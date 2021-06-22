Alaçatı’da Rüya Gibi Bir Villa

Yaz aylarının tadını çıkaracağınız, çağdaş tasarımı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olan villa tasarımı yüksek standartlarda bir yaşamı sizlere sunuyor. Profesyonel mimarlar tarafından tasarlanmış olan bu villa tasarımını incelediğinizde her yaşa ve her zevke hitap ettiğini göreceksiniz.Klasik villa tasarımına modern bir anlayış getiren bu villa İzmi Çeşme'de yer alıyor. Modern zaman malzemelerinin eskitme malzemeler ile sentezlenmesi ile inşa edilen bu villanın bahçe peyzajı ve havuz tasarımı da göz alıcı bir güzelliğe sahip. Yaz aylarında havuz keyfi yapabileceğiniz, akşamları serin havanın tadını çıkaracağınız, çocuk odası, hobi odası gibi yaşam alanlarına sahip olan bu villa projesi modern bir yaşamın da anahtarı oluyor.
Modern ve klasik yatak odası tasarımı canlı ve enerjik renk tonları kullanılarak renklendirilmiş. Ebeveyn ve genç yatak odası olmak üzere iki yatak odasına sahip olan bu villa aynı zamanda geniş yaşam alanları ile ferah bir hayatı sizlere sunuyor.
Çeşme’ye bağlı Alaçatı’da inşa edilen şahane villa, karakteristik Alaçatı mimarisinden ilham alıp, klasik tarzı modern bir anlayışla yorumlayarak yörenin dokusuna farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor. Modern bir ailenin çağdaş, günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla farklı malzemeler ve yaklaşımlar tek bir çatı altında birleştirilerek, tasarlanan her mobilya ve seçilen her ürün ile zamansız mekanlar oluşturulmuş. Şimdi villanın iç ve dış mekan fotoğraflarına göz atarak daha detaylı inceleyeceğiz.
İzmir'de yer alan bu villa doğal özellikleri ile ön plana çıkıyor. Yeşil alanları, doğal tasarımı ile büyüleyen bu villa tasarımı bahçe ve havuz tasarımı ile doğallığını pekiştiriyor. Doğal ve kusursuz villa tasarımları konusunda fikir edinmek için '' Türkiye'den insanı hayran bırakan 10 villa '' başlıklı yazımıza göz atmalısınız.
Alaçatı'nın huzurlu atmosferiyle ev sahiplerinin pozitif enerjisinin harmanlanması tasarımdaki beyaz ve turkuaz renk paletinde ifade bulmuş. Alaçatı villa projesi 300m2 iç mekan ve 500m2 peyzaj ve bahçe alanlarından oluşuyor. Fotoğrafta görüldüğü üzere lüks villanın mükemmel bir havuzu da var.
Zemin katta ana yapının yalınlığı ve doğayla iç içe olabilmesi yarı açık mekanlarla sağlanmış. Ön cephedeki büyük pencereler salon ve verandanın bütünlüğünü bozmadan, iç mekanla dış mekan arasında doğal bir geçiş oluşturuyor. Bodrum katta ve üst katta bulunan özel yaşam alanlarında ise ayrıntıların çoğu doğal dokulara odaklı tasarım yaklaşımını destekler nitelikte.
İç mekan dekorasyonunda tıpkı dış cephe tasarımında olduğu gibi deniz tonları kullanılmış. Ek olarak tavan ve duvarların bazıları koyu gri renginde. Mobilyalar renkleri dışında oldukça çağdaş ve rahat görünüyorlar. Halı ile tekli koltukların tonları birbiriyle uyumlu. Aynı zamanda salonda şömine de bulunuyor.
Salonla bir arada bulunan yemek odası tıpkı salon gibi modern döşenmiş. Bu açıdan mekanın büyüklüğü daha iyi anlaşıyor. Oturma odası ile yemek odası arasında bir kolon dışında herhangi bir duvar bulunmuyor. Yine bu açıdan duvarlardan birinin taş kaplı olduğunu fark ediyoruz.
Görkemli villanın giriş kısmı oldukça güzel. Çünkü nadir olarak rastlayacağımız turkuaz renkli bir kapısı var. Renkli kapı dışında malzeme seçimi dikkat çekici. Ahşap kapı, kırmızı tuğla giriş kısmı, taş duvarlar ve son olarak hem zeminde hem merdivenlerde kullanılan mermer ile doğal malzeme tercihi son derece uyumlu.
Villanın mutfağı diğer odalar kadar ferah ve konforlu. Bu defa dekorasyonda turkuaz ya da mavi yok. Ancak yine deniz tonu bir yeşil kullanılmış. Dolaplar ve ada tezgah ise bembeyaz. Bu açıdan görünmese de diğer duvar da boydan boya dolapla kaplı.
Konutta bulunan iki adet banyodan daha iç açıcı olanı tercih ettik. Hem ayna çerçevesinde hem de lavabo altı dolapta kullanılan maviler evin genel dekorasyonuyla uyumlu. Ek olarak eskitme görünümlü ahşap estetik açıdan sofistike bir seçim. Banyonun en güzel tarafı ise saksıda yetiştirilen iki adet ağaç bulunması.
Evdeki üç adet yatak odasından ilk olarak ebeveyn odasına göz atıyoruz. Hemen hemen tüm duvarların beyaz renkli olduğu yatak odası aydınlık olmakla birlikte huzur verici bir atmosfere sahip. Başta yatak detayları olmak üzere genel olarak dekorasyonda ahşap ağırlığı var. Yatağın hemen karşısında yer alan giysi dolabı duvarlar gibi beyaz renkli ve aynalı olması sebebiyle kamufle olmuş durumda.
Villadaki son durağımız iki yataklı çocuk odası. Genellikle çocuk odaları hayli renkli ve yaratıcı olur. Fakat misafir de ağırlanabileceği için çocuk odası özellikle küçükler için hazırlanmış gibi durmuyor. Yataklar ve bir duvarı kaplayan büyük giysi dolabı koyu mavi ile beyaz renklerinden oluşuyor. Kafes biçimindeki lamba ise odaya şıklık katmış.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Basit, sofistike ve çağdaş bir konut’ başlığına göz atabilirsiniz.