Eski bir ev yenileneceği zaman neleri değiştirmek gerekir?

Eski bir evi yenilemek ilk defa deneyimleyeceğiniz bir durumsa eğer ilk anda stres yüklü olabilirsiniz. Fakat bir şeyler başarma hevesiniz ile birlikte kendi başınıza yeniden üretebilme, tamir edebilme gibi ilgi ve yeteneklerinizi perçinlediği için genel olarak psikolojinize olumlu yansıyan bir tecrübedir. Şüphesiz zor ve uzun bir süreç olduğu kaçınılmaz. Ancak bir o kadar zevkli olduğunu da teslim edelim.
Eski evler de dahil olmak üzere genel olarak bir evi yenilerken işimizi kolaylaştıracak bazı yöntemlerle bu sorunun da üstesinden gelinebilir. Öncelikle evde hangi bölümlerin riskli olduğunu, nereleri korumak gerektiğini belirlemek sonra sırasıyla nasıl değişiklikler yapmak istiyorsak bunun tespitini yapmalıyız. Durum tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi ona göre malzeme temini ve çıkan masraf açısından da hazırlık yapmanıza yardımcı olacaktır. Yenileme ve tadilat işlerinde önceliğin banyo, mutfak gibi alanlara verilmesi sonradan doğan sıkıntılar gözetilerek elinizi rahatlatabilir. İşe bu alanlardan başlayabilirsiniz.
Evinizde büyük çaplı ve uzman yardımı gerektiren bir yenileme ihtiyacı varsa profesyonel yardım almayı da ihmal etmeyin. Böyle durumlarda tadilatı yapan kişilerle de sürekli iletişim halinde kalarak olası süprizlerin de önüne geçmiş olursunuz. Tadilat ve tamirat işleri tahmin edebileceğiniz gibi çıkaracağı tozla evinizi kirletebileceğinizden büyük mobilyalarınızı kumaşla veya başka bir koruyucu malzemeye ile kapatmak, daha hassas eşyalarınızı ise kutulara doldurup muhafaza etmeyi de unutmayın. İşler tam olarak bitmeden de temizliğe girişmemenizi öneriyoruz. Zira tekrar tozlanma ve kirlenme durumu oluşabileceğinden boşuna efor sarf etmiş olursunuz. Bu genel bilgilerden sonra ev tadilatında bazı kilit alanların yenilenmesi konusunu daha yakından irdeleyelim.
Duvar tamiratı çalışmasına girmeye başladığınızda ilk olarak hepsini yıkmamaya özen gösterin. Geleneksel duvarlar dayanıklı, güçlü ve uzun zaman idare etmek üzere inşa edilmiş, ek olarak etrafındaki zarar verici unsurlara karşı direnci olsun diye eski tip kalınlıkta yapılmıştır. Eski tip evlerdeki aşınmış geleneksel tipli duvar modelleri size çalışmak için iyi bir temel olabilir. İşe çok yıpranmış duvarlardan kurtularak başlayın ve konuda fikir almak için bir uzmana danışın. Ancak duvar yıkımını çok ileri götürmemeniz gerekiyor. Zira açık planlı bir ev modern ve ferah görünüme sahip olsa da odaları ayırabilmek için duvarlara ihtiyacınız olacak. Her ne kadar günümüzde prefabrik yapılar da revaçta olsa geleneksel yapılar prefabrikten daha dayanıklıdır. Dolayısıyla geleneksel olanı küçümsemeyin. Aynı zamanda evinizi süslediğiniz veya sizin için bir anlamı olan fotoğraflarla sanat eserleri geleneksel yapılarda hala daha estetik duruyor. Hatta diyebiliriz ki duvara çakılmış bir çivi uzun süre orada durumu, bu da geleneksel duvarın yoğunluğundan ve gücünden kaynaklanmaktır.
Bir evin zeminini kazımak ve kaldırmak sıkıcı, yorucu ve oldukça bunaltıcı bir iştir. Bu eylem bir anlamda evin temelini soymak ve sıfırdan başlamaya niyetlenmek demektir. Ancak çoğu eski tip zemin yeniden yapma işlemi sırasında özen ve alaka gösterildiği takdirde inanılmaz güzellikte olabilir.
Kimi zaman bütçe yetersizliğinden kimi zaman kötü bakmaktan ötürü, bugün etrafınızda gördüğünüz modern ve şık dekorlu evler de gün gelir çürüyebilir, dolayısıyla zemin kazmanın pek çok sebebi vardır ve her ev bakıma ihtiyaç duyar. Fakat döşemeleri çıkarmadan da bu sorunu halletmenin yolları vardır.
Zeminlerle ilgili bir diğer sorun ise soğuk olmasıdır. Bu da daha ziyade içinde bulunduğunuz ülkenin iklimiyle alakalı olarak değişen bir durum. Bilhassa soğuk iklimlerde yaşayanlar ve çetin kış mevsimleri baz alındığında yerden ısıtmalı çözüm kolay ve başarılı bir yöntemdir. Ancak aşırı pahalı olduğu su götürmez. Bu durumda kabarık kilimler ve yün halılarla zemini kaplamak daha ekonomik bir tercih olacaktır.
