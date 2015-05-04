homify 360°: Antakya'da dubleks villa

Türkiye'nin en barışçı, çokkültürlü ve huzurlu kentlerinden biri olan Antakya'nın özellikle Harbiye mıntıkası, sadece şelalesi ve doğal güzellikleriyle değil, görkemi ve estetik duygusula insanı etkileyen villalarıyla da öne çıkar. Bu yazımızda, bu bölgede yer alan ve aynı şehirde faaliyet gösteren Aya Yapı Tasarım'ın özenli çalışmasıyla yeniden düzenlenen havuzlu bir dubleks villaya konuk olacağız. Aslında dört katlı bir villa olan bina, müşterinin isteğiyle ortadan ikiye bölünerek iki ayrı villaya çevrilmiş ve üst kattaki kısma erişim için binanın yanına ayrı bir merdiven ilavesi yapılmış. Gelin bu görkemli villanın üstteki iki katında bir gezintiye çıkıp, yakından tanıyalım.