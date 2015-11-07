Bahçemi nasıl köpek dostu bir bahçe haline getirebilirim ?

Modernleşen dünya da insani ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmiş durumdayız. Yaşadığımız alanlar, zaman geçirdiğimiz mekanlar ve çalıştığımız ofisler beton duvarlardan ibaret hale geldiğinden psikolojik olarak kendimizi daha yorulmuş ve daha bunalmış hissediyoruz. Betonlaşan dünyamızda nefes alabileceğimiz, kendimizi ve ruhumuzu deşarj edeceğimiz yeşil alanlar çok çok azaldığı için evimizin etrafında bulduğumuz küçücük alanları bahçe haline getirip, bahçelerin ruhumuza kattığı ferahlığı ve rahatlığı yaşamaya çalışıyoruz. Bahçe sahibi olan şanslı insanlar, bahçelerini dekore ederek daha yaşanabilir ve daha keyif alınabilir bir hale getirmek için peyzajlar yapıyor, çeşitli yıllık ve mevsimlik bitkiler ekerek bahçeleri daha dekoratif ve daha görsel hale getiriyorlar. Peki evlerimizde beslediğimiz can dostlarımız olan evcil hayvanlar için evlerimizin dışında onların doğal yaşamları için bahçelerimizde özel dekorasyonlar yapıyor muyuz? Can dostlarımız olan köpeklerin yaşam alanlarını yok ettiğimiz için can dostlarımıza evlerimizin bahçesinde özel alanlar yapmamız gerekir. Köpeklerin yaşam alanları için; barınak veya baraka, toprak alanlar, çim alanlar, yürüyüş yolları gibi onlar için gerekli olan yaşam alanları oluşturmalıyız. Peki bahçemizi köpek dostu bir bahçe haline getirmek için neler yapmalı, bahçelerimizi köpeklerimiz için nasıl dekore etmeliyiz ?
Bahçelerimizin dekorasyonunu yaparken sadece kendimizi düşünerek, hoşlandığımız şekilde veya hayal etiğimiz şekilde dekore etmemeliyiz. Mutlaka bir gün bir şekilde hayatımıza girme ihtimali bulunan evcil hayvanları da düşünerek toprak ve taş alanlar oluşturmalı ve bu alanları istediğimiz gibi dekore etmeliyiz. Eğer yaptığımız dekorasyonda bahçemizi tamamen toprak ve taş kaplamalar ile kaplamış isek bu alanların üzerine yalıtım malzemeleri kullanarak dostlarımız için özel yaşam alanları oluşturmalı, onların rahatça yürüyüş yapabilecekleri alanlar oluşturup, onlar ile oyun oynayabileceğimiz oyun alanları oluşturarak can dostlarımızın ihtiyaç duyacakları yaşam alanlarını hayata geçirerek bahçemizi köpekler için dost yaşam alanları haline getirebiliriz. Köpeklerin yaşayacakları barınaklar, barakalar ve köpek yuvaları için tercih yapmak tamamen size kalıyor. İster beğendiğiniz ve keyfinizin istediği bir tasarıma sahip köpek yuvası tercih ederek bahçenizin dekorasyonuna görsellik kazandırabilir veya standart olarak üretilen köpek yuvalarını tercih ederek bahçenizin her hangi bir alanına yerleştirebilir ve dostlarınızın barınma ihtiyaçlarını gidermiş olursunuz.
Can dostumuz olan köpekler için şehir içinde yaşam alanları yok olduğu için bahçelerimizi dost bahçeler haline getirerek ihtiyaç duyacakları yaşam alanlarını oluşturup onların daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamalıyız.
Bahçenizi can dostlarınızın rahatça yaşayabileceği gibi dekore edip peyzaj yapmak istiyorsanız öncelikle dostlarınızın ihtiyaç duyduğu toprak, çim, taş alanları oluşturmalısınız. Köpekler sürekli olarak taş yüzeylerde veya ahşap yüzeylerde hareket edemez veya yaşayamazlar. Bu nedenle toprak, çakıl, kil, ve yeşil alanlar oluşturarak bahçelerinizi köpek dostu bahçeler haline getirebilirsiniz. Taş alanlar içine yerleştireceğiniz ağaçlar ile köpeklerin ihtiyaç duyacağı tuvalet yapmak için gerekli olan alanları oluşturmuş olursunuz. Bahçe içerisinde yeşil alanlar da koşarak enerjisini atıp oyun oynayarak sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayabilir ve bahçelerinizi köpekleriniz için yaşam alanlarına çevirebilirsiniz.
Bahçelerinizi dekore ederken evinizde size arkadaşlık yapan köpekleriniz için gerekli alanları oluşturmalısınız. Bunun için eğer bilgi sahibi değilseniz sizlere köpek dostu bahçe fikirleri sunuyoruz. Öncelikle bahçenizde yaşam ihtiyacı olan her dekora izin vermeli ve bahçenizde yer vermelisiniz. Köpeklerin ihtiyacı olan yeşil çim alanlar, toprak alanlar, ahşap alanlar ve taş yüzeyler oluşturmalısınız. Bu sayede bir can arkadaşınızın ihtiyaç duyacağı yaşam alanlarını oluşturmuş olursunuz. Bunun yanında temel ihtiyaçlar olan su, yemek ve tuvalet ihtiyacı için gerekli olan sulak alanları, ve ağaç diplerini yaparak hem yaşam alanlarını hem de temel ihtiyaçlarını gidereceği alanları barındıran bahçeleri ortaya çıkarabilirsiniz. Köpekleriniz için bahçe tasarımı yaparken köpek dostu fikirleri göz önünde bulundurmalısınız.
