Türkiye'de bir daireden herkese ilham aşılayacak 7 fikir

Beyaz duvar zemini ve tavan, aydınlık bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırırken, dinginlik katar renk kombinasyonları ile rahat uyuyabileceğiniz şık bir yatak odası. Maviden lacivert tonlarına beyazın zarafetiyle uyum ve ahenk söz konusu. Evin diğer alanlarında olduğu gibi burada da açık zeminler, daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturuyor. Döşeme zemininde uygulanan parke ile ahşabın rengi ve dokusu sıcaklık katıyor.

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