Eviniz için ilham verecek 11 iç bahçe dizaynı

Dikey bahçeler son dönemlerde oldukça ilgi görüyor ve duvar dekorları için şık alternatifler sunuyor. Eğer evinizin uygun bir duvarında dikey bahçe için uygun bir alan varsa, bu fikri değerlendirebilirsiniz. Küçük ya da geniş duvar zeminleri için birçok alternatif dikey bahçe fikri mevcuttur.