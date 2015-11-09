Eski bir ev yenileneceği zaman neleri değiştirmek gerekir?

Eski bir evi yenilemek ilk defa deneyimleyeceğiniz bir durumsa eğer ilk anda stres yüklü olabilirsiniz. Fakat bir şeyler başarma hevesiniz ile birlikte kendi başınıza yeniden üretebilme, tamir edebilme gibi ilgi ve yeteneklerinizi perçinlediği için genel olarak psikolojinize olumlu yansıyan bir tecrübedir. Şüphesiz zor ve uzun bir süreç olduğu kaçınılmaz. Ancak bir o kadar zevkli olduğunu da teslim edelim.

Eski evler de dahil olmak üzere genel olarak bir evi yenilerken işimizi kolaylaştıracak bazı yöntemlerle bu sorunun da üstesinden gelinebilir. Öncelikle evde hangi bölümlerin riskli olduğunu, nereleri korumak gerektiğini belirlemek sonra sırasıyla nasıl değişiklikler yapmak istiyorsak bunun tespitini yapmalıyız. Durum tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi ona göre malzeme temini ve çıkan masraf açısından da hazırlık yapmanıza yardımcı olacaktır. Yenileme ve tadilat işlerinde önceliğin banyo, mutfak gibi alanlara verilmesi sonradan doğan sıkıntılar gözetilerek elinizi rahatlatabilir. İşe bu alanlardan başlayabilirsiniz.

Evinizde büyük çaplı ve uzman yardımı gerektiren bir yenileme ihtiyacı varsa profesyonel yardım almayı da ihmal etmeyin. Böyle durumlarda tadilatı yapan kişilerle de sürekli iletişim halinde kalarak olası süprizlerin de önüne geçmiş olursunuz. Tadilat ve tamirat işleri tahmin edebileceğiniz gibi çıkaracağı tozla evinizi kirletebileceğinizden büyük mobilyalarınızı kumaşla veya başka bir koruyucu malzemeye ile kapatmak, daha hassas eşyalarınızı ise kutulara doldurup muhafaza etmeyi de unutmayın. İşler tam olarak bitmeden de temizliğe girişmemenizi öneriyoruz. Zira tekrar tozlanma ve kirlenme durumu oluşabileceğinden boşuna efor sarf etmiş olursunuz. Bu genel bilgilerden sonra ev tadilatında bazı kilit alanların yenilenmesi konusunu daha yakından irdeleyelim.