş iki cephenin tam ortasına yaparak simetrik bir giriş alanı oluşturabilirsiniz.
Hep filmlerde gördüğümüz caddeye belirli mesafe de inşa edilmiş yeşil çim bahçenin ardında duran bindirme çatılı Amerikan evleri ülkemizde de artık inşa edilip kullanılmaktadır. Bu ev bir aile evi olarak her detayı ile etkileyici bir güzelliğe sahip. Beyaz korkulukları ve yeşil çim alan insanı mutlu ediyor. Modern müstakil ev modelleri arasında öne çıkan bir örnek…
Evinizin görkemli ve göze hoş gelen bir görüntüsü olmasını istiyorsanız resimdeki gibi görkemli bir dış cephe mimarisi oluşturarak çok yıllık palmiyeleri giriş alanının her iki yanına yerleştirerek muhteşem görünen müstakil bir eve sahip olabilirsiniz.
Müstakil evler genelde iki katlı olarak inşa edildikleri için dış cephe alanları geniş olur. Bu alanlar özenle dekore edilmediğinde evinizin dış güzelliği istediğiniz gibi oluşmaz. Bu evde olduğu gibi ahşap il beyaz duvar şık bir şekilde dekore edilmiş ve ortaya göz alıcı bir güzellik çıkarılmış. Şirin küçük bahçe siyah korkuluklar ile çevrelenerek muhteşem bir güzellik ortaya çıkarılmış.
Arka cephede de harika bir havuzlu bahçe bulunuyor.
Müstakil evlerde bahçe yer aldığı için geniş bir bahçe içinde çocuk oyun alanı, teras ve balkon tercih edebilir çocuklarınız bahçede yer alan çocuk oyun alanında oynarken siz balkon veya terasta çay keyfi yapabilirsiniz.
Evinizin arka bahçesine bir havuz yaparak evinizin modern ve ihtiyaçlara tam anlamı ile cevap veren bir ev olmasını sağlayabilir, doğru bir aydınlatma ile ışıl ışıl bir eve sahip olabilir ve müstakil ev kavramını çok ileri götürebilirsiniz. Uygun bir çevre düzenlemesi yaparak evinizin modern ve şık bir ev olmasına katkı sağlayabilirsiniz.
Bu ışıl ışıl evin arka cephesi de oldukça görkemli görünüyor.
Sadelikten hoşlanan biriyseniz yalın ve sade bir müstakil ev tercih edebilir ve resimdeki gibi modern bir dış cephe uygulaması yaparak evinizin bir inci gibi parlamasını sağlayabilirsiniz. Küçük bir bahçe içinde çok yıllık yeşil bitkiler tercih edebilir ve beyaz yalın dış cepheyi süsleyebilirsiniz.
Minimalist bir yaşam tarzına sahipseniz örnek müstakil evi tercih ederek yaşam tarzınızı evinize yansıtmış olursunuz. Oldukça sade olan ve beyaz renk tercih ile şeffaf bir müstakil ev haline gelen bu ev huzur kaynağı olacağı gibi sade bir yaşam içinde size yeni bir kapı açacaktır.
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