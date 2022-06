Bahçemi nasıl köpek dostu bir bahçe haline getirebilirim ?

Modernleşen dünya da insani ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmiş durumdayız. Yaşadığımız alanlar, zaman geçirdiğimiz mekanlar ve çalıştığımız ofisler beton duvarlardan ibaret hale geldiğinden psikolojik olarak kendimizi daha yorulmuş ve daha bunalmış hissediyoruz. Betonlaşan dünyamızda nefes alabileceğimiz, kendimizi ve ruhumuzu deşarj edeceğimiz yeşil alanlar çok çok azaldığı için evimizin etrafında bulduğumuz küçücük alanları bahçe haline getirip, bahçelerin ruhumuza kattığı ferahlığı ve rahatlığı yaşamaya çalışıyoruz. Bahçe sahibi olan şanslı insanlar, bahçelerini dekore ederek daha yaşanabilir ve daha keyif alınabilir bir hale getirmek için peyzajlar yapıyor, çeşitli yıllık ve mevsimlik bitkiler ekerek bahçeleri daha dekoratif ve daha görsel hale getiriyorlar. Peki evlerimizde beslediğimiz can dostlarımız olan evcil hayvanlar için evlerimizin dışında onların doğal yaşamları için bahçelerimizde özel dekorasyonlar yapıyor muyuz? Can dostlarımız olan köpeklerin yaşam alanlarını yok ettiğimiz için can dostlarımıza evlerimizin bahçesinde özel alanlar yapmamız gerekir. Köpeklerin yaşam alanları için; barınak veya baraka, toprak alanlar, çim alanlar, yürüyüş yolları gibi onlar için gerekli olan yaşam alanları oluşturmalıyız. Peki bahçemizi köpek dostu bir bahçe haline getirmek için neler yapmalı, bahçelerimizi köpeklerimiz için nasıl dekore etmeliyiz ?

Bahçelerimizin dekorasyonunu yaparken sadece kendimizi düşünerek, hoşlandığımız şekilde veya hayal etiğimiz şekilde dekore etmemeliyiz. Mutlaka bir gün bir şekilde hayatımıza girme ihtimali bulunan evcil hayvanları da düşünerek toprak ve taş alanlar oluşturmalı ve bu alanları istediğimiz gibi dekore etmeliyiz. Eğer yaptığımız dekorasyonda bahçemizi tamamen toprak ve taş kaplamalar ile kaplamış isek bu alanların üzerine yalıtım malzemeleri kullanarak dostlarımız için özel yaşam alanları oluşturmalı, onların rahatça yürüyüş yapabilecekleri alanlar oluşturup, onlar ile oyun oynayabileceğimiz oyun alanları oluşturarak can dostlarımızın ihtiyaç duyacakları yaşam alanlarını hayata geçirerek bahçemizi köpekler için dost yaşam alanları haline getirebiliriz. Köpeklerin yaşayacakları barınaklar, barakalar ve köpek yuvaları için tercih yapmak tamamen size kalıyor. İster beğendiğiniz ve keyfinizin istediği bir tasarıma sahip köpek yuvası tercih ederek bahçenizin dekorasyonuna görsellik kazandırabilir veya standart olarak üretilen köpek yuvalarını tercih ederek bahçenizin her hangi bir alanına yerleştirebilir ve dostlarınızın barınma ihtiyaçlarını gidermiş olursunuz.

Can dostumuz olan köpekler için şehir içinde yaşam alanları yok olduğu için bahçelerimizi dost bahçeler haline getirerek ihtiyaç duyacakları yaşam alanlarını oluşturup onların daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamalıyız.