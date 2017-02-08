Herkesin sahip olabileceği fiyatlarda 140 metrekarelik ahşap ev

Bu yazımızda ahşap ev tutkunları için her bütçeye uyabilecek bir model tanıtacağız. Şili'de bulunan bir firma ürettiği ahşap evlerin güzelliği ile ün salmış, biz de sizlere bu firmanın en sevilen tasarımlarından birini, 140 metrekarelik şık bir ahşap evi detayları ve planları ile birlikte tanıtacağız. 140 metrekarelik bu modelinin fiyatı 100.000 TL'den başlıyor. Seçeceğiniz çatı özelliklerine ve yalıtım tercihlerine göre de artabiliyor.
Ahşap evler yapı sınıfı olarak modüler evler sınıfında değerlendirilebilir. Modüler evler, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yok. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve su ihtiyacı olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Oldukça hızlı üretilip inşa edilebilirler. İnşaat süresinden %30, enerjiden %70 ve inşaat malzemesinden %60 tasarruf sağlayan bu ahşap modüler yapıyı daha yakından tanımalısınız. Ahşap evlere ülkemizden de örnekler görmek isterseniz ’Türkiye'den 6 ucuz ev alternatifi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Ahşap evler betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıya sahip olduklarından deprem yükü çok azdır ve yıkılma riski de son derece düşüktür. Betonarme evlerin ömrü ortalama 50-60 yıl olarak bilinirken, ahşap evler 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahiptir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Kısacası ekolojik, ekonomik, sağlıklı ve doğal bir yapı sistemidir.
Ağaçtan imal edilen malzemeler doğal görünümleri ve avantajları nedeniyle hemen her stilde önemli bir yere sahiptir. Özellikle kırsal, rustik, iskandinav, akdeniz, endüstriyel gibi stillerde ham ağaç malzemelerden sıkça faydalanılır. Ahşap evler yapılarında ağaç tavan strüktürleri, ahşap sütun ve duvarlar barındırdıklarından bu stiller için muhteşem bir zemin sunar. Dağ evi, çiftlik evi, yayla evi, kır evi gibi konseptlerde onlarca farklı ahşap ev modeli bulmanız mümkün.
Bu güzel ahşap evin iç mekanları da, ahşaptan ilham alan stillere oldukça uygun bir yapıya sahip. Böyle bir evi dilediğiniz gibi dekore edip bir ömür keyifle yaşayabilirsiniz. Dekorasyon konusunda uzman fikirlere ihtiyaç duyarsanız Homify dekoratörlerine danışabilirsiniz.
Ahşap müstakil evler hemen her yapıda arsaya inşa edilebilirler ve en büyük özelliklerinden biri de bahçeye sahip olmalarıdır. Bahçeli bir ev birçok yönden apartman dairelerine göre daha avantajlıdır. Her şeyden önce depreme karşı dayanıklıdır ayrıca ev sahibine ekip biçebileceği, dilediği hayvanı rahatça besleyebileceği ve her zaman çıkıp temiz hava alabileceği özel bir alan sağlar. Basit bir bahçe bakımıyla ahşap bir evi bir cennete çevirebilirsiniz.
Çatı üretilirken kullanılan malzemeler ve ek yalıtım katmanları fiyatı en çok etkileyen unsurdur. Çatının yanı sıra yan duvarlarda ve zeminde kullanılacak ısı ve ses izolasyon katmanları da fiyatı da etkiler bu nedenle tercih edeceğiniz malzemeleri bütçenize göre belirlemeniz gerekecek. Bu konuda uzmanlara danışarak size en uygun olan çözümleri bulabilirsiniz.
Evin veranda olarak kullanılmak için ayrılmış geniş bir alanı var. Bu alanı şık bir dekorasyon ile değerlendirebilir özellikle sıcak havalarda kullanabileceğiniz harika bir dinlenme alanı kazanabilirsiniz.
İç mekanları havadar ve ferah olan ve bir de bahçeye sahip olan ahşap evler en sağlıklı yaşam alanı olarak gösterilebilir. Yangından korumak için bir takım koruyucu katmanlarla da çevrilebilen ahşap yapıları bir ömür rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Firmanın ürettiği ahşap evlerin proje ve uygulanmış hallerini bu resimde görebilirsiniz. Ufak bir renk farklılığı dışında proje bire bir uygulanmış.
Evin detaylı planını ise burada görebilirsiniz. Firma sayfasına tıklayarak üreticilerle iletişime geçmeniz ve daha fazla fikir edinmeniz mümkün.