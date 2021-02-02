Ada tipi mutfak modelleri: 10 şahane fikir!

Mutfağınızı daha fonksiyonel bir şekilde kullanmak için mutfak adası tercih edebilirsiniz. Mutfak üniteleri olarak bilinen mutfak adası modelleri aynı zamanda mutfağın daha fonksiyonel özelliklere sahip olmasına yardımcı olur. Ada tipi mutfak daha fazla muhafaza alanı yaratmakla birlikte mutfak masası veya yemek masası görevi de görecekti4r. Ayrıca geniş mutfaklar için muhteşem dekorasyonlar yapmanıza yardımcı olan mutfak ada modelleri profesyonel iç mimarlar tarafından tercih edilmektedir. Ada tipi mutfak tasarımları arasından size uygun modeli seçerken mutfak tezgahı olarak kullanılan malzemenin seçimine de dikkat etmelisiniz. Mutfak tezgahı olarak kullanılan tüm malzemeleri ada mutfak yüzeyi olarak kullanabilirsiniz.
Son dönemlerde mutfak dizaynı ile ilgili ilham veren birçok yenilik ve özgün fikirler dekorasyon dünyasına dahil oluyor. Çok amaçlı kullanılabilen mutfak adaları, modern ve fonksiyonel tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bugün sizlere 10 modern ada mutfak derledik. Ferah ve geniş kullanım alanları, kontrast renkler ve beyaz zeminlerle malzemelerin ön plana çıktığı örnekler bulabilir, mutfağınıza şıklık katabilirsiniz. Ada tipi mutfak yaptırmak isteyenlere ilham verecek 10 modern örnek bir araya getirdik, bu şık mutfaklardan hangisi size hitap ediyor?
Ada mutfak tercih edecekseniz mutfağınıza fonksiyonellik kazandıracak tasarımları tercih etmelisiniz. Renkleri mutfak dolaplarınız ile yakın olmalı, tasarım olarak benzeşmelidir. Mutfak adası ile benzer mutfak dolabı tasarımını nasıl seçmeliyim diye düşünüyorsanız '' Daha kullanışlı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 45 mutfak dolabı '' yazımıza göz atabilirsiniz.
Parlak ya da cesur renklerin mutfak dekorasyonunda kullanımı için uygun beyaz zemin rengi kullanılmış. Beyaz ve nötr gri zeminlerle parlak ya da canlı renklerin kullanımına olanak tanınıyor ve göze hitap eden bir renk kombinasyonu oluşuyor. Kırmızı tonları cesur renkler arasındadır, beyaz ağırlıklı zeminlerle oldukça uyum sağlar.
Kontrast renklerin kullanıldığı aydınlık ve ferah bir mutfak. Modern çizgilerle şık ve özenle tasarlanan mutfakta, tam donanımlı bir mutfak adası hem tezgah, hem de yemek alanı olarak değerlendiriliyor. Mutfak adasını odak alan modern lamba aksesuarları ve süs bitkileri mutfak atmosferine renk ve şıklık katıyor.
Mutfak duvarı ve tezgahlarda granit kullanımı ile natürel dokular huzur veren bir atmosfer oluşturur. Beyaz duvarlar ve döşeme zemini ile malzemelerin natürel dokuları ve kontrast renkler öne çıkarken, şık aydınlatma unsurları ile daha ferah ve aydınlık bir mutfak dizayn ediliyor.
Özgün ve işlevsel tasarımlar için dekoratif öğelerle şık bir mutfak döşeyebilirsiniz. İlham vermesi açısından örnek görseldeki modern mutfak modelinde geometrik formlar ve silindir biçimindeki mutfak elemanında çelik materyal kullanılmış. Basit çizgilerle kullanışlı ve özgün mutfak adaları ile ilgilenenlere ilham verebilir.
Muntazam ışıklandırma unsurları ile kontrast öğelerin ön plana çıktığı şık bir mutfak. Modern stil öğelerle döşenen tam donanımlı mutfakta geniş bir mutfak adası ve fonksiyonel tasarım özellikleri mevcut.
Lüks ve konforlu döşenen mutfak modeli, açık plan tasarlanıyor. Oturma alanları, yemek alanı ve mutfağın dahil olduğu planlamada mevsimsel şartlara göre istenildiğinde sürgülü cam kapılar açılarak teras alanı ile yemek alanı bütünleşiyor.
Basit çizgiler ve pürüzsüz, parlak yüzeyler mutfağınızda ışıl ışıl ve ferah bir görünüm kazandırmanızı kolaylaştırır. Kontrast renkler ve sıcak renkli aksesuarlarla bir araya getirdiğinizde mükemmel uyum sağlanır. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Her zaman uzun ve dar mutfak adaları dizayn edilmek zorunda değil. İhtiyaca ve kullanım alanına göre kareye yakın dikdörtgen mutfak adası tezgahları çok amaçlı kullanılarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda bar, ocak ve tezgah olarak değerlendirilen mutfak adalarının tezgah altı alanları depolama amaçlı değerlendirilebilir.
Ağırlıklı olarak nötr renklerin hakim olduğu mutfakta malzemelerin kalitesi ve dayanımı ön planda tutulmalıdır. Uzun vadede kullanışlı ve rahat tezgah alanı kullanımı için tercih edilen malzeme kadar, diğer mutfak elemanlarında da paslanmak çelik materyal kullanımı ideal alternatifler olarak değerlendirilebilir.
Natürel malzemelerin dekorasyona kattığı huzur veren atmosferi renkleri ve dokuları ile gözü okşuyor. Çok geniş bir mutfağa sahip olmaya gerek kalmadan, kullanışlı ve ferah bir mutfak dizaynı yapılabileceğinin en iyi örneklerinden. Ahşabın ağırlık kullanımının yanı sıra granit ya da mermer gibi natürel dokuların mutfak tezgahı ve diğer dekorlarda kullanımı estetik değerini arttırıyor.
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