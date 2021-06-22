Alaçatı’da Rüya Gibi Bir Villa

Yaz aylarının tadını çıkaracağınız, çağdaş tasarımı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olan villa tasarımı yüksek standartlarda bir yaşamı sizlere sunuyor. Profesyonel mimarlar tarafından tasarlanmış olan bu villa tasarımını incelediğinizde her yaşa ve her zevke hitap ettiğini göreceksiniz.Klasik villa tasarımına modern bir anlayış getiren bu villa İzmi Çeşme'de yer alıyor. Modern zaman malzemelerinin eskitme malzemeler ile sentezlenmesi ile inşa edilen bu villanın bahçe peyzajı ve havuz tasarımı da göz alıcı bir güzelliğe sahip. Yaz aylarında havuz keyfi yapabileceğiniz, akşamları serin havanın tadını çıkaracağınız, çocuk odası, hobi odası gibi yaşam alanlarına sahip olan bu villa projesi modern bir yaşamın da anahtarı oluyor.

Modern ve klasik yatak odası tasarımı canlı ve enerjik renk tonları kullanılarak renklendirilmiş. Ebeveyn ve genç yatak odası olmak üzere iki yatak odasına sahip olan bu villa aynı zamanda geniş yaşam alanları ile ferah bir hayatı sizlere sunuyor.

Çeşme’ye bağlı Alaçatı’da inşa edilen şahane villa, karakteristik Alaçatı mimarisinden ilham alıp, klasik tarzı modern bir anlayışla yorumlayarak yörenin dokusuna farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor. Modern bir ailenin çağdaş, günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla farklı malzemeler ve yaklaşımlar tek bir çatı altında birleştirilerek, tasarlanan her mobilya ve seçilen her ürün ile zamansız mekanlar oluşturulmuş. Şimdi villanın iç ve dış mekan fotoğraflarına göz atarak daha detaylı inceleyeceğiz.