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Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil

Meral Eser Meral Eser
Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Mavi
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Havalar ısınırken teras dekorasyonunu gözden geçirmenin vakti gelmedi mi artık? Daha konforlu ve rahat yaşam alanları dizayn etmek için, ferah atmosfer, dizayn ve dekoratif fikirler işlerinizi kolaylaştıracaktır. Çok fazla seçenek mevcut ve kafanız mı karışıyor? O halde işe hangi stil ve tarza yakın olduğunuzu keşfederek başlayabilirsiniz. Bu yazımızda farklı stil ve tarzları ile öne çıkan şahane teras modelleri derledik, aşağıdaki teraslardan hangisi size hitap ediyor?

1. Bitki ve çiçek saksıları ile güzelleşen balkon

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Balkonunuzda ferah bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız örnek görseldeki gibi alanları nasıl elverişli kullanacağınız yine sizin elinizdedir. Doğal malzemelerle ahşabın sıcaklığı, natürel öğelerle yeşili davet eden tasarımlar, süs bitkileri ve dekoratif saksılar huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

2. Ahşap zarafeti

[ 行 動 木 屋 ] 伴農共老, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Kırsal Balkon, Veranda & Teras
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

Taşıyıcı elemaanlarda mimari öğelerde oldukça elverişli kullanılan ahşap malzemesi, natürel dokuları, renk ve doku alternatifleri ile tavan uygulaması ve döşeme zemini kaplamasında şık ve zarif çözümlerle kullanılıyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen farklı stilde proje örnekleri bulabilirsiniz.

3. Ev ile bütünleşen manzara

Verbouwing woonhuis Nootdorp, Architect2GO Architect2GO Kırsal Balkon, Veranda & Teras Taş Beyaz
Architect2GO

Architect2GO
Architect2GO
Architect2GO

Teras alanı ile bahçenin en uygun alanı değerlendirilir. Çocuklu aileler için ya da konukseverler için bahçe manzarası ile bütünleşen teras modelleri oldukça dikkat çekiyor. İç mekanda geniş pencere açıklıkları kullanılarak derinlik katan unsurlar, doğayı davet eden tasarım fikirleri ve örneklerini gözden geçirebilirsiniz.

4. Cam ve çelik

homify Kırsal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Yenilikçi ve modern çözümlerle çelik putreller ve cam materyali bir araya getiren teras modelleri, aydınlık ve ferah atmosferi ile dikkat çekiyor. Dayanımı kuvvetli, uzun ömürlü ve ferah iç mekanlar dizayn etmenizi sağlayan şahane bir teras modeli.

5. Zen stili

自然を感じる家で暮らす, スタジオ・ベルナ スタジオ・ベルナ İskandinav Balkon, Veranda & Teras Ahşap Ahşap rengi
スタジオ・ベルナ

スタジオ・ベルナ
スタジオ・ベルナ
スタジオ・ベルナ

Avlu alanında doğal ahşap zeminle şık ve özenle dizayn edilen bir teras ve oturma alanı. Zen stili dekorasyonda oldukça ilgi gören, huzur dolu bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştıran bir yaklaşımdır. Natürel dokuların ağırlıklı kullanıldığı dekorasyonda, ahşap, hasır mobilyalar, dekoratif öğeler, ağaç ve bitkiler kullanılarak ferah bir atmosfer oluşturuluyor.

6. Cam korkuluklar

Terrace studioarte Minimalist Balkon, Veranda & Teras terrace,dining table
studioarte

Terrace

studioarte
studioarte
studioarte

Enfes manzarası ile bütünleşen bir teras modeli. Özellikle minimalist yaklaşımla daha ferah ve basit çizgilerle bir mekan dizayn etmek istiyorsanız, örnek görseldeki gibi cam korkuluklar hem fonksiyonellik hem de derinlik katan unsurlar barındırır.

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7. Minimalist yaklaşım

Дом в Анапе, Room Краснодар Room Краснодар Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Room Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Benzer malzemelerin kullanımı ile tek doku ve belli renklerin hakim olduğu dekorasyonda, şık ışıklandırma unsurları ile elegan ve zarif bir teras dizayn ediliyor. Ahşap zeminlerin natürelliğiyle döşeme zemini ve duvar dekorlarında kullanılması göze hitap eden bir uyum ve ahenk oluşturuyor.

8. Havuz ve hidromasajlı küvet

Party Terrace with Jacuzzi on London Roof Terrace GreenlinesDesign Ltd İskandinav Balkon, Veranda & Teras
GreenlinesDesign Ltd

Party Terrace with Jacuzzi on London Roof Terrace

GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd

Natürel dokularla bitki ve çiçeklerle sarmalanan bir hidromasajlı küvet ve havuz keyfine ne dersiniz? Doğal taş ve ahşap zeminlerle bitki ve çiçeklerin ahenk yarattığı natürellik göz okşuyor.

9. Ahşap zeminler ve oturma alanı

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 Minimalist Balkon, Veranda & Teras Ahşap
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

Ahşap banklar, duvar zemini ve saksılıklar tek renk ve dokuda dizayn ediliyor. Beton zemin, beyaz duvarlar ve bej rengi bank kırlentleri kullanılarak natürel renklere yer verilmiş.

10. Tam donanımlı

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Modern Balkon, Veranda & Teras
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Daha sıcak ve huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız örnek teras modeli ilginizi çekebilir. Geniş bir alana yerleşen bu teras örneğinde ahşap pergola sistemleri muntazam dizayn edilmiş. Tam donanımlı ahşap bir terasta aranılan tüm özellikler, konfor, ahenk ve huzur dolu bir atmosfer mevcut.

11. Dekoratif aydınlatma aksesuarları

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Dekoratif lamba aksesuarları ile teras alanında atmosferi tamamen değiştirmek ve renk katmak sizin elinizde.

12. Rustik stil

CASA DE CAMPO, VETA & DISEÑO VETA & DISEÑO İskandinav Balkon, Veranda & Teras Masif Ahşap Kahverengi
VETA &amp; DISEÑO

VETA & DISEÑO
VETA &amp; DISEÑO
VETA & DISEÑO

Ahşabın yoğunlukla kullanıldığı rustik stil dekor örnekleri ilginizi çekebilir. Doğal malzemelerle natürel dokuları bir araya getirebilir, huzur dolu bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Doğal taş zeminler, ahşabın farklı ton ve dokuları, mozaik gibi natürel öğelerin uyumunu öne çıkarabilirsiniz.

13. Bambu zarafeti

homify Modern Balkon, Veranda & Teras Bambu
homify

homify
homify
homify

Bölücü duvarlara gerek kalmaksızın bambu paravanlar perde görevi görür. Hem estetik bir görünüm, hem de ferahlık katan bambu, malzeme olarak duvarlarda, tavan zeminlerinde ve teras mobilyalarında tercih edilerek egzotik bir atmosfer sağlanabilir.

14. Modern ve konforlu

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Mavi
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Renklerin ve desenlerin ahengi ile capcanlı bir teras. Özenli ışıklandırma unsurları mavinin dinginliği, yeşilin ferahlığı, bej renginin natürelliği ve ahşap dokular huzur dolu bir atmosfer oluşturuyor.

15. Ahşap ve sentetik çim

PX, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Avlu ya da teras alanlarını nasıl dizayn edeceğiniz size bağlıdır. Alanları istenilen atmosferi oluşturmak için sentetik çim ve ahşap döşeme zemini ile kaplayabilir, kullanışlı rahat ve modern mobilyalar ve dekoratif aksesuarlarla göz alıcı hale getirebilirsiniz.

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