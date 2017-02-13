Ekonomik bir ev yaptırmak isteyenler için 6 model

Ahşabın yoğun olarak kullanıldığı kütük ev modelleri hem ekonomik açıdan, hem de sağladığı huzur dolu atmosferi ile beğenilerinize hitap edebilir. Örnek görselde Türkiye'den bir kütük ev modeli görmektesiniz. Natürel dokuların cephe mimarisi ve taşıyıcı sistemlerde kullanıldığı küçük ama şirin evler, son dönemlerde oldukça rağbet görüyor. Estetik unsurlarla doğal malzeme ve natürel dokuların bir araya geldiği ahşap evler, günümüzde klasikten moderne birçok stil ve tarz örnekleri ile ilgililere hitap ediyor. Geleneksel izlerle cephe mimarisi, ahşap estetiği ve sıcak bir atmosfer arayanların ilgisini çekebilir.

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