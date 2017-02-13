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Mutfakta oturmayı sevenlerin mutlaka bayılacağı 6 düzenleme

Meral Eser Meral Eser
Country Farmhouse, Jeffrey Dungan Architects Jeffrey Dungan Architects Kırsal Mutfak Cam Beyaz
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Mutfaklarda keyifli zaman geçirmenin esaslı kurallarından biri de dekorasyona verilen önemdir. Mutfak işlerini yaparken dinlenmek ya da konuklarınızla sohbetlerinizin bölünmemesini istiyorsanız; oturma alanları için dekorasyon fikirlerini gözden geçirmeye başlayabilirsiniz. Bu yazımızda birbirinden güzel mutfak modelleri ile şık ve konforlu oturma alanları bulacaksınız. Farklı stil ve tarzlarda mutfaklarla şık ve konforlu oturma alanları görmek istiyorsanız, ilham veren mutfak örneklerini mutlaka gözden geçirin!

1. Modern ve dekoratif aydınlatma aksesuarları

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Nilgun & Turgut Alibabaoglu

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfak tezgahıyla benzer renk ve dokudaki ahşap, yemek masası alanı ve duvar zemini kaplamasında kullanılmış. Nötr gri ve kırık beyaz yüzeylerle ahşap zeminler muntazam uyum sağlıyor. Dekoratif lamba aksesuarlarıyla yemek alanı daha şık ve modern hale geliyor. Sıcak, huzurlu ve sakin bir yaşam alanı dizayn etmek isteyenlerin ilgisini cezbedebilir. Duvar zemini kaplamasında kullanılan ahşap zeminlerle benzer dokularda açık raflar dizayn edilmiş. Mutfak tezgahı ve duvarları için ahşabın kullanımına günümüzde oldukça sık rastlar oldu. Dayanımı kuvvetli ahşap tezgahlarda diğer malzemelere oranla bakımı ve uygun yöntemlerle temizliği ihmal edilmezse, mutfak dekorasyonunda fark yaratan bir detay olarak öne çıkar.

2. Rustik öğeler

Country Farmhouse, Jeffrey Dungan Architects Jeffrey Dungan Architects Kırsal Mutfak Cam Beyaz
Jeffrey Dungan Architects

Jeffrey Dungan Architects
Jeffrey Dungan Architects
Jeffrey Dungan Architects

Mutfak dekorasyonunda rustik stil esintilerle natürel öğeleri bir araya getirerek, şık ve konforlu oturma alanları dizayn edebilirsiniz. İhtiyaca göre tek yanı bank, diğer tarafında 3 sandalye barındıran mutfakta modern bir mutfak adası ve renklerin uyumu hakim. Ahşap ve beyazın uyumunun yanı sıra, geniş pencere açıklıkları ile doğa manzarasıyla bütünleşen ferah bir mutfak. Ayrıca doğadan izlerle aydınlatma aksesuarı tasarımları ile dekoratif amaçlı dizayn edilen açık raf sistemleri göze hitap eden diğer unsurlar arasında yer alıyor.

3. İskandinav stil

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design İskandinav Mutfak
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Mutfak dekorasyonunda fark yaratmak isteyenler için İskandinav mutfaklar ilham veren fikirlerle dolu. Dama şeklinde döşeme zeminlerinden, çelik tezgahlara, dekoratif ahşap raflar ve tezgahlara birçok estetik unsur göz önünde bulunduruluyor. Özellikle duvar kaplamasındaki zeminler, döşeme zemini ve açık raf dizaynı ile ön plana çıkıyor. Burada açık renk tonlarındaki saf ahşap dokularla beyazın muntazam uyumunu es geçmemek gerek. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

4. Kontrast renklerin cazibesi

Sezinler ev/ Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Mutfak
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev/ Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Kontrast renklerin cazibesinden etkilenenlere şık, modern ve konforlu bir mutfak. Oturma alanları ile mutfakları ilişkilendirirken doku ve renk uyumlarını mutfak elemanları ve mobilyalarda sağlayabilirsiniz. Konuklarına rahat ve konforlu oturma alanları sunmak isteyenler, açık plan tasarım fikirleri ile ilgilenebilir. Tavan dekorlarından fonksiyonel ve konforlu yaşam alanları sunan bu mutfak, Şölen Coşar İç Mimarlık imzası taşıyor.

5. Mutfakta sedir

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Aydınlık ve ferah bir atmosfere sahip mutfak dekorasyonuna işlevsellik ve renk katmak için sedir alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Modern ve klasik izler taşıyan mutfak dizaynı Bilgece Tasarım imzası taşıyor. Pencere önü sevdiklerinizle içeceklerinizi yudumlarken, mutfak işleri zamanı geldiğinde konuklarınızdan ve sohbetten ayrılmamanızı sağlayacaktır. Ada tezgahın da çok amaçlı kullanımı ile ihtiyaç dahilinde konforlu bir yemek alanı olarak değerlendirilebilir.

6. Zarif çizgiler

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kontrast oluşturan renk ve dokular, klasik stil zarafet unsurlarıyla buluşuyor. Mutfak dolapları ve yemek masasında beyaz renk ve parlak zeminler kullanılıyor. Siyah zeminlerde de benzer parlak zeminler kullanılarak ışığın yansımasıyla derinlik katan unsurlar yakalanıyor. Özellikle cumbalı evler için mutfakla bir araya gelecek oturma alanları, kenar ve köşelerin değerlendirilmesiyle fonksiyonel ve konforlu banklar dizayn edilebilir. Zarif çizgilerle göze hitap eden şık bir mutfak arayanlara.

Ayrıca, 'Ada tipi mutfak modelleri: 10 şahane fikir!' yazımız da ilginizi çekebilir.

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