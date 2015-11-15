Evde gürültüyü azaltmak için neler yapmalıyım?

Yaşam alanlarımızda aradığımız konfor ögelerinden birisi de sessizliktir. Şehir hayatının gürültü ve stresini bütün gün çektikten sonra evlerimizde birazcık olsun huzur yakalayabilmek adına ses kirliliğinden uzak kalmak isteriz. Çalışma, dinlenme, uyuma ve yemek yeme gibi ihtiyaçlarımız için aradığımız huzur ortamı sessizlik olmadığı sürece eksik kalacaktır. Bu nedenle evde sessizliği sağlamak hem dekorasyon sırasında hem de sonrasında hiç şikayet etmeden üstlendiğimiz bir iştir. Evlerde sessizliği sağlamanın en bilinen ve etkili yolu doğru bir ses yalıtımı yapmaktan geçiyor. Binaya uygulanan ses yalıtımı, hem ses hem de ısı izolasyonu sağlayabilen etkili bir sistemdir. Ses yalıtımından sonra ev içi sessizliğini de sağlamak gerekir bunun yollarından da bahsedeceğiz ama önce ses yalıtımı hakkında biraz daha bilgi verelim.
Ses yalıtımı temel olarak, gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek amacıyla gürültü kaynağı ile ortamın izolesini sağlamak, yani yapı elemanları kullanılarak iletilen ses miktarını azaltmaktır. Çevreden gelen, otomobil kornası, motor sesi, insan sesi, hayvan sesi, başkalarının dinlediği müzik sesleri, fabrika, hava alanı, avm, atölye gibi işletmelerin sesleri farklı frekanslarda ses topluluğu olarak algılanır ve oldukça rahatsız edicidir. Gürültünün oluşturacağı zararlı etkileri; çalışma veriminde düşüş, konforsuzluk, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon bozuklukları, uyku bozuklukları, kulak çınlamaları, sürekli maruz kalma durumlarında duyma kayıpları ve psikolojik rahatsızlıklar olarak söyleyebiliriz. Bütün bu olumsuzları evinizin dışında bırakmak için ses yalıtımı oldukça iyi bir çözümdür. Ses yalıtım sistemleri ile yaşam alanlarınızın dış dünya ile ses alış verişi tamamen engellenebilir. Ses yalıtımının nasıl uygulandığından kısaca bahsetmek gerekirse cam ve yapı yalıtımı şeklinde ayırarak başlayabiliriz.
- Yapı Yalıtımı: Evin yapısına, duvar döşeme şeklinde ve çatı yalıtım katmanı olarak uygulanır. Cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, keçeler, delikli metaller, delikli ahşaplar, delikli alçı panolar, mantar gibi malzemelerle hazırlanan katmanlar kullanılır.
- Cam Yalıtımı: Çok katlı camlar ve arasında laminasyonlu yalıtım malzemesi şeklinde uygulanır. Cam alanlarda da ses yalıtımı sağlamak için kullanılır.
Doğru şekilde yapılan ses yalıtımı dış dünyanın bütün gürültüsünü evinizin dışında bırakarak, size huzurlu ve dingin bir yaşam sağlayacaktır. Ancak bu huzurlu hayata geçmenizde hala ufak bir eksiklik var. Evin dışından gelen gürültü sorununu çözdük peki ya evin içindeki gürültü? Hafife alabilirsiniz ama gıcırdayan kapı, pencere ve zemin döşemeleri, damlayan musluklar, bozuk elektronik cihazlar tahmin edemeyeceğiniz kadar sinir bozucu olabilir. Hazır dış dünyanın gürültüsünden kurtulmuşken evinizdeki gürültülere de çözüm bulmaya ne dersiniz? Evin içerisindeki gürültüyü azaltmak için neler yapabilirim diye düşünüyorsanız bu yazıya kulak verin. Evin içerisinde gürültüye neden olabilecek ama çoğu zaman nereden geldiğini bile fark edemediğiniz sesleri susturmak için kolları sıvıyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlarla süslenen bu sessizlik yazısı evinizi daha dikkatli dinlemenizi sağlayacak.
