Bahçe kulübesi yaptırmadan önce neleri bilmek gerekir?

Kendin Yap projeleri kapsamında bahçe kulübenizi inşa edebilir, ya da gerektiğinde satın alabilirsiniz.

İnşa sürecinde nelere dikkat etmeliyim? Eğer bahçe kulübesi satın almayı düşünüyorsanız, en az 5 yıllık garanti süresi temin etmeli, işçiliğinden emin olduğunuz firmalardan alışveriş etmelisiniz.

Elektrik sistemi gerekli sertifikalara sahip mi? Elektrik sistemi nitelikli bir elektrikçi tarafından kurulduysa, gereken standartlara göre test edilmelidir. Bir elektrikçi binayı evin şebeke kaynağına bağladığında, buna uygun testler gerekecektir.

Ödeme şartları nedir? Genel olarak, şirketler sipariş onaylamak için% 50 depozito talep edebilir ve bunu teslimattan hemen önce % 45'e varan bir diğer ödeme takip edebilir. İş bitiminde ödeme alan firmalar da mevcuttur.

Firmalarda teslimat süresi en fazla ne kadardır? Firmaların iş politikalarına ve programlarına bağlı olarak ciddi farklılık gösterebilir; bu yüzden hayal kırıklığını azaltmak için bu konuyu erkenden görüşmelisiniz. Bununla birlikte, sipariş verildikten sonra bitime kadar beklemek zorunda kalacağınız en fazla süre; 12 hafta olacaktır.

İnşaat ekibinin ne kadar zamana ihtiyacı vardır? Yine şirketten şirkete farklılık gösterir. Bazıları birkaç gün içinde projeyi tamamlayan bir inşaat ekibine sahipken, bazıları yalnızca bir veya iki işçi göndererek bu işi halledebilir. Az işçi sayısı ile iş süresi mutlaka uzayacaktır.

Bahçe kulübesi nasıl teslim edilir? Bazı firmalar, bahçe kulübesini paneller halinde teslim eder ve yerinde sökme ve monte imkanı tanır. Tamamlanmış kulübeler ise bir kamyon ve vinç yardımıyla bahçe alanına getirilebilir.

Bahçe kulübesinin cephe malzemelerinde ne gibi seçenekler bulunur? Sipariş vererek bahçe kulübesi temin edecekseniz, en başta istenilen kulübenin materyalleri konuşulmalıdır. Ahşap cephe ya da çelik iskelet gibi yapı strüktürünü ilgilendiren malzemeleri önceden belirlemeniz gerekir.

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