Ekonomik bir ev yaptırmak isteyenler için 6 model

Ev sahibi olmak, birçok açıdan avantaj sağlar ve yaşam konforunu arttırmanızı kolaylaştırır. Yeni bir ev sahibi olmak üzereyseniz önemli kıstaslardan biri dayanımı kuvvetli yapı sistemleri ve bu iş için ayrılan bütçedir. Çok büyük masraflar etmeye gerek kalmadan daha ekonomik ve kullanışlı proje fikirlerini arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu yazımızda hem bütçe açısından cebinizi yakmayacak, hem de konforlu yaşam alanları sunacak ev projelerini derledik. Modern çözümlerle tam donanımlı bir ev inşa edildiğinde, daha büyük ve geniş alanlara yerleşen evlerin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ekonomik evler de oldukça rağbet görüyor. İşte sizler için derlediğimiz cebinizi yakmayacak bütçelerle 6 şahane ev projesi!
Natürel malzemelerin yapı malzemelerinde kullanılması hem dayanım açısından, hem de huzur veren bir atmosfer oluşturması açısından oldukça elverişlidir. Daha ekonomik çözümler arayanlar için küçük ama şirin ahşap ev modelleri ilgi çekebilir. Su basman seviyesi dediğimiz kot farkı ile birkaç basamak aracılığıyla zemin kata ulaşıyorsunuz. Doğal malzemelerle daha sağlıklı ve uzun ömürlü, dayanımı kuvvetli yapılar inşa edebilir, modern ve geleneksel öğeleri bir araya getirebilirsiniz. Doğal afetler bakımından da geniş bahçe alanı, ağaçlar arasında bir evin konforu ön plana çıkacaktır.
Küçük bir alana yerleşen bir ev, akılcı çözümlerle bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak şekilde inşa edilebilir. Beşik çatı modeliyle geleneksel izler de taşıyan evin cephesinde yumuşak renk geçişleri ve pastel renklerle gözü okşayan bir manzara oluşturabilirsiniz. Nötr grilerle çatı örtüsü malzemeleri her cephe malzemesi ile uyum ve ahenk sağlayan bir görünüm oluşturur. Küçük ama huzur dolu bir aile evi örneği arayanlar için ilgi çekecek şahane bir proje.
Geometrik pencere formlarının öne çıktığı, asimetrinin kullanıldığı bu proje minimalist yaklaşımla inşa ediliyor. Daha az malzeme ile yüzeylerin uyum ve ahenk içeren materyal ve dokularla kaplanması ahşabın sıcaklığıyla huzur dolu bir atmosfer oluşturuyor. Ortak yaşam alanlarında doğal ışığın muntazam alınması önemlidir. Dolayısıyla ortak yaşam alanları için daha geniş pencereler tasarlanarak iç mekanlarda ferah ve aydınlık atmosfer sağlanıyor. Betonarme ya da çelik konstrüksiyon sistemlerle evinizi inşa edebili, giydirme cephe malzemesi olarak ahşabın estetiğinden faydalanabilirsiniz.
Hangi stil ve tarz bir ev yaptırırsanız yaptırın; geleneksel mimari izlerle modern öğeleri bir araya getirebilirsiniz. Yine beşik çatı modeliyle daha geleneksel izler taşıyan saçaklar dizayn edilirken, cephe mimarisinde canlı mavi tonları ile beyazın uyumu hakim. Küçük ama şirin yapısıyla göze hitap eden bu ev hem ihtiyaçlarınızı muntazam karşılıyor, hem de düşük bütçe ile sahip olabileceğiniz bir ev. Konteyner evleri de küçük alanda büyük ve akılcı çözümlerle sempatik bir yuvaya sahip olmanızı kolaylaştırabilir. Klasik mimari ile modern dokunuşları bir araya getiren küçük ama şirin bir ev.
Doğa içinde konfor sunan küçük bir eviniz olmasını ister miydiniz? Geniş pencere açıklıkları ile temiz hava ve doğal ışığı muntazam alan enfes manzaralı bu ev, birçok insanın hayallerini süslüyor. Özellikle şehir hayatından bıkanlar için bir kaçır noktası olabilecek bu ev, neden huzur bulduğunuz eviniz olmasın. Şezlong ve bankların kullanıldığı bu alanda bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak konfor ve çevresel şartlar mevcut. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Ahşabın yoğun olarak kullanıldığı kütük ev modelleri hem ekonomik açıdan, hem de sağladığı huzur dolu atmosferi ile beğenilerinize hitap edebilir. Örnek görselde Türkiye'den bir kütük ev modeli görmektesiniz. Natürel dokuların cephe mimarisi ve taşıyıcı sistemlerde kullanıldığı küçük ama şirin evler, son dönemlerde oldukça rağbet görüyor. Estetik unsurlarla doğal malzeme ve natürel dokuların bir araya geldiği ahşap evler, günümüzde klasikten moderne birçok stil ve tarz örnekleri ile ilgililere hitap ediyor. Geleneksel izlerle cephe mimarisi, ahşap estetiği ve sıcak bir atmosfer arayanların ilgisini çekebilir.
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