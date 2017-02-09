Türkiye'de bir daireden herkese ilham aşılayacak 7 fikir

Dekoratif unsurlarla şık ve ferah bir ev döşemek bir hayli keyifli bir iştir. Hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, malzeme, doku ve renklerde uyum ve ahengi tercih edebilir, ya da tezatlık sağlayarak kontrast öğelerle daha çarpıcı bir görünüm oluşturabilirsiniz. homify'da uzmanların dizayn ettiği birbirinden güzel projeler ve dekoratif fikirler bulabilir, hangi stil ve tarza yakın olduğunuzu belirleyebilirsiniz. Bu yazımızda Hande Köksal imzası taşıyan, İstanbul'dan şık ve modern döşenmiş bir daireye konuk olacağız. Konfor, ferah atmosfer ve zarif çizgiler barındıran projenin görsellerini incelemek üzere alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.
Canlı çiçekler ev dekorasyonunda estetik ve natürellik yakalamanızı kolaylaştırır ve huzur veren bir atmosfer oluşturur. Tazelik ve canlılık, küçük dokunuşlarla büyük fark yaratacak elde edilebilir. Evinizde şık ve dekoratif aksesuarlara yer ayırabilir, hem doğal hem de etkileyici bir görünüm kazandırmak için canlı çiçekler kullanabilirsiniz. Ev dekorasyonunda tercih ettiğiniz stil ve tarza göre alternatif vazo modellerini değerlendirebilir, diğer öğelerle uyum yakalayarak ahenk sağlayabilir ya da tezatlık oluşturarak çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.
Modern stil öğelerle dizayn edilen projede, geniş pencere açıklıkları ile daha ferah ve aydınlık bir atmosfer sağlanıyor. Doğal ışığın muntazam alındığı iç mekan planlamasında pencere genişlikleri büyük önem taşır. Duvar ve tavan zeminlerinde beyaz renk derinlik katar ve daha aydınlık bir atmosfer oluşturur. Konfor sunan modern mobilyaların yanı sıra, açık duvar rafları ile duvar dekoru hem fonksiyonel hem estetik amaçlı dizayn ediliyor. Duvar zemini ile benzer beyaz renk tasarlanan raf ve dolap sistemleri akılcı depolama alternatifleri olarak değerlendirilebilir.
Bölücü duvara gerek kalmadan mekanları görevlerine göre ayırmanın birçok yolu mevcuttur. Akordeon kapılar olarak da anılan katlanır kapı sistemleri, ihtiyaç duyulduğunda açılarak daha geniş ve ferah bir alan algısı oluşturmanızı sağlar. Yemek odası ve salonu ihtiyaç duyulduğunda bir araya getirmek, ya da terasla oturma odasını bütünleştirmek için katlanır kapı sistemleri ideal bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Böylelikle ihtiyaç duyulduğunda daha geniş bir alana sahip olabilir, terasla oturma odasını birleştirdiğiniz manzara ile bütünleşen bir iç mekan dizayn edebilirsiniz.
Giriş holü evin diğer alanlarına nazaran daha az özenilen yerler olabilir ve daha küçük alana sahiptir. Buna rağmen ev dekorasyonunda davetkar bir giriş konuklar ve ev sahipleri için önemlidir. Modern stil döşenen bir evde, geometrik formları öne çıkaran aynlar ve objeler kullanılabilir. Asimetri unsuru sıklıkla modern projelerde ve dekorasyonda kullanılır. Dekoratif ürünler ve ayna modelleriyle daha şık bir giriş holü dizayn edebilir, açık renk tonlarında zeminlerle daha ferah bir etki oluşturabilirsiniz.
Mutfağınızda duvar dekorları oluştururken hem estetik hem de fonksiyonel özellikler taşıyan bir tasarım fikir arıyorsanız, akılcı çözümlerle depolama sistemleri ilginizi çekebilir. Endüstriyel stil farkı ile duvarlarınızda tencere ve tava gibi mutfak gereçlerini asarak muhafaza edebilir, aynı zamanda kontrast öğelerle göze hitap eden bir dekor oluşturabilirsiniz. Dekoratif lamba aksesuarları da benzer malzeme ürünleri ile uyum sağlarken, beyaz duvar fayansları ile kontrast sağlıyor.
Kullanışlılık bakımından servis pencereleri, ihtiyaca göre oturma alanı ile mutfak arasındaki ilişkiyi muntazam sağlar. Açık raf sistemleri ile baharatlıklardan kitaplarınıza kadar birçok obje ve mutfak ürününü dekoratif amaçlı kullanabilir, örnek görseldeki gibi şık ve göz alıcı bir dekor oluşturabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Beyaz duvar zemini ve tavan, aydınlık bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırırken, dinginlik katar renk kombinasyonları ile rahat uyuyabileceğiniz şık bir yatak odası. Maviden lacivert tonlarına beyazın zarafetiyle uyum ve ahenk söz konusu. Evin diğer alanlarında olduğu gibi burada da açık zeminler, daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturuyor. Döşeme zemininde uygulanan parke ile ahşabın rengi ve dokusu sıcaklık katıyor.
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