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Eviniz için ilham verecek 11 iç bahçe dizaynı

Meral Eser Meral Eser
Misty Haven Villa, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts Modern Bahçe
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Bahçe düzenlemesi  düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. Fakat yine de pratik fikirlerle akılcı çözümler açık alanlarda ve iç mekanlarda harikalar yaratmanızı sağlayabilir. Sınırlı alanlarda pratik çözümler için, iç bahçe dizaynı örneklerini inceleyebilir, dekoratif bitki ve ağaçlarla doğayı evinize davet edebilirsiniz. Hayal gücünüzü sınırlandırmayın ve sizin için hazırladığımız şahane iç bahçe dizaynı fikirlerini mutlaka gözden geçirin!

1. Eviniz için dikey bahçe

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Dikey bahçeler son dönemlerde oldukça ilgi görüyor ve duvar dekorları için şık alternatifler sunuyor. Eğer evinizin uygun bir duvarında dikey bahçe için uygun bir alan varsa, bu fikri değerlendirebilirsiniz. Küçük ya da geniş duvar zeminleri için birçok alternatif dikey bahçe fikri mevcuttur.

2. Balkonda iç bahçe

Interior Architecture, Urban Shaastra Urban Shaastra Modern Bahçe
Urban Shaastra

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

Tüm balkonunuzu çim zemin ile kaplayabilirsiniz. Dekoratif amaçlı adım adım taşlar dizebilir,  köşe ya da kenarlarda küçük bitki saksıları yerleştirebilirsiniz. Skin ve huzur bir atmosfer için zaman ayırın. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

3. Dekoratif taş zeminler ve bitki saksıları

Dheen House Kumbakonam, Ansari Architects Ansari Architects Modern Bahçe
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

Açık ve ferah atmosferiyle kapalı alanlarda doğal taş zemin ve dekoratif bitkilerle davetkar bir alan dizayn edebilirsiniz. Hol geçişlerinde dingin atmosferiyle sizi karşılayan şık bir alan dizayn edebilir, süs bitkilerine yer açabilirsiniz.

4. Avluda bahçe alanı

The Grand Pergolas, Ansari Architects Ansari Architects Modern Bahçe
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

Yeşili evinize davet edin. Avlı ya da boş alanları dekoratif amaçlı dizayn ederek daha estetik bir görünüm sağlayabilirsiniz. Cam duvarlar ya da paravanlarla alanları görevlerine pratik bir şekilde ayırabilirsiniz.

5. Balkonda çiçekler ve çim alanı

Misty Haven Villa, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts Modern Bahçe
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Açık ve havadar alanları unutmayın. Balkon ve teraslar için şık saksılar ve dekoratif çiçekler her eve yakışan önerilerden biridir. Balkonunuzda keyifli zaman geçirmek için küçük dokunuşlarla renk katabilir, ayrıca küçük bir alanda çim zemin kullanabilirsiniz.

6. Merdiven alanında küçük bahçe

The Silence ……… language of architecture, ar.dhananjay pund architects & designers ar.dhananjay pund architects & designers Asyatik Bahçe
ar.dhananjay pund architects &amp; designers

ar.dhananjay pund architects & designers
ar.dhananjay pund architects &amp; designers
ar.dhananjay pund architects & designers

Genellikle merdivene yakın alanlar çok kullanışlı olmayabilir. Dolayısıyla ölü ve boş alanları dekoratif hale getirmenin en güzel yollarından biri de süs bitkileri ve çiçeklerdir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Girişte davetkar mini bahçe

3G HOUSE – UMA SURESH, Muraliarchitects Muraliarchitects Modern Bahçe
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

Evinizin çıkış kapısına yönelirken rüzgarlık alanını daha dekoratif hale getirebilir, yeşili davet edebilirsiniz. Bitki ve ağaçlarla daha davetkar bir giriş dizayn edebilir, fark yaratabilirsiniz.

8. Küçük saksı bitkileriyle teras

Dr.Z.S.'s Residential House, DESIGNER GALAXY DESIGNER GALAXY Modern Bahçe
DESIGNER GALAXY

DESIGNER GALAXY
DESIGNER GALAXY
DESIGNER GALAXY

Uyum ve ahenk yakalamak istiyorsanız benzer stil ve tarzlarda saksı modellerini değerlendirebilir, ya da daha çarpıcı bir görünüm için, farklı ebatlar ve tarzlarda saksı modelleriyle dekoratif çiçeklerle teras duvarlarını dekore edebilirsiniz.

9. Renkli bahçe

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Renk cümbüşü ile hem duvar dekorlarınızı farklı boya malzemeleriyle ve kaplamalarla canlandırabilir, çiçek ve bitkilerle daha canlı ve taptaze bir teras ya da bahçe alanı dizayn edebilirsiniz.

10. Bahçe ortasında açık mutfak

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Evinizdeki bahçe alanı izin veriyorsa açık mutfak fikri ile şık ve konforlu oturma alanları dizayn edebilirsiniz. Yaz sıcaklarını sevdiklerinizle bahçede barbekü keyfi ile karşılayabilirsiniz. Dekoratif bitkiler ve pergola sistemleri ile korunaklı bir alan ve estetik bir görünüm sağlayabilirsiniz. Açık mutfak dizaynı ile konuklarınızla sohbetten ayrılmadan işlerinizi ihmal etmemiş olursunuz.

11. Asma bahçe

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Modern Bahçe
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Askılı sistemlerle dekoratif bitki saksılarını değerlendirebilir, özgün fikirlerle orjinal aksesuarlar dizayn edebilirsiniz. Tropikal ya da rustik stil öğelerle bahçe alanını dizayn edebilir, doğal taş duvar dekorları ile fark yaratabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Dar alanda güzel bir bahçe oluşturmanın yolları’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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