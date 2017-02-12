Önce&Sonra: Küçük bir banyonun muhteşem dönüşümü

Ev dekorasyonunda banyo planlaması ile ilgili dekoratif öğeler, diğer alanlara nazaran geri planda kalabilir. Daha ferah ve kullanışlı bir banyo için, tesisattan zemin kaplamalarına birçok unsur gözden geçirilerek fark yaratmak mümkün. Bu yazımızda Paris'te küçük bir banyo tadilatını ve büyük değişimi konu alacağız. Daha işlevsel alanlar yaratmak, özellikle dar ve küçük alanları daha elverişli kullanmak açısından önemlidir. Banyo yenileme projeleriyle ilgilenenler için işte küçük bir banyonun göz alıcı değişimi!
Banyonun dönüşüm öncesi zemin durumunu göz önüne seren görsellere bir göz atalım. Modern stil bir banyo dizayn etmek için öncelikle tesisat gözden geçirilerek tam donanımlı bir banyo için gereken önlemler alınacak. Zeminlerde kazınması gereken ve yeniden kaplanacak döşeme ve duvar kaplama malzemeleri için uygun zemin hazırlanacak. Ayrıca doğal ışığı muntazam alan geniş pencereler ferah bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor. Özellikle küçük ve dar alanlar için doğal ışık ve havalandırmanın önemi artar. Göründüğü üzere harap durumdaki banyonun plan aşamaları ve dönüşüm aşamalarını gözden geçirelim.
Banyo tadilatından önce gerekli ölçüler alınarak nasıl daha kullanışlı ve rahat bir banyo dizaynı yapılacağı planlama ile netleşiyor. 3 boyutlu banyo planı üzerinden yenileme öncesi banyonun son durumu gözden geçirilebilir. Böylelikle istenilen değişiklikler plan üzerinde yeniden işlenebilir ve gerek görüldüğünde yeni planlama fikirleri ortaya çıkabilir. Planlama üzerinde kapı girişi, sağda lavabo, klozet ve sol üst köşede küvet konumlandırılmış. Küçük ve dar bir banyo için kullanıcıların rahat kullanabileceği ebatlarda banyo elemanları ve geçiş alanları dizayn ediliyor. Klozet ile küvet arasındaki mesafede paravan görevi görecek bölücü duvar fonksiyonel amaçla kullanılıyor.
Bu açıdan görüldüğü üzere klozet ve küvet alanını pratik bir şekilde ayıran yarım duvarın üst kısmı cam paravan. İşlevsel amaçlı paravanların kullanımı, görünüm açısından daha estetik ve düzenli alanlar dizayn etmenizi kolaylaştırır. Depolama sistemlerinin önemi banyo gibi küçük ve dar alanlarda büyük önem taşır. Dolayısıyla açık raf sistemleri ve banyo dolapları bu iş için ideal. Genel olarak bakıldığında nötr gri zeminlerle beyazın muntazam uyumu göze hitap ediyor. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Tam donanımlı modern ir banyo için oldukça şık ve ferah bir atmosfer. Nötr grilerle beyazın muntazam uyumunun yanı sıra akılcı çözümlerle dar alanların daha işlevsel kullanılmasına dair pratik öneriler içeriyor. Bu açıdan da küvet ile klozet alanını ayıran yarım duvar ve cam paravan görülebilir. Gri döşeme zemini kaplaması üzerine beyaz banyo elemanları ve dolap sistemleri uyum ve ahenk sağlıyor. Modern stil döşenen ve tam donanımlı yenilenen banyo projesinde, geniş pencere açıklıkları ile doğal ışık muntazam alınıyor ve ferah bir atmosfer sağlanıyor.
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