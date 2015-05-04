homify 360°: Antakya'da dubleks villa

Türkiye'nin en barışçı, çokkültürlü ve huzurlu kentlerinden biri olan Antakya'nın özellikle Harbiye mıntıkası, sadece şelalesi ve doğal güzellikleriyle değil, görkemi ve estetik duygusula insanı etkileyen villalarıyla da öne çıkar. Bu yazımızda, bu bölgede yer alan ve aynı şehirde faaliyet gösteren Aya Yapı Tasarım'ın özenli çalışmasıyla yeniden düzenlenen havuzlu bir dubleks villaya konuk olacağız. Aslında dört katlı bir villa olan bina, müşterinin isteğiyle ortadan ikiye bölünerek iki ayrı villaya çevrilmiş ve üst kattaki kısma erişim için binanın yanına ayrı bir merdiven ilavesi yapılmış. Gelin bu görkemli villanın üstteki iki katında bir gezintiye çıkıp, yakından tanıyalım.
Yukarıda söylediğimiz gibi Aya Yapı Tasarım'a teslim edilen villa yenileme projesi çerçevesinde ilk olarak bu dört katlı, görkemli villanın üstteki iki katı yan tarafa eklenen ekstra bir merdivenle ayrıca erişilebilen ayrı bir mesken haline getirilmiş. Eklektik tarzıyla dikkat çeken villanın dış cephesi kolonyal dönem eserlerinin Güney Akdeniz coğrafyasına uyarlanmış bir hali gibi duruyor ve etkileyici bir görünüm sunuyor.
Yapının iki farklı villaya bölünmesinin ardından uzman ekip, üst katta yaşayacak olan ailenin eve girişini bu yandan merdiven sistemiyle çözerken, varaklı korkuluklarla evin içinde bizi nasıl bir lüksün beklediğine dair de bir ipucu veriyorlar. Ayrıca evin içinde katlar arası geçiş için kullanılabilen bir asansör bulunduğunu da ekleyelim.
Mor rengin damga vurduğu giriş kısmından evin iç mekân düzenlemesinin geneline yayılan dengeli bir lüks, ahşap sıcaklığı ve klasik mobilya kombinasyonunun ilk işaretlerini alabiliyorsunuz.
Yaklaşık 80 metrekare gibi son derece geniş bir alana yayılan salon, ferahlığı ve evin tamamına yayılan ince işçilik ürünü ekstralarıyla dikkat çekiyor. Klasik mobilyalar ve ışıklandırma düzeneğinin koyu renk ahşap zeminle dengelendiği salonda, duvardaki nişlerin tasarımı bizzat Aya Yapı Tasarım'a aitken, mobilyalar yine yerel bir firma olan Anadolu Mobilya'ya ait.
Evin girişinde ilk işaretlerini gördüğümüz asil mor tonları normalde açık renklerle bezeli olan salonda da bir kontrast unsuru olarak kullanılırken, mobilya takımı avangart şıklığıyla salonun lüks görünümünü perçinliyor.
Burada küçük bir kesitiğini gördüğümüz oturma odası, evin önceki halinde yatak odası ve banyo olarak kullanılan kısmın yeniden düzenlenerek mutfak ve oturma odası haline getirilmesi sonucu ortaya çıkmış. Yine yerel bir üreticiye ait olan L-şeklindeki koltuk takımı ile derli toplu bir görünüme kavuşan oturma odasında da ahşap zemin tercihi sürmüş.
Oturma odasında projeyi üstlenen ekibin damgasını yansıtan özel ürünlerden biri de bizzat Aya Mimarlık tarafından tasarlanan TV ünitesi ile kitaplık, orta sehpa ve duvardaki cd'lik olmuş.
Villanın mutfağında ise tasarımcıların rustik bir görünümü tercih ettiğini ve koyu renk ahşapın damga vurduğu, Fransız kır evlerini andıran nostaljik bir ortam yarattığını görüyoruz.
Alkan Mutfak'a ait olan mutfak tasarımında, o nostaljik havaya rağmen modern bir mutfağın ihtiyaçlarının da karşılandığını görüyoruz. Bu kesitte ahşabın sıcaklığı ile metalik renkli beyaz eşyalar hoş bir kontrast oluştururken, boğucu bir ortam oluşmaması için renk skalası beyaz masa örtüsü ve tabure minderleriyle çeşitlendirilmiş.
Mutfakta da izlerini gördüğümüz Fransız provance tarzı evin yatak odasına da damga vuruyor. Villanın üst katında bulunan bu yatak odası, daha önce teras olarak kullanılırken, tasarımcı ekip tarafından yeni bir işlev ve tarzla adeta yeniden tanımlanmış. Zemin ve mobilyalardan yine ahşap egemenliğinin bulunduğu mekânda kullanılan yatak örtüsü odaya bir Akdeniz esintisi taşıyor.
Ahşabın sıcaklığıyla davetkâr bir ortama dönüşen yatak odasında ayrıca aynalı bir kayar kapı ile mekândan ayrı tutulan bir giyinme odasının yanısıra, yatak odaları için pek alışık olmadığımız ama bu mekâna çok yakışan bir sedir de bulunuyor. Ayrıca sedirin çekmecelerden oluşması da zekice bir tasarım hamlesi.
Yatak odasının içinde bulunan banyo ise yine ahşap vurgusunun bu kez tavanı da kapsayacak şekilde devam ettiği, hiç çıkmak istemeyeceğiniz türden bir mekân görünümünde.
Banyonun içinde ulaşılan küçük sauna ise pastanın üzerindeki çilek gibi bu eve renk katan bir unsur. Zaten bir hidromasajlı küveti olan banyonun içinden geçilerek girilen küçük sauna, ahşab kaplamasıyla banyonun doğal bir uzantısı gibi.
Bu güzel ve zevkli villadaki turumuzu, evin önünde bulunan havuzun ferahlatıcı görünümüyle noktalayalım.
Antakya'da aynı ekibin elinden çıkan bir başka müthiş villa için tıklayın.