Çözümlerden ziyade, daha fazla dekorasyon örneği görmek istiyorsanız sitemizin “Odalar” ve “Ürünler” sekmelerinde gezintiye çıkabilirsiniz. Ev dekorasyonu hakkında fikir ve örnekler sunan “En güzel ev dekorasyonu resimleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Evimizin neredeyse bütün kalabalığını üstlenen çekmece, raf ve dolapların da arada bakıma ihtiyacı vardır. Paslanan menteşeler, gevşeyen vidalar bir süre sonra mobilyalarda gıcırtı benzeri rahatsız edici seslere neden olur. Bunu önlemenin en kolay yolu arada sırada menteşelerinizi yağlamaktır. Tamir ve yapı marketlerde kolayca bulabileceğiniz yağlar ile istenmeyen sesler çıkaran bütün mobilyalarınızı elden geçirebilirsiniz. Böylece düzenli bakım ile ömürlerini de uzatmış olursunuz. Gevşeyen vidalar içinse çözüm aşikar. Torna vidayı elinize almanız güzel bir başlangıç olabilir.
Adım attıkça ayağımızın altından gelen o can sıkıcı sesi bilmeyen yoktur. Genelde önemsemediğimiz ve çözümü üzerine pek düşünmediğimiz bu problem zamanla zeminde daha ciddi sorunların çıkmasına da sebep olabilir. İleride sorun yaratmayacak dahi olsa üzerinde her yüründüğünde evin ses dengesini alt üst eden bir unsura hiç ihtiyacımız yoktur. Zemin döşemelerinin birkaç yılda bir bakıma alınması gerektiği aşikar. Bu bakımlardan bir veya birkaçını atlamışsanız bu tarz sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Çok ufak bir bakım ile düzelebilecek bu problem için döşemecinize vakit kaybetmeden ulaşın.
Ahşap parkelerin kullanıldığı, Voltaj Tasarım imzalı bu oda beyaz dekoru ve sade stili ile göz dolduruyor.
Kullandığınız mobilyaların ayakları tahta ise taşırken veya ufak yer değişiklikleri yapmanız gerektiğinde oldukça rahatsız edici sesler çıkarabilirler. Özellikle bebekli evlerde böyle bir gürültüye izin veremeyiz. Çözüm çok kolay bütün yapı marketlerde bulabileceğiniz keçe mobilya ayaklıklarından alabilir veya varsa, elinizde bulunan keçe parçalarından kendiniz dikerek ayaklık yapabilirsiniz. Bu şekilde sandalye, masa, koltuk gibi birçok mobilyayı korkmadan taşıyabilir, rahat rahat itebilirsiniz.
Su tesisatında veya lavabo bataryalarında oluşan bir takım aksaklıklar su borularından rahatsız edici sesler yayılmasına neden olabilir. Bunun çözümü için iki alternatifiniz var ama öncesinde sorunun bataryadan mı yoksa tesisattan mı kaynaklandığını bilmeniz gerekiyor. Eğer bu konuda tecrübeniz yoksa tesisatçınızı aramanızı tavsiye ediyoruz. Eğer sorun lavabo bataryasından kaynaklanıyorsa cıvatasını değiştirerek veya yeni bir batarya alıp takarak sorunu kendiniz de çözebilirsiniz. Eğer tesisattan kaynaklanan bir sıkıntı ise uzman ellere bırakmakta yarar var.
Mutfak malzemeleri diğer ev aletleri içerisinde en çok sorunla karşılaşılanlardır. Sık kullanıldıkları için olması muhtemel. Bu konuda uzman yardımı almak her zaman daha akıllıca olacaktır zira elektrikle ilgili konular acemiliğe gelmez. Gürültüden kurtulalım derken daha büyük sorunlara neden olmak istemezsiniz. Özellikle çamaşır makineleri belli bir süre kullanıldıktan sonra oldukça rahatsız edici sesler çıkarmaya başlarlar. Bu gürültü sorunuyla tek başınıza mücadele etmeniz sağlıklı olmayabilir. Bir usta çağırarak gereken bakımı kolayca yaptırabilirsiniz. Ardından çamaşırlarınızı daha sessiz ortamda yıkayıp, sessiz evinizin tadını çıkarabilirsiniz.
Gıcırdayan parke ve gıcırdayan çekmeceden daha rahatsız edici bir şey varsa, o da gıcırdayan kapı ve pencerelerdir. Sorunun çözümü oldukça basit. Menteşeleri şöyle güzelce bir yağladıktan sonra evinizi mükemmel sessizliğin kollarına bırakabilirsiniz. Bir de televizyonu kapatırsanız, çalışmak, dinlenmek, kitap okumak ya da sadece kendinizle baş bala kalmak için en mükemmel fırsatı yakalamış olursunuz.
Bu dekorda kullanılan yekpare cam kapı dekorun stiline ve yapısına çok güzel uyum sağlamış. Yemyeşil bir bahçe içerisinde, bol camlı duvarları ile gün ışığını kusursuz alan, dingin ve ferah bir ev. Böyle bir ortamda sessizliğin tadını çıkarmak paha biçilemez olsa gerek.