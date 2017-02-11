Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil

Havalar ısınırken teras dekorasyonunu gözden geçirmenin vakti gelmedi mi artık? Daha konforlu ve rahat yaşam alanları dizayn etmek için, ferah atmosfer, dizayn ve dekoratif fikirler işlerinizi kolaylaştıracaktır. Çok fazla seçenek mevcut ve kafanız mı karışıyor? O halde işe hangi stil ve tarza yakın olduğunuzu keşfederek başlayabilirsiniz. Bu yazımızda farklı stil ve tarzları ile öne çıkan şahane teras modelleri derledik, aşağıdaki teraslardan hangisi size hitap ediyor?
Balkonunuzda ferah bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız örnek görseldeki gibi alanları nasıl elverişli kullanacağınız yine sizin elinizdedir. Doğal malzemelerle ahşabın sıcaklığı, natürel öğelerle yeşili davet eden tasarımlar, süs bitkileri ve dekoratif saksılar huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.
Taşıyıcı elemaanlarda mimari öğelerde oldukça elverişli kullanılan ahşap malzemesi, natürel dokuları, renk ve doku alternatifleri ile tavan uygulaması ve döşeme zemini kaplamasında şık ve zarif çözümlerle kullanılıyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen farklı stilde proje örnekleri bulabilirsiniz.
Teras alanı ile bahçenin en uygun alanı değerlendirilir. Çocuklu aileler için ya da konukseverler için bahçe manzarası ile bütünleşen teras modelleri oldukça dikkat çekiyor. İç mekanda geniş pencere açıklıkları kullanılarak derinlik katan unsurlar, doğayı davet eden tasarım fikirleri ve örneklerini gözden geçirebilirsiniz.
Yenilikçi ve modern çözümlerle çelik putreller ve cam materyali bir araya getiren teras modelleri, aydınlık ve ferah atmosferi ile dikkat çekiyor. Dayanımı kuvvetli, uzun ömürlü ve ferah iç mekanlar dizayn etmenizi sağlayan şahane bir teras modeli.
Avlu alanında doğal ahşap zeminle şık ve özenle dizayn edilen bir teras ve oturma alanı. Zen stili dekorasyonda oldukça ilgi gören, huzur dolu bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştıran bir yaklaşımdır. Natürel dokuların ağırlıklı kullanıldığı dekorasyonda, ahşap, hasır mobilyalar, dekoratif öğeler, ağaç ve bitkiler kullanılarak ferah bir atmosfer oluşturuluyor.
Enfes manzarası ile bütünleşen bir teras modeli. Özellikle minimalist yaklaşımla daha ferah ve basit çizgilerle bir mekan dizayn etmek istiyorsanız, örnek görseldeki gibi cam korkuluklar hem fonksiyonellik hem de derinlik katan unsurlar barındırır.
Benzer malzemelerin kullanımı ile tek doku ve belli renklerin hakim olduğu dekorasyonda, şık ışıklandırma unsurları ile elegan ve zarif bir teras dizayn ediliyor. Ahşap zeminlerin natürelliğiyle döşeme zemini ve duvar dekorlarında kullanılması göze hitap eden bir uyum ve ahenk oluşturuyor.
Natürel dokularla bitki ve çiçeklerle sarmalanan bir hidromasajlı küvet ve havuz keyfine ne dersiniz? Doğal taş ve ahşap zeminlerle bitki ve çiçeklerin ahenk yarattığı natürellik göz okşuyor.
Ahşap banklar, duvar zemini ve saksılıklar tek renk ve dokuda dizayn ediliyor. Beton zemin, beyaz duvarlar ve bej rengi bank kırlentleri kullanılarak natürel renklere yer verilmiş.
Daha sıcak ve huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız örnek teras modeli ilginizi çekebilir. Geniş bir alana yerleşen bu teras örneğinde ahşap pergola sistemleri muntazam dizayn edilmiş. Tam donanımlı ahşap bir terasta aranılan tüm özellikler, konfor, ahenk ve huzur dolu bir atmosfer mevcut.
Dekoratif lamba aksesuarları ile teras alanında atmosferi tamamen değiştirmek ve renk katmak sizin elinizde.
Ahşabın yoğunlukla kullanıldığı rustik stil dekor örnekleri ilginizi çekebilir. Doğal malzemelerle natürel dokuları bir araya getirebilir, huzur dolu bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Doğal taş zeminler, ahşabın farklı ton ve dokuları, mozaik gibi natürel öğelerin uyumunu öne çıkarabilirsiniz.
Bölücü duvarlara gerek kalmaksızın bambu paravanlar perde görevi görür. Hem estetik bir görünüm, hem de ferahlık katan bambu, malzeme olarak duvarlarda, tavan zeminlerinde ve teras mobilyalarında tercih edilerek egzotik bir atmosfer sağlanabilir.
Renklerin ve desenlerin ahengi ile capcanlı bir teras. Özenli ışıklandırma unsurları mavinin dinginliği, yeşilin ferahlığı, bej renginin natürelliği ve ahşap dokular huzur dolu bir atmosfer oluşturuyor.
Avlu ya da teras alanlarını nasıl dizayn edeceğiniz size bağlıdır. Alanları istenilen atmosferi oluşturmak için sentetik çim ve ahşap döşeme zemini ile kaplayabilir, kullanışlı rahat ve modern mobilyalar ve dekoratif aksesuarlarla göz alıcı hale getirebilirsiniz.
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