Bahçe dekorasyonlarının olmaz ise olmazı olan yeşil alanlar ve özel taş çeşitlerinin yer aldığı yürüyüş yolları köpek dostlarımız göz önünde bulundurularak dekore etmeli ve tasarlamalıyız. Köpekler normal zamanlarda, oyun saatlerinde koşacak, hoplayacak ve zıplayacak alanlar olarak yeşil alanları tasarlamalısınız. Taş alanlar, yürüyüş yolları, taş kaplamalar ile oluşturulmuş olan oturum alanlarını çim alanlarından biraz uzakta tutmalı ve köpeklerinizin rahatça koşup oynayacağı, zıplayıp, sırt üstü dönebileceği, yuvarlanabileceği yumuşak ve özel çimlerin ekili olduğu alanlar oluşturmalısınız. Bu sayede köpeğinizin patileri sağlıklı bir şekilde kalır ve sertleşmez ve oyun oynamak veya koşmak için harcayacağı enerji daha düşük seviyeye çekilmiş olur. Bahçe dekorasyonlarında can dostlarınız için gerekli yeşil ve çim alanları unutmamalı ve can dostlarınızı düşünerek dekore etmelisiniz.
Bahçenizi dekore edip bahçe peyzajı yaptığınızda bahçenize odunsu ve otsu bitkiler ekerek bahçenizi daha görsel hale getirebilirsiniz. Bahçenize ektiğiniz bu bitkiler bahçenize görsellik kazandırdığı gibi can dostlarınıza yaşam alanları oluşturduğu için fonksiyonel bir görev üstlenir. Bu bitkiler görsellikleri kadar can dostlarınızın sağlıklarına da etki eder. Hayvanlar baş ağrısı çektiklerinde otsu bitkiler yedikleri için bahçenize ekeceğiniz bitkilerin köpeklerin sağlıkları için zehirli olup olmadıklarını bilmeli ve bahçenize ekeceğiniz bitkileri titizlikle seçmelisiniz. Bitki seçimi hem peyzaj ofisleri hem de veteriner hekimler tarafından dikkat edilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekilmiş ve zararsız bitkiler ile bahçe peyzajı yapılması önerilmiştir.
Bahçelerimiz bizim yaşam alanları olduğu kadar can dostlarımızın yaşam alanları olarak farklı ve fonksiyonel görev üstlenirler. Kendimiz için yaptığımız, rahatımızı sağladığımız oturum alanları ve gölgeleri can dostlarınız içinde yapmalı ve onların rahatça yaşayabilecekleri barınaklar köpek yuvaları, barakalar tedarik ederek bahçenin en özel yerine yerleştirmelisiniz. Köpeklerin barınma ihtiyaçlarını giderdikten sonra geriye köpeklerin bahçe içinde rahatça yaşayacakları alanlar olan ağaç altları, bitki kenarları, çim alanları gibi yaşam alanlarını oluşturmalısınız. Köpekler ne kadar güneşe ve gün ışığına ihtiyaç duyuyor ise bir o kadar da gölge alanlara ihtiyaç duyarlar. Özellikle yaz aylarında nemli yeşil alanlara uzanarak zaman geçirmeye bayıldıkları için bahçelerin dekore edilmesi sırasında can dostlarınız için gölge yeşil alanlar oluşturmalısınız.
Bahçelerimizi dekore ederken veya peyzaj tasarımı yaparken mutlaka kendimiz için bahçede yürüyüş yolları tasarlar, bahçe keyfini çıkaracak özel yüzey alanları oluşturup bu alanları oturum alanları olarak düşünürüz. Ancak kendimiz için düşündüğümüz, konforumuzu, rahatlığımızı düşünerek tasarladığımız bu tasarımlarda can arkadaşlarımızı düşünerek onların sağlığını, ayak sağlıklarını göz önüne alarak hem toprak hem çim, yeşil alan hem de taş yüzeylerden oluşan yürüyüş yollar, oturum alanları veya bahçe meydanı gibi alanlar oluşturmalıyız. Can dostlarımızın ihtiyacı olan alanları oluştururken bahçemizde geniş alanlarımız var ise kendilerini doğal ortamlarında hissetmeleri için yükselti alanları oluşturmalı ve dostlarımızın bacak kaslarının sağlıklı olmasını sağlamalıyız. Bu şekilde dekore edeceğimiz bahçemiz hem görsel ve estetik bir görüntüye kavuşacak hem de bizim olduğu kadar dostlarımızın da sağlıklı olarak yaşayabilecekleri alanlar oluşturabiliriz. Bahçelerimizde yer alan ağaç diplerini de düşünerek hem taş yüzeyler hem de toprak yüzeyler oluşturmalı, köpeklerimizin betonlaşan şehir içerisinde mecburen adaptasyon geliştirdikleri taş yüzeylere bahçelerimizde yer vererek köpeklerimizin sağlığını korumalı ve onların psikolojik olarak sağlıklı olmalarını sağlamalıyız.