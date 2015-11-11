6 maddede küçük evlerin büyük avantajları

Eviniz küçük mü? Hiç dert etmeyin. Çağımız büyük dairelerin, geniş odaların çağı değil. Gelir düzeyi yüksek, yüzde birlik kesim içinde yer alan mutlu azınlıktansanız sözümüz elbette size değil ancak kalan yüzde doksan dokuzluk kısımda yer alıyorsanız, evinizi büyültmek yerine küçültmez çok daha mantıklı bir adım olabilir.
Üstelik günümüzde aileler de küçüldü ve yalnız yaşayan insan sayısı arttı. Eskiden çocuk sayısı çok daha fazla olurdu, hatta nine ve dede gibi aile büyükleri ile de beraber yaşanırdı. Artık zamanın değişti ve maddi-manevi gerekçeler ile çocuk sayısı azaldı, ayrıca aile büyükleriyle yaşama alışkanlığı da büyük oranda kayboldu. Bu durum da yaşadığımız evlerin boyutlarında farklılıklar yaratmaya başladı. Misal, eskiden stüdyo daire ya da bir artı bir yalnızca yabancı filmlerde gördüğümüz konut tipleriydi, oysaki günümüzde birçok inşaat firması bu tür konutlar inşa etmekte, daha büyük konutlarda da oda boyutlarını ufaltmakta.
Küçük ev birçok avantaja sahip. Örneğin; küçük bir mekan çok da sıcak ve samimi bir hava yaratır. Eviniz küçükse, ev için yaptığınız harcamalar da daha az olacaktır, mesela dekore edilecek oda sayısı azalacaktır, evi ısıtmak ve soğutmak çok da ucuza mal olacaktır. Eviniz kullanılmayan gereksiz eşyalardan mecburen arınacaktır ve göreceksiniz ki artık
belki bir gün kullanırım diye tuttuğunuz eşyalar evden gidince, depo muamelesi yaptığını eviniz daha ferah ve hafif bir havaya bürünecek, bu da size huzur ve mutluluk olarak geri dönecektir. Üstelik evi kısa sürede derleyip toplamak ve temizlemek hem zamanınızda hem de enerjinizden tasarruf etmenize neden olacaktır.
Küçük evlerin yaygınlaşmasıyla birlikte küçük evlerin dekorasyonu konusu da sık sık gündeme gelmeye başladı. homify sayfalarında küçük evlerle ilgili birçok yazı bulabilirsiniz. Sayfalarımızda hem genel olarak hem de oda oda birçok inceleme ve derleme bulabilirsiniz. Bu yazımızda da küçük evlerin avantajlarını tek tek maddeledik. Küçük bir eve taşınmayı düşünüyorsanız ya da küçük evinizi yeniden dekore etmek konusunda yardım arıyorsanız, homify sayfalarında bu konuda yazılmış birçok makale bulabilirsiniz. Yurt içinden ve yurt dışından iç mimar, dekoratör ve tasarımcıların yaptığı çalışmalardan örneklerin derlendiği sayfalarımız, size ihtiyacınız olan yardımı sunacaktır.
Küçük evler büyük evlere göre çok daha samimi görünür. Küçük evlerde şaşaalı, abartılı mobilyalar ekseriyetle kullanılmaz, bu da mekanda daha samimi ve sıcak bir hava yaratır. Modernist tasarımların tercih edildiği küçük evlere midcentury modern ya da İskandinav gibi şık ve sade mobilyalar daha çok yakışır. Belli bir miktar renk kullanımı ile eviniz son derece sevimli bir hal alacaktır. İstanbullu iç mimarlık firması Escape from Sofa'nın dekore ettiği, Cihangir'de konumlanın bir evin bu oturma odası muhteşem bir küçük oturma odası dekorasyonu örneği.
Küçük evlerin en büyük avantajlarından biri ev için yapılan harcamanın ciddi oranda düşmesidir. Hem evi satın alırken, hem de dekorasyonunu yaparken büyük evlere oranla çok büyük bir harcama farkı olacaktır. İşin güzel yanı ise, harcama konusunda tasarrufunuz yalnızca alım ve dekorasyon işiyle bitmeyecek, evi idame ettirmek de çok da az masraflara neden olacaktır. Evin ısıtılması ve soğutulması, elektrik faturası, temizlik malzemesi ihtiyacı ve benzeri şeylerde yaptığınız harcamalar büyük oranda düşecektir.