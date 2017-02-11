Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil

Havalar ısınırken teras dekorasyonunu gözden geçirmenin vakti gelmedi mi artık? Daha konforlu ve rahat yaşam alanları dizayn etmek için, ferah atmosfer, dizayn ve dekoratif fikirler işlerinizi kolaylaştıracaktır. Çok fazla seçenek mevcut ve kafanız mı karışıyor? O halde işe hangi stil ve tarza yakın olduğunuzu keşfederek başlayabilirsiniz. Bu yazımızda farklı stil ve tarzları ile öne çıkan şahane teras modelleri derledik, aşağıdaki teraslardan hangisi size hitap ediyor?