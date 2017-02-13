Mutfakta oturmayı sevenlerin mutlaka bayılacağı 6 düzenleme

Mutfak tezgahıyla benzer renk ve dokudaki ahşap, yemek masası alanı ve duvar zemini kaplamasında kullanılmış. Nötr gri ve kırık beyaz yüzeylerle ahşap zeminler muntazam uyum sağlıyor. Dekoratif lamba aksesuarlarıyla yemek alanı daha şık ve modern hale geliyor. Sıcak, huzurlu ve sakin bir yaşam alanı dizayn etmek isteyenlerin ilgisini cezbedebilir. Duvar zemini kaplamasında kullanılan ahşap zeminlerle benzer dokularda açık raflar dizayn edilmiş. Mutfak tezgahı ve duvarları için ahşabın kullanımına günümüzde oldukça sık rastlar oldu. Dayanımı kuvvetli ahşap tezgahlarda diğer malzemelere oranla bakımı ve uygun yöntemlerle temizliği ihmal edilmezse, mutfak dekorasyonunda fark yaratan bir detay olarak öne çıkar.