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Benim olsun isteyeceğiniz 17 müthiş mutfak!

Meral Eser Meral Eser
Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors Ankastre mutfaklar Gri
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Mutfağınızı güzelleştirmek hem keyifli bir iştir, hem de sanıldığı kadar karmaşık ve zahmetli değildir. Küçük dokunuşlarla bile büyük fark yaratmak, sadece ışıklandırma unsurlarıyla mutfak atmosferini değiştirmek mümkün. Bugün yazımızda doğal esintilerden rustik stile, sofistike ve modern projelere 17 şık mutfak modeli derledik. İşte sizlere ilham veren 17 şahane mutfak modeli!

1. Tuğla fırın ve rustik esintiler

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Balkon, Veranda & Teras
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Rustik öğelerle dizayn edilen mutfaklarda yoğunlukla ahşap, doğal taş ve tuğla zeminlere rastlayabilirsiniz. Doğal malzemelerin oluşturduğu uyum ve ahenk gözü okşuyor ve huzur dolu bir atmosfer oluşturuyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

2. Havadar ve ferah

THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Eklektik Mutfak
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

Havadar ve ferah bir mutfak için doğal ışığı muntazam alan geniş pencere ve kapıların önemi büyüktür. Mutfak adası için göze hitap eden zengin granit ya da mermer alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

3. Şık ve güzel

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN Modern Mutfak
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

Tam donanımlı ve konforlu mutfakta klasik stil öğelerle modern çözümlere rastlayabilirsiniz. Tüm kenarlar boyunca uzayan mutfak tezgahı, yemek alanı için de uygun bir alana sahip ve şık aydınlatma aksesuarlarıyla dekore edilmiş.

4. Bölgesel aydınlatma unsurları

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Modern Mutfak
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

Beyazlara bürünen mutfakta nötr renkler eşlik ediyor. Zarif çizgilerle oldukça şık ve trend bir mutfak.

5. Ahşabın sıcaklığı

Kitchens, Life Design Life Design Modern Mutfak
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

Kontrast renklerin ön plana çıktığı şık mutfakta doğru ve ölçülü ışıklandırma ile kullanım alanları amacına göre aydınlatılıyor.

6. Ahşap ve doğal taş

Alterations to existing residence-Bedfordview, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects Modern Mutfak
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

Rustik stil öğelerle modern çözümlerin bir araya geldiği geniş ve ferah bir mutfak. Doğal taş duvar zeminleriyle ahşabın muntazam uyumu göz okşuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Büyüleyici zarafet

House Gover, Environment Response Architecture Environment Response Architecture Eklektik Mutfak
Environment Response Architecture

Environment Response Architecture
Environment Response Architecture
Environment Response Architecture

Geleneksel izlerler tuğla zarafeti ve ahşap parke uyumuna şık bir örnek.

8. Sıcak renkler: Cesur kırmızı

Residence Harris, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Modern Mutfak
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Nötr renkler, beyaz ve canlı kırmızının bir araya geldiği bu şahane mutfak oldukça etkileyici. Eğer siz de cesur renklere yer vermek istiyorsanız, nötr renklerle denge unsuru sağlayabilirsiniz.

9. Sağlam ve donanımlı

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors Ankastre mutfaklar Gri
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

Ahşabın doğal dokusu ve renkleri sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Nötr grilerin oluşturduğu soğuk havayı yumuşatır.

10. Minimalist yaklaşım

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Modern Mutfak
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

Neredeyse tamamen beyazlara bürünen mutfakta enfes bir bahçe manzarası ve doğal ahşap zemin sıcaklık katıyor. Bazen büyük farklar yaratmak için tek malzeme ve renk ile etkileyici bir sonuca ulaşabilirsiniz.

11. Asma tavan dekorları

House Wolmarans, Coetzee Alberts Architects Coetzee Alberts Architects Modern Mutfak
Coetzee Alberts Architects

Coetzee Alberts Architects
Coetzee Alberts Architects
Coetzee Alberts Architects

Farklı tavan yükseklikleri ve şık aydınlatma unsurları ile tavan ve zemin dekorları oluşturabilir, sadece doğru ışıklandırma unsurlarıyla fark yaratabilirsiniz.

12. Çarpıcı

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Modern Mutfak
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Menekşe rengi LED aydınlatmalarla daha cazip ve modern bir mutfak dekorasyonu oluşturmak isteyenlerin ilgisini çekebilir.

13. Kontrast renkler

Project : Carrick, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc Modern Mutfak
Capital Kitchens cc

Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc

Kontrast oluşturacak renk ve dokuları bir araya getirerek, malzemelerin farklarını ortaya çıkarabilir, daha dinamik bir mutfak atmosferi oluşturabilirsiniz.

14. Dekoratif aksesuarlar ve tavan dekorları

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evinizin genel atmosferiyle uyum ve ahenk oluşturan mutfak dekorları için yemek ve oturma alanı ile ilişkilendirilecek dekoratif ayrıntılar, devasa çiçek saksıları ve orjinal aydınlatma aksesuarları kullanabilirsiniz.

15. LED aydınlatma unsurları

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Modern Mutfak
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Çarpıcı ve etkileyici bir görünüm için LED aydınlatmalarla mutfağınıza uygun doğru ve ölçülü ışıklandırma yöntemlerini seçin ve harikalar yaratın!

16. Country stil cazibesi

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kırsal stil öğelerle şık ve natürel dokuların kullanıldığı çiçek gibi bir mutfak döşeyebilirsiniz.

17. Tuğla duvar dekorlarıyla modern mutfak

Kitchen renovation, Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Rustik Mutfak
Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd

Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd
Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd
Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd

Tuğla duvar zarafeti natürellik katar ve canlı renklerle daha sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Mutfak dolapları ve tezgahta tercih edilen sade ve elegan çizgi doku ve renkleri daha da ön plana çıkarıyor. Rustik stil öğelerle tam donanımlı modern bir mutfak.

Ayrıca, 'Mutfak duvarları için 7 çarpıcı fikir!' yazımız da ilginizi çekebilir.

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