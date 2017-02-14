Eviniz için ilham verecek 11 iç bahçe dizaynı

Bahçe düzenlemesi düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. Fakat yine de pratik fikirlerle akılcı çözümler açık alanlarda ve iç mekanlarda harikalar yaratmanızı sağlayabilir. Sınırlı alanlarda pratik çözümler için, iç bahçe dizaynı örneklerini inceleyebilir, dekoratif bitki ve ağaçlarla doğayı evinize davet edebilirsiniz. Hayal gücünüzü sınırlandırmayın ve sizin için hazırladığımız şahane iç bahçe dizaynı fikirlerini mutlaka gözden geçirin!
Dikey bahçeler son dönemlerde oldukça ilgi görüyor ve duvar dekorları için şık alternatifler sunuyor. Eğer evinizin uygun bir duvarında dikey bahçe için uygun bir alan varsa, bu fikri değerlendirebilirsiniz. Küçük ya da geniş duvar zeminleri için birçok alternatif dikey bahçe fikri mevcuttur.
Tüm balkonunuzu çim zemin ile kaplayabilirsiniz. Dekoratif amaçlı adım adım taşlar dizebilir, köşe ya da kenarlarda küçük bitki saksıları yerleştirebilirsiniz. Skin ve huzur bir atmosfer için zaman ayırın. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Açık ve ferah atmosferiyle kapalı alanlarda doğal taş zemin ve dekoratif bitkilerle davetkar bir alan dizayn edebilirsiniz. Hol geçişlerinde dingin atmosferiyle sizi karşılayan şık bir alan dizayn edebilir, süs bitkilerine yer açabilirsiniz.
Yeşili evinize davet edin. Avlı ya da boş alanları dekoratif amaçlı dizayn ederek daha estetik bir görünüm sağlayabilirsiniz. Cam duvarlar ya da paravanlarla alanları görevlerine pratik bir şekilde ayırabilirsiniz.
Açık ve havadar alanları unutmayın. Balkon ve teraslar için şık saksılar ve dekoratif çiçekler her eve yakışan önerilerden biridir. Balkonunuzda keyifli zaman geçirmek için küçük dokunuşlarla renk katabilir, ayrıca küçük bir alanda çim zemin kullanabilirsiniz.
Genellikle merdivene yakın alanlar çok kullanışlı olmayabilir. Dolayısıyla ölü ve boş alanları dekoratif hale getirmenin en güzel yollarından biri de süs bitkileri ve çiçeklerdir.
Evinizin çıkış kapısına yönelirken rüzgarlık alanını daha dekoratif hale getirebilir, yeşili davet edebilirsiniz. Bitki ve ağaçlarla daha davetkar bir giriş dizayn edebilir, fark yaratabilirsiniz.
Uyum ve ahenk yakalamak istiyorsanız benzer stil ve tarzlarda saksı modellerini değerlendirebilir, ya da daha çarpıcı bir görünüm için, farklı ebatlar ve tarzlarda saksı modelleriyle dekoratif çiçeklerle teras duvarlarını dekore edebilirsiniz.
Renk cümbüşü ile hem duvar dekorlarınızı farklı boya malzemeleriyle ve kaplamalarla canlandırabilir, çiçek ve bitkilerle daha canlı ve taptaze bir teras ya da bahçe alanı dizayn edebilirsiniz.
Evinizdeki bahçe alanı izin veriyorsa açık mutfak fikri ile şık ve konforlu oturma alanları dizayn edebilirsiniz. Yaz sıcaklarını sevdiklerinizle bahçede barbekü keyfi ile karşılayabilirsiniz. Dekoratif bitkiler ve pergola sistemleri ile korunaklı bir alan ve estetik bir görünüm sağlayabilirsiniz. Açık mutfak dizaynı ile konuklarınızla sohbetten ayrılmadan işlerinizi ihmal etmemiş olursunuz.
Askılı sistemlerle dekoratif bitki saksılarını değerlendirebilir, özgün fikirlerle orjinal aksesuarlar dizayn edebilirsiniz. Tropikal ya da rustik stil öğelerle bahçe alanını dizayn edebilir, doğal taş duvar dekorları ile fark yaratabilirsiniz.
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