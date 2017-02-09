Evin farklı odalarında raf kullanımının 12 güzel örneği

Kitap ve dergiler için, biblo ve vazolar için, kalabalıklarınız için, ayakkabılarınız için, mutfak gereçleri ve kavanozlarınız için, kısacası el altında kullandığınız her eşyayı muhafaza etmek için, raflara ihtiyacınız var.

Ev dekorasyon ürünleri içerisinde en çok kullanılan ve en pratik şekilde üretileni şüphesiz raflardır. İşlevselliğinin yanı sıra dekoratif modelleri ile de odalarınıza şıklık kazandırabilecek raflara güzel örnekler bulmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere farklı odalarda kullanılan, farklı raf modellerinden 12 güzel örnek sunacağız. Bu örnekler sayesinde dekorasyonunuzda raflara daha çok yer vermek isteyebilirsiniz ve emin olun pişman olmazsınız!

Raf seçerken minimal ve sade modellerden yanaysanız Bauhaus tarzına örnek olabilecek birkaç model için ’Bauhaus raf sistemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.