Yer zemini zevkinize göre değilse, bunları modernize etmenin yolları vardır. Eskimiş zemini daha trend göstermek için plastik zemin döşemelerini kolayca yere monte edebilirsiniz. Bu pratik seçenek dışında tüm zemini kaplayacak şık bir halı ve kilim alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz.
Eski evlerde fayans veya seramikler genellikle banyo ve mutfaklarda zemin ve duvar kaplamasında yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda duvarlarda muhteşeme mozaik örneklerinin bulunduğu tasarımlar da söz konusu olabilir.
Çok daha eski mimari yapılarda ise mozaik ve seramik modellerine rastlamak pek şaşırtıcı olmaz. Özellikle Avrupa ülkelerinde eski tip binaların dış duvarının mozaikle kaplandığı örnekleri görebilirsiniz. Bu mozaiklerde yapıldığı yılın tarihine göre anlam ifade eden bazı detaylar da işlenmiştir. Kısacası bilhassa eski yapılarda mozaik ve seramiğin yoğun olarak kullanılma sebebi içinde bulundukları döneme dair izler taşımasıdır. Böylece oturdukları ev uzun yıllar anılarını da barındıran özel bir anlam kazanmış oluyor.
Günümüzde ise seramik kaplamalarınızı yenilemenin bazı kolay yolları var. Mesela seramiklerin rengini değiştirmek istiyorsanız epoksi esaslı astar boyası, poliüretan vernik cilası ve fırça yardımıyla kendi başınıza halledebilirsiniz.
Bunun dışında hem zemin ve duvarları uzun süre dayanan hem de kendi başınıza gayet pratik bir şekilde laminat ile kaplayabilirsiniz. Bunun gibi bir diğer kullanış alternatif ise pvc uygulaması. Fakat seramikleri başka bir madde kullanmadan yenilemek istiyorsanız akrilik boya malzemesi kullanarak desen yapmayı da deneyebilirsiniz.
Yüksek tavanlar çoğunlukla geleneksel yapılarda olup, klasik tarz evlerin göstergesidir. Modern evlerde de zaman zaman yüksek tavanlar bulunsa da genellikle alçak tavanlı olduğunu fark edersiniz. yüksek tavanlar çok daha fazla alan kapladıklarından temizliklerinden tutun boyasına dek daha meşakkatli ve masraflıdır. Bu anlamda modern yapıların alçak tavanları sayesinde bazı artıları olduğunu kabul etmek gerekir.
Ancak imkanınız olduğu takdirde yüksek tavanlı bir binaya sahip olmanın da bazı avantajları vardır. Örneğin hacim ve derinlik bakımından evi olduğundan daha büyük gösterir, böylece ihtişam ve zarafet etkisi kendiliğinden gelir. Yüksek tavanlarınızı yenilerken kendi zevkinize ve tarzınıza uygun bir şekilde bakımını yapabilirsiniz. Bunu yaparken evinizi olduğundan daha büyük göstermenin yollarını da araştırabilirsiniz.
Yüksek tavanlı bu ev tasarımı Müllers Büro imzalı.
Tavan kirişleri eve ağır bir görünüm verse de modernize ederek şık bir öğeye çevirmeniz de mümkün. Biraz önce bahsettiğimiz yüksek tavanlar tavan kirişleri sayesinde olduğundan daha büyük görünerek, odaya derinlik ve yükseklik katar. Düz ahşap rengi yerine beyaza boyayarak malzemenin monoton rengini de kırma seçeneğiniz mümkün. İsteğe göre farklı bir renk de olabilir. Tavan kiriş malzemesi arasında kereste favori malzemedir. Tabii tavan kirişi uygulamasında nasıl ve ne tarz olacağı belli bir yetenek ve uzmanlık gerektirir. Şayet doğru uygulanırsa evin görünümü birkaç tavan kirişiyle çok daha rahatlatıcı ve sıcak hale gelebilir.
Eski evlerin geleneksel görünümünden kurtulup daha modern ve şık görünmesi için pencere ve kapı tasarımının yenilenmesi gerekir. Ancak klasik tarz pencere ve kapı tasarımlarını da olduğu gibi koruyarak geçmişle günümüz arasında bir bağ oluşturabilir ve eski usul bir çekicilik de katabilirsiniz.
Pencere ve kapının yenilenmesi demek örneğin pencerede muhakkak orijinal çerçeveyi muhafaza etmek anlamına gelmez. Kimi zaman da tadilat yepyeni pencere ve kapı malzemesiyle yapılır. Ancak evin genel dekorasyon bütünlüğüne uymasına özen gösterin.
Ev tadilatı konusunda daha fazla örnek incelemek için ’Komple tadilat böyle yapılır!’ başlığına göz atabilirsiniz.