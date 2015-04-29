Baştan yaratılan garaj

Garajın eski, köhne ve karanlık halinden uzaklaşıp, temiz ve derli toplu hissini güçlendirmek için temel renk olarak beyaz seçilmiş. Buna kırmızı dolaplar ve sarı şeritlerle renk katılmış. Garajın ışıklandırmasında atmosfer aydınlatması yerine garajın her noktasının görünür olmasını sağlayacak parlak florasan ışıklar tercih edilmiş. Şimdi garaj sahibine kalan şey bu garajı rengarenk oyuncaklarıyla doldurmak olacak. Bu resimdeki motor gibi teknolojik oyuncaklar bu garaja çok yakışacak ve garajı tamamlayan unsurlar olacak.

Araç sahibiyseniz eminiz garajlar ilginizi çekiyordur. Peki ama evinizde garaj yapmaya müsait bir alan yoksa ne olacak? Aracınızı doğa şartlarına mı terk edeceksiniz? Küçücük bir bahçeniz varsa bu kanopi fikirleri de hoşunuza gidebilir diye düşünüyoruz.