Baştan yaratılan garaj

Akılcı raf çözümleri garajın her yanının zaman zaman tehlike oluşturabilecek çeşitli eşyalarla dolmasına engel olmuş. Sabah uyku sersemi arabanıza giderken bu tarz eşyalara takılıp sendelemek, hatta düşmek mümkündü. Ama şimdi bu tehlike ortadan kalmış. Her gün ihtiyaç duyulmayan eşyalar için tavanda metal kafes raflar oluşturulmuş. Bu eşyaları buraya koyarak hem ayak altında durmalarını engellemiş oluyorsunuz, hem de yerden kazanıyorsunuz. Bahçe malzemeleri için duvardaki raflar ve ve bisiklet askıları her daim lazım olan bu eşyaları kolayca alıp geri koymanıza yardımcı oluyor.