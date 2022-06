Herkesin sahip olabileceği fiyatlarda 140 metrekarelik ahşap ev

Ahşap müstakil evler hemen her yapıda arsaya inşa edilebilirler ve en büyük özelliklerinden biri de bahçeye sahip olmalarıdır. Bahçeli bir ev birçok yönden apartman dairelerine göre daha avantajlıdır. Her şeyden önce depreme karşı dayanıklıdır ayrıca ev sahibine ekip biçebileceği, dilediği hayvanı rahatça besleyebileceği ve her zaman çıkıp temiz hava alabileceği özel bir alan sağlar. Basit bir bahçe bakımıyla ahşap bir evi bir cennete çevirebilirsiniz.