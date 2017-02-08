Herkesin sahip olabileceği fiyatlarda 140 metrekarelik ahşap ev

Bu yazımızda ahşap ev tutkunları için her bütçeye uyabilecek bir model tanıtacağız. Şili'de bulunan bir firma ürettiği ahşap evlerin güzelliği ile ün salmış, biz de sizlere bu firmanın en sevilen tasarımlarından birini, 140 metrekarelik şık bir ahşap evi detayları ve planları ile birlikte tanıtacağız. 140 metrekarelik bu modelinin fiyatı 100.000 TL'den başlıyor. Seçeceğiniz çatı özelliklerine ve yalıtım tercihlerine göre de artabiliyor.

Ahşap evler yapı sınıfı olarak modüler evler sınıfında değerlendirilebilir. Modüler evler, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yok. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve su ihtiyacı olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Oldukça hızlı üretilip inşa edilebilirler. İnşaat süresinden %30, enerjiden %70 ve inşaat malzemesinden %60 tasarruf sağlayan bu ahşap modüler yapıyı daha yakından tanımalısınız. Ahşap evlere ülkemizden de örnekler görmek isterseniz ’Türkiye'den 6 ucuz ev alternatifi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.