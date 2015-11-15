Evde gürültüyü azaltmak için neler yapmalıyım?

Yaşam alanlarımızda aradığımız konfor ögelerinden birisi de sessizliktir. Şehir hayatının gürültü ve stresini bütün gün çektikten sonra evlerimizde birazcık olsun huzur yakalayabilmek adına ses kirliliğinden uzak kalmak isteriz. Çalışma, dinlenme, uyuma ve yemek yeme gibi ihtiyaçlarımız için aradığımız huzur ortamı sessizlik olmadığı sürece eksik kalacaktır. Bu nedenle evde sessizliği sağlamak hem dekorasyon sırasında hem de sonrasında hiç şikayet etmeden üstlendiğimiz bir iştir. Evlerde sessizliği sağlamanın en bilinen ve etkili yolu doğru bir ses yalıtımı yapmaktan geçiyor. Binaya uygulanan ses yalıtımı, hem ses hem de ısı izolasyonu sağlayabilen etkili bir sistemdir. Ses yalıtımından sonra ev içi sessizliğini de sağlamak gerekir bunun yollarından da bahsedeceğiz ama önce ses yalıtımı hakkında biraz daha bilgi verelim.

Ses yalıtımı temel olarak, gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek amacıyla gürültü kaynağı ile ortamın izolesini sağlamak, yani yapı elemanları kullanılarak iletilen ses miktarını azaltmaktır. Çevreden gelen, otomobil kornası, motor sesi, insan sesi, hayvan sesi, başkalarının dinlediği müzik sesleri, fabrika, hava alanı, avm, atölye gibi işletmelerin sesleri farklı frekanslarda ses topluluğu olarak algılanır ve oldukça rahatsız edicidir. Gürültünün oluşturacağı zararlı etkileri; çalışma veriminde düşüş, konforsuzluk, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon bozuklukları, uyku bozuklukları, kulak çınlamaları, sürekli maruz kalma durumlarında duyma kayıpları ve psikolojik rahatsızlıklar olarak söyleyebiliriz. Bütün bu olumsuzları evinizin dışında bırakmak için ses yalıtımı oldukça iyi bir çözümdür. Ses yalıtım sistemleri ile yaşam alanlarınızın dış dünya ile ses alış verişi tamamen engellenebilir. Ses yalıtımının nasıl uygulandığından kısaca bahsetmek gerekirse cam ve yapı yalıtımı şeklinde ayırarak başlayabiliriz.

- Yapı Yalıtımı: Evin yapısına, duvar döşeme şeklinde ve çatı yalıtım katmanı olarak uygulanır. Cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, keçeler, delikli metaller, delikli ahşaplar, delikli alçı panolar, mantar gibi malzemelerle hazırlanan katmanlar kullanılır.

- Cam Yalıtımı: Çok katlı camlar ve arasında laminasyonlu yalıtım malzemesi şeklinde uygulanır. Cam alanlarda da ses yalıtımı sağlamak için kullanılır.

Doğru şekilde yapılan ses yalıtımı dış dünyanın bütün gürültüsünü evinizin dışında bırakarak, size huzurlu ve dingin bir yaşam sağlayacaktır. Ancak bu huzurlu hayata geçmenizde hala ufak bir eksiklik var. Evin dışından gelen gürültü sorununu çözdük peki ya evin içindeki gürültü? Hafife alabilirsiniz ama gıcırdayan kapı, pencere ve zemin döşemeleri, damlayan musluklar, bozuk elektronik cihazlar tahmin edemeyeceğiniz kadar sinir bozucu olabilir. Hazır dış dünyanın gürültüsünden kurtulmuşken evinizdeki gürültülere de çözüm bulmaya ne dersiniz? Evin içerisindeki gürültüyü azaltmak için neler yapabilirim diye düşünüyorsanız bu yazıya kulak verin. Evin içerisinde gürültüye neden olabilecek ama çoğu zaman nereden geldiğini bile fark edemediğiniz sesleri susturmak için kolları sıvıyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlarla süslenen bu sessizlik yazısı evinizi daha dikkatli dinlemenizi sağlayacak.

Çözümlerden ziyade, daha fazla dekorasyon örneği görmek istiyorsanız sitemizin “Odalar” ve “Ürünler” sekmelerinde gezintiye çıkabilirsiniz. Ev dekorasyonu hakkında fikir ve örnekler sunan “En güzel ev dekorasyonu resimleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.