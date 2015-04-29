Baştan yaratılan garaj

Garajların temel işlevi arabalarımız için bir sığınak olmak olsa da, bunun yanı sıra kimi ilham verici pek çok farklı işlevi de olabilir. Garaj erkeklerin ya da belki de kadınların kaçış noktası olabilir. Hatta öyle ki çoğunlukla erkekler garajlarıyla fazlasıyla gurur duyar. Garaj çılgın partiler için bir mekana, bir oyun salonuna ya da işlevsel biçimde eski eşyaları saklayabileceğimiz bir depoya dönüşebilir. Bugün homify'da dönüşümüne şahit olacağımız garaj, tam bir keşmekeş içindeydi ve yığınla gereksiz eşyanın tutulduğu berbat konumda bir mekandı. Garajın sahibi yedi yıldır arabasını bu garaja park etmiyordu ve beyefendi garajını tekrar araba park edilebilecek bir garaj olarak hayata geri döndürmek istedi. Bu konularda uzman GarageTek firmasının sihirli dokunuşuyla garaj tam bir estetik operasyon geçirdi ve dört hafta içinde bir harabeden ışıl ışıl parlayan bir mekana dönüştü.
Gördüğünüz gibi bu garajın akşamları yorgun argın işten döndüğünüzde, üstelik bir de trafik sıkıntısı çektikten sonra sizi güzel karşılamayacağı aşikar. Bu haliyle bir çöp evi andırıyor. Çok uzun süre ziyaret edilmediğini tahmin etmek zor değil. Bu görüntüsüyle bu garaj hiçbir erkeğin gurur duyabileceği bir mekan değil.
Bu garajı dönüştürmeye kalkışmak baştan başa bir cesaret işi. Buna cesaretlenen garaj sahibi GarageTek'e başvurmuş ve bir aydan kısa bir sürede pırıltılı bir mekan olması için işe girişildi. Sonucu siz de merak ediyorsunuz, değil mi? Bir sonraki resimde bunu görebileceksiniz.
Bu ne muhteşem bir dönüşüm böyle? Sanki üç kat büyüyen garaj bu haliyle hem araba park etmeye yarayacak hem de çok daha fazlasına. Temizlenip yeni bir kimlik kazanınca garajın aslında ne kadar büyük olduğunu ve nasıl büyük bir potansiyele sahip olduğunun farkına varıyorsunuz. Duvarlar ve tavan mantolanmış ve zemin çok kolay temizlenen kolofan kaplama malzemesiyle kaplanmış. Üstelik çok akılcı biçimde eklenen dolaplar, raflar ve askılarla eski görünümüne bir daha dönmek zorunda kalmayacak ve temiz ve derli toplu olacak bir mekan yaratılmış.
Akılcı raf çözümleri garajın her yanının zaman zaman tehlike oluşturabilecek çeşitli eşyalarla dolmasına engel olmuş. Sabah uyku sersemi arabanıza giderken bu tarz eşyalara takılıp sendelemek, hatta düşmek mümkündü. Ama şimdi bu tehlike ortadan kalmış. Her gün ihtiyaç duyulmayan eşyalar için tavanda metal kafes raflar oluşturulmuş. Bu eşyaları buraya koyarak hem ayak altında durmalarını engellemiş oluyorsunuz, hem de yerden kazanıyorsunuz. Bahçe malzemeleri için duvardaki raflar ve ve bisiklet askıları her daim lazım olan bu eşyaları kolayca alıp geri koymanıza yardımcı oluyor.
Artık bu garajın sahipleri aradıkları şeyi bulmak için saçlarını başlarını yolmayacak. Bu resmi görünce akla ilk gelen sıfat derli toplu oluyor. Dolapların işlvesellikleri kadar estetik özellikleri de dikkat çekiyor.
Garajın eski, köhne ve karanlık halinden uzaklaşıp, temiz ve derli toplu hissini güçlendirmek için temel renk olarak beyaz seçilmiş. Buna kırmızı dolaplar ve sarı şeritlerle renk katılmış. Garajın ışıklandırmasında atmosfer aydınlatması yerine garajın her noktasının görünür olmasını sağlayacak parlak florasan ışıklar tercih edilmiş. Şimdi garaj sahibine kalan şey bu garajı rengarenk oyuncaklarıyla doldurmak olacak. Bu resimdeki motor gibi teknolojik oyuncaklar bu garaja çok yakışacak ve garajı tamamlayan unsurlar olacak.
Araç sahibiyseniz eminiz garajlar ilginizi çekiyordur. Peki ama evinizde garaj yapmaya müsait bir alan yoksa ne olacak? Aracınızı doğa şartlarına mı terk edeceksiniz? Küçücük bir bahçeniz varsa bu kanopi fikirleri de hoşunuza gidebilir diye düşünüyoruz.