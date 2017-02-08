Viran haldeki bir stüdyo dairenin inanılmaz değişimi

Eski binalarda bulunan döküntü dairelerin, uzman bir bakımla, en yeni evlere taş çıkartan bir güzelliğe dönüşebildiğine daha önce şahit olmuşsunuzdur. Biz de bu yazımızda size yeni bir örnek daha sunacağız. Fransa'da bulunan bir stüdyo daire öyle hor kullanılmış ve öylesine eskimiş ki ev sahipleri çözümü evi baştan sona yenilemekte bulmuş. Apartmanın çatı katında bulunan ve bir de küçük balkona sahip olan bu dairenin yeni hali sizi çok şaşırtacak gelin bu yenileme projesini birlikte adım adım inceleyelim. Belki siz de bu projeden ilham alarak eski evinizi yenilemek istersiniz.

Yenileme projeleri ilginizi çekiyorsa örnek alabileceğiniz bir başka daire yenilemesini de ’Önce ve sonra: Bu apartman dairesi tanınmaz bir haldeydi!’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.