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Viran haldeki bir stüdyo dairenin inanılmaz değişimi

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Transformation d'un studio, Insides Insides Modern Oturma Odası
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Eski binalarda bulunan döküntü dairelerin, uzman bir bakımla, en yeni evlere taş çıkartan bir güzelliğe dönüşebildiğine daha önce şahit olmuşsunuzdur. Biz de bu yazımızda size yeni bir örnek daha sunacağız. Fransa'da bulunan bir stüdyo daire öyle hor kullanılmış ve öylesine eskimiş ki ev sahipleri çözümü evi baştan sona yenilemekte bulmuş. Apartmanın çatı katında bulunan ve bir de küçük balkona sahip olan bu dairenin yeni hali sizi çok şaşırtacak gelin bu yenileme projesini birlikte adım adım inceleyelim. Belki siz de bu projeden ilham alarak eski evinizi yenilemek istersiniz. 

Yenileme projeleri ilginizi çekiyorsa örnek alabileceğiniz bir başka daire yenilemesini de ’Önce ve sonra: Bu apartman dairesi tanınmaz bir haldeydi!’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.     

Dairenin ilk hali

Transformation d'un studio, Insides Insides
Insides

Insides
Insides
Insides

Dairenin ilk haline baktığınızda eski eşyalar, uyumsuz bir yer döşemesi ve parlaklığını kaybetmiş duvarlar görüyorsunuz. Odayı oldukça havasız ve kasvetli gösteren bu özelliklerin değişimi sizi çok şaşırtacak. 

Ayrıca bu kasvetli odayı aydınlatabilmesi için aşırı parlak seçilmiş tavan lambası da dikkatinizi çekmiş olmalı. Tavan lambasının ışığı odayı aydınlatmaya yetmiyorsa led ve spotlar, lambader ve aplik gibi alternatif aydınlatma kaynaklarını denemek gerekir. Tavan lambasının parlaklığını artırmak bu sorunun çözümü değildir, aksine daha göz yoran, hatalı bir ışıklandırma ortaya çıkar. Aydınlatma konusunda evinize özel fikirlere ihtiyacınız varsa aydınlatma uzmanlarımıza danışabilirsiniz.  

Transformation d'un studio, Insides Insides
Insides

Insides
Insides
Insides

Dairenin eski halinde göze batan detaylardan biri de mutfak tezgahı ile yan yana duran duşakabin olabilir. Bir arada bulundurmak için oldukça yanlış bir ikili. Üstelik son derece eski ve bakımsız ancak projeyi alan mimarlar bu alanı daha kullanışlı bir hale getirmenin en iyi yolunu bulmuşlar. Gelin evin yenilemeden sonraki haline göz atalım.  

Yenilenen evden ilham veren fotoğraflar

Transformation d'un studio, Insides Insides Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Insides

Insides
Insides
Insides

Eve girer girmez ilk iş olarak mutfak ve banyo sorununu çözen mimarlar olabilecek en doğru hamleyi yaparak banyoyu ek bir duvarla çevirmişler. Mutfak ve oturma odası arasındaki duvarı tamamen yıkarak daha geniş ve ferah bir alan kazanmış ve zeminden duvarlara evin her karesini değiştirmişler. Bu göz alıcı değişim her eski eve ilham verebilir. 

Transformation d'un studio, Insides Insides Modern Banyo
Insides

Insides
Insides
Insides

Etrafı duvarlarla çevrilerek mutfaktan ayrılan banyo, temiz duvarlar, yeni bir zemin döşemesi ve sağlıklı banyo aksamları ile ferah ve modern bir görüntü kazanmış. 

Projeyi alan ekip evin ısıtma sistemine de el atmış. Yenilenen kalorifer petekleri ile daire artık daha sıcak ve daha kullanışlı.  

Transformation d'un studio, Insides Insides Modern Oturma Odası
Insides

Insides
Insides
Insides

Dairenin dekorasyonunda ise minimal ve modern çizgiler dikkat çekiyor. İkonik mobilyaların modern tekstil ürünleriyle buluşturulduğu bu dekorasyon eve değer katacak cinsten. Beyaz, gri ve siyah tonlarının tercih edildiği monokromatik renk dengesi ile dairenin dizaynı göz alıyor. 

bunun yanı sıra ışıklandırma yapısına da dikkat etmek gerekir. Boyanan duvarlar ve yenilenen zemin döşemesi evin kasvetini alırken doğru ışıklandırma ile kusursuz ferahlık sağlanmış.

Transformation d'un studio, Insides Insides Modern Yatak Odası
Insides

Insides
Insides
Insides

Eski yatak odasıyla kıyaslamaya dahi gerek yok öyle değil mi? Hem dekorasyonu, hem ferahlığı, hem konfor ve rahatlığı ile dikkat çeken bu dizayn uyku mabediniz için olabilecek en iyi özelliklere sahip. Odayı baştan sona yenileyen tasarımcılar hem aşırıya kaçmadan, uygun bir bütçe kullanmış hem de odayı baştan yaratmış. 

Transformation d'un studio, Insides Insides Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Insides

Insides
Insides
Insides

Dairenin de bir de küçük balkonu bulunuyor. Ufak bir balkon masası ile kullanıma açılan bu alan evin teneffüs alanı olmuş. Daire çatı katında bulunduğu için balkon da daha çok ufak bir terası andırıyor.  

Benim olsun isteyeceğiniz 17 müthiş mutfak!
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