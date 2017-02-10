Bahçe kulübesi yaptırmadan önce neleri bilmek gerekir?

Bahar yaklaşıyor ve havadar alanlar oldukça rağbet görüyor. Eğer bahçeli bir ev sahibiyseniz, ya da yeni bir ev yaptıracaksnız; bahçe alanını elverişli kullanmanın birçok yolu mevcut. Eğer bahçenizde uygun bir alan mevcutsa, bahçe kulübeleri fonksiyonellik özellikleriyle çok amaçlı kullanılabilir. Sanat stüdyosundan spor alanı ya da oyun alanına çok amaçlı değerlendirebileceğiniz bahçe kulübeleri farklı stil ve tarzlarda alıcılarını buluyor. Bugün yazımızda birbirinden güzel bahçe kulübelerine yer verdik, ilham veren kulübe modelleri bulabilirsiniz.
Öncelikle hangi stil veya tarzı uygulayacağınıza karar verin. Çağdaş ya da geleneksel öğelerle bahçe kulübesini kullanım amacına göre alan belirleyerek dizayn ettirebilirsiniz. İç mekanlarla bahçe manzarasını bütünleştirebilir, geniş cam ve kapı açıklıkları dizayn ettirebilirsiniz. Daha modern ve fonksiyonel özellikler barındıran tasarımları inceleyebilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz. Ahşap giydirme cephesi ve geniş pencere açıklıkları ile hem geleneksel hem de modern izler taşıyan örnek bahçe kulübesi huzur veren bir atmosfere sahip.
Bahçe kulübesi için hangi stili uygulayacağınıza karar verdikten sonra, yasal işlemler için gerekli izinler neler olmalıdır, yaptırımlar ve alan kullanımı ile ilgili gözden kaçırmamanız gerekenleri inceleyin ve haberdar olun. Bahçe kulübeleri için genellikle hazır satılan kulübeler için belediyelerden özel izinler alınması gerekmez. Yine de yaşanılan bölgede yasal izinlerle ilgili bilmeniz gerekenleri gözden geçirin.
İhtiyaç duyulursa planlama için gerekli izinleri almanız gerekir. Buna belediye izinlerinin dahil olması gibi, gerektiğinde eğer kiracıysanız ev sahibi izni mutlaka alınmalıdır. Planlama için alınabilecek izinler genellikle göründüğü kadar korkutucu değildir. Ancak aşağıdaki durumlarda izin almanız gerekir:
• Eğer müştemilat için barınma amaçlı değerlendirilecekse,
• Binanın yol cephesi ile ilişkileri göz önüne alındığı bazı durumlarda gerekebilir,
• Bahçe kulübesi tek kattan fazla inşa edilecekse,
• Yüksek çatı eğimleri uygulanacaksa,
• Zemin kotu yükseltilecekse,
• Çok geniş bir alanı kaplıyorsa,
• Yola çok yakın bir bahçe kulübesi inşa ediliyorsa,
• Belediye izinleri gerekiyorsa, alan ve hacimle ilgili sınırları geçiyorsa,
maksimum ve minimum ölçü değerleri, alan hesapları ve kat yükseklikleri gibi benzer konularda planlama izinleri gerekebilir.
Aşağıdaki durumlarda planlama izni gerekmez:
• Yaşa alanı ya da bir işletme amaçlı kullanılmıyorsa,
• Ana bina yüksekliğini aşmıyorsa ve zemin kat ön cephe ile ilişkilendirilmiyorsa,
• Tavan kotu yüksekliği çok fazla değilse,
• Yüksek eğimli çatı modeli uygulanmıyorsa,
• Döşeme zemini kotu yükseltilmemişse,
• Ana bina yüksekliği ve yol ile ilişkisinde bir problem barındırmıyorsa,
•Alan ve hacimle ilgili sınırları geçmiyorsa,
belediyelerce herhangi sakınca bulunmuyorsa planlama izni gerektirmez.
Yapı yönetmeliğince bina zemin alanı belli bir metrekarenin altında ise bir yaptırım gerektirmeyebilir. Metrekare sınırları geçildiğinde yapı yönetmeliği izinleri gerekli midir, değil midir mutlaka gözden geçirmiş olursunuz. Konaklama amacı güden ya da işletme amaçlı inşa edilen tesisler mutlaka izinler alınmasını gerektirecektir. Ayrıca peyzaj mimarisi ve bahçe düzeni için dekoratif fikirlere yer verebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen farklı stilde proje örnekleri bulabilirsiniz.
Yasal izinler, yaptırımlar ve gereklilikler gözden geçirildi ise sıra kullanılacak alanın nasıl değerlendirileceğine geliyor. Bu aşamada sorulacak anahtar sorular şunlardır:
• Bahçe kulübesinin evinizin bir uzantısı olmasını ya da evden uzakta bir alanda bulunmasını ister misiniz?
• Pencerelerle açıklıkları ve manzara ilişkisi için beklentileriniz var mı?
• Bahçe kulübesi giriş cephesi hangi yöne bakacak? Güneşin doğduğu açı ve doğal ışıktan muntazam yararlanabileceğiniz yön göz önünde bulundurulmalıdır.
• Bahçe kulübesine giden uygun bir patika yol bulunuyor mu? Çamur izi oluşmadan, daha kullanışlı bahçe yolları dizayn etmeye gerek bulunuyor mu?
• Pencere konumları komşularınız ve sizin mahremiyetini etkiler mi?
• Bahçe kulübesi için seçilen alanda komşu ağaçlar bulunuyor mu? Temel inşasını etkiler mi, doğru konum tercih edilmiş mi?
Kendin Yap projeleri kapsamında bahçe kulübenizi inşa edebilir, ya da gerektiğinde satın alabilirsiniz.
İnşa sürecinde nelere dikkat etmeliyim? Eğer bahçe kulübesi satın almayı düşünüyorsanız, en az 5 yıllık garanti süresi temin etmeli, işçiliğinden emin olduğunuz firmalardan alışveriş etmelisiniz.
Elektrik sistemi gerekli sertifikalara sahip mi? Elektrik sistemi nitelikli bir elektrikçi tarafından kurulduysa, gereken standartlara göre test edilmelidir. Bir elektrikçi binayı evin şebeke kaynağına bağladığında, buna uygun testler gerekecektir.
Ödeme şartları nedir? Genel olarak, şirketler sipariş onaylamak için% 50 depozito talep edebilir ve bunu teslimattan hemen önce % 45'e varan bir diğer ödeme takip edebilir. İş bitiminde ödeme alan firmalar da mevcuttur.
Firmalarda teslimat süresi en fazla ne kadardır? Firmaların iş politikalarına ve programlarına bağlı olarak ciddi farklılık gösterebilir; bu yüzden hayal kırıklığını azaltmak için bu konuyu erkenden görüşmelisiniz. Bununla birlikte, sipariş verildikten sonra bitime kadar beklemek zorunda kalacağınız en fazla süre; 12 hafta olacaktır.
İnşaat ekibinin ne kadar zamana ihtiyacı vardır? Yine şirketten şirkete farklılık gösterir. Bazıları birkaç gün içinde projeyi tamamlayan bir inşaat ekibine sahipken, bazıları yalnızca bir veya iki işçi göndererek bu işi halledebilir. Az işçi sayısı ile iş süresi mutlaka uzayacaktır.
Bahçe kulübesi nasıl teslim edilir? Bazı firmalar, bahçe kulübesini paneller halinde teslim eder ve yerinde sökme ve monte imkanı tanır. Tamamlanmış kulübeler ise bir kamyon ve vinç yardımıyla bahçe alanına getirilebilir.
Bahçe kulübesinin cephe malzemelerinde ne gibi seçenekler bulunur? Sipariş vererek bahçe kulübesi temin edecekseniz, en başta istenilen kulübenin materyalleri konuşulmalıdır. Ahşap cephe ya da çelik iskelet gibi yapı strüktürünü ilgilendiren malzemeleri önceden belirlemeniz gerekir.
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