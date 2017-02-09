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Evin farklı odalarında raf kullanımının 12 güzel örneği

Homify Homify
Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası Bakır/Bronz/Pirinç Ahşap rengi
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Kitap ve dergiler için, biblo ve vazolar için, kalabalıklarınız için, ayakkabılarınız için, mutfak gereçleri ve kavanozlarınız için, kısacası el altında kullandığınız her eşyayı muhafaza etmek için, raflara ihtiyacınız var. 

Ev dekorasyon ürünleri içerisinde en çok kullanılan ve en pratik şekilde üretileni şüphesiz raflardır. İşlevselliğinin yanı sıra dekoratif modelleri ile de odalarınıza şıklık kazandırabilecek raflara güzel örnekler bulmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere farklı odalarda kullanılan, farklı raf modellerinden 12 güzel örnek sunacağız. Bu örnekler sayesinde dekorasyonunuzda raflara daha çok yer vermek isteyebilirsiniz ve emin olun pişman olmazsınız!

Raf seçerken minimal ve sade modellerden yanaysanız Bauhaus tarzına örnek olabilecek birkaç model için ’Bauhaus raf sistemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.   

Elimiz ayağımız mutfak rafları

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia Modern Mutfak
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

Raflarla güzelleştirilen odalara en güzel örnekleri mutfak dekorasyonlarından verebiliriz. Mutfakta boş kalan her duvarı basit bir kaç raf ile değerlendirebilir ve aynı zamanda mutfağınıza şıklık kazandırabilirsiniz. Bu dekorasyonda da mutfağın renklerine uygun olacak şekilde beyaz lake birkaç raf ile yeni bir kullanım alanı sağlanmış. 

Siz de mutfağınızda basit raflarla fonksiyonellik sağlamak isterseniz mutfak planlayıcılarına danışarak size en uygun modeli ve malzemeyi bulabilirsiniz.  

Salonları güzelleştirecek tarz sahibi raflar

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası Bakır/Bronz/Pirinç Ahşap rengi
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Eklektik dizaynı ile göz alan bu salonda duvar boyu iskelet raf sistemi kullanılmış. Odanın stiline ve renklerine oldukça uygun olan bu iskelet raf sistemi hem odaya güzellik kazandırmış hem de kullanışlı alanlar sağlamış. Siz de salonunuz için bu tasarımdan ilham alabilirsiniz.  

Pratik ahşap raflar

Our Industrial Showroom homify Endüstriyel Mutfak
homify

Our Industrial Showroom

homify
homify
homify

Kendin yap projelerinin en popüler tariflerinden biri olan ahşap raflar özellikle mutfaklarda harikalar yaratıyor. El altında bulunmasını istediğiniz bütün mutfak gereçlerini bu sade raflarda muhafaza edebilir ve dilediğiniz zaman kolayca ulaşabilirsiniz.

Yatak odasında raf kullanımına güzel bir örnek

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Raflar çoğu zaman kitaplık olarak da kullanıldığı için yatak odası, çalışma odası, genç odası gibi alanlarda da çokça tercih ediliyor. Yatak odanızda kullanacağınız birkaç basit raf size daha kullanışlı ve modern bir oda kazandırabilir. 

Banyo tezgah altı rafı

#Adalardekorasyon Ev TAdilatları Asyatik Banyo
Ev TAdilatları

#Adalardekorasyon

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Banyoda raf sistemleri genelde duşakabin içinde ya da duvarlarda kullanılır oysa tezgah altında da oldukça işlevsel olabilirler. Örneğin bu banyo dizaynında kullanılan tezgah altı rafı son derece iyi bir fikir. Havlular ve diğer lavabo gereçleri için rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Çocuk odaları için de vazgeçilmez

NEWTOUCH PS MİMARLIK Klasik Çocuk Odası
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Evin en çok kalabalık üreten bireyleri olan çocuklar için de bol bol raf uygulamak gerekebilir. Oyuncak, okul eşyası, kitap ve diğer bütün eşyaları için bu basit ama işlevsel rafları rahatlıkla kullanacaktır. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Çalışma odanıza tarz kazandırın

Office homify Modern Çalışma Odası
homify

Office

homify
homify
homify

Basir bir masa ve sandalye ile dekore ettiğiniz çalışma odanıza biraz tarz kazandırmak isterseniz bu tip bir duvar rafından faydalanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı ve pratik olan bu modeller geometrik şekli ile de göz dolduruyor. 

Her odaya uygun sıra dışı raflar

Apartament SW, PB/STUDIO PB/STUDIO Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
PB/STUDIO

PB/STUDIO
PB/STUDIO
PB/STUDIO

Raf deyince aklınıza ilk gelen düz rafları bir kenara bırakın. Raflar kimi zaman bu örnekteki gibi cep şeklinde de olabilir. Özellikle giriş holü, banyo ve mutfak gibi alanlarda çok işe yarayacak bu cep rafları bir marangoza danışarak kolayca yaptırabilirsiniz.  

Peki bu ayakkabı rafı sizin eve de yakışmaz mıydı?

Products, Maze Interior Maze Interior Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Mutfakların, salonların, banyoların ve çocuk odalarının depolama sorununu kolayca çözen raflar ayakkabılığınıza da el atabilir. Sıradan ayakkabılıklardan hoşlanmıyorsanız bu farklı rafları deneyebilirsiniz. Giriş holünde ve giyinme odasında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu modelin yapımı da montesi de oldukça kolay görünüyor.   

Tel raflar

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Rustik Banyo
Ирина Шаманова

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

Hemen her odada kullanılabilen tel rafları özellikle banyo ve bahçe gibi su ile temas riski bulunan alanlarda kullanabilirsiniz. Ahşap ve plastik modellere göre çok daha dayanıklı olan tel ve ferforje raflar hem şıklıkları hem de sağlamlıkları ile öne çıkıyor. 

Bahçe raflarını unutmayalım

Sycamore Shelf , Seagirl and Magpie Seagirl and Magpie MutfakDolap & Raflar
Seagirl and Magpie

Sycamore Shelf

Seagirl and Magpie
Seagirl and Magpie
Seagirl and Magpie

Evin iç mekanlarında birçok yükü omuzlayan raflar dış mekanlarda da kurtarıcınız olabilir. Bahçe ve veranda gibi alanlarda bu sağlam tahta raflardan faydalanabilir ve alanlarınıza güzellik kazandırabilirsiniz. Yalnızca bir şey saklamak için değil dekoratif amaçlı da kullanılabilirler.   

Pratik, ucuz ve kullanışlı

Kinderbad Pastel, Berlin Interior Design Berlin Interior Design İskandinav Banyo
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

Eski bir çekmecenin kasasını duvara monte ederek şık bir raf elde edebileceğinizi hiç düşünmüş müydünüz? Banyo ve kiler gibi kalabalığı bol olan alanlarda çok işinize yarayacak bu raf modelini mutlaka değerlendirin.  

Altmışlardan kalma bir evin modern bir daireye dönüşümü
Bu raf modellerini siz nasıl buldunuz?

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