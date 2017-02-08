Benim olsun isteyeceğiniz 17 müthiş mutfak!

Mutfağınızı güzelleştirmek hem keyifli bir iştir, hem de sanıldığı kadar karmaşık ve zahmetli değildir. Küçük dokunuşlarla bile büyük fark yaratmak, sadece ışıklandırma unsurlarıyla mutfak atmosferini değiştirmek mümkün. Bugün yazımızda doğal esintilerden rustik stile, sofistike ve modern projelere 17 şık mutfak modeli derledik. İşte sizlere ilham veren 17 şahane mutfak modeli!
Rustik öğelerle dizayn edilen mutfaklarda yoğunlukla ahşap, doğal taş ve tuğla zeminlere rastlayabilirsiniz. Doğal malzemelerin oluşturduğu uyum ve ahenk gözü okşuyor ve huzur dolu bir atmosfer oluşturuyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Havadar ve ferah bir mutfak için doğal ışığı muntazam alan geniş pencere ve kapıların önemi büyüktür. Mutfak adası için göze hitap eden zengin granit ya da mermer alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Tam donanımlı ve konforlu mutfakta klasik stil öğelerle modern çözümlere rastlayabilirsiniz. Tüm kenarlar boyunca uzayan mutfak tezgahı, yemek alanı için de uygun bir alana sahip ve şık aydınlatma aksesuarlarıyla dekore edilmiş.
Beyazlara bürünen mutfakta nötr renkler eşlik ediyor. Zarif çizgilerle oldukça şık ve trend bir mutfak.
Kontrast renklerin ön plana çıktığı şık mutfakta doğru ve ölçülü ışıklandırma ile kullanım alanları amacına göre aydınlatılıyor.
Rustik stil öğelerle modern çözümlerin bir araya geldiği geniş ve ferah bir mutfak. Doğal taş duvar zeminleriyle ahşabın muntazam uyumu göz okşuyor.
Geleneksel izlerler tuğla zarafeti ve ahşap parke uyumuna şık bir örnek.
Nötr renkler, beyaz ve canlı kırmızının bir araya geldiği bu şahane mutfak oldukça etkileyici. Eğer siz de cesur renklere yer vermek istiyorsanız, nötr renklerle denge unsuru sağlayabilirsiniz.
Ahşabın doğal dokusu ve renkleri sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Nötr grilerin oluşturduğu soğuk havayı yumuşatır.
Neredeyse tamamen beyazlara bürünen mutfakta enfes bir bahçe manzarası ve doğal ahşap zemin sıcaklık katıyor. Bazen büyük farklar yaratmak için tek malzeme ve renk ile etkileyici bir sonuca ulaşabilirsiniz.
Farklı tavan yükseklikleri ve şık aydınlatma unsurları ile tavan ve zemin dekorları oluşturabilir, sadece doğru ışıklandırma unsurlarıyla fark yaratabilirsiniz.
Menekşe rengi LED aydınlatmalarla daha cazip ve modern bir mutfak dekorasyonu oluşturmak isteyenlerin ilgisini çekebilir.
Kontrast oluşturacak renk ve dokuları bir araya getirerek, malzemelerin farklarını ortaya çıkarabilir, daha dinamik bir mutfak atmosferi oluşturabilirsiniz.
Evinizin genel atmosferiyle uyum ve ahenk oluşturan mutfak dekorları için yemek ve oturma alanı ile ilişkilendirilecek dekoratif ayrıntılar, devasa çiçek saksıları ve orjinal aydınlatma aksesuarları kullanabilirsiniz.
Çarpıcı ve etkileyici bir görünüm için LED aydınlatmalarla mutfağınıza uygun doğru ve ölçülü ışıklandırma yöntemlerini seçin ve harikalar yaratın!
Kırsal stil öğelerle şık ve natürel dokuların kullanıldığı çiçek gibi bir mutfak döşeyebilirsiniz.
Tuğla duvar zarafeti natürellik katar ve canlı renklerle daha sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Mutfak dolapları ve tezgahta tercih edilen sade ve elegan çizgi doku ve renkleri daha da ön plana çıkarıyor. Rustik stil öğelerle tam donanımlı modern bir mutfak.
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