Önce&Sonra: Küçük bir banyonun muhteşem dönüşümü

Tam donanımlı modern ir banyo için oldukça şık ve ferah bir atmosfer. Nötr grilerle beyazın muntazam uyumunun yanı sıra akılcı çözümlerle dar alanların daha işlevsel kullanılmasına dair pratik öneriler içeriyor. Bu açıdan da küvet ile klozet alanını ayıran yarım duvar ve cam paravan görülebilir. Gri döşeme zemini kaplaması üzerine beyaz banyo elemanları ve dolap sistemleri uyum ve ahenk sağlıyor. Modern stil döşenen ve tam donanımlı yenilenen banyo projesinde, geniş pencere açıklıkları ile doğal ışık muntazam alınıyor ve ferah bir atmosfer sağlanıyor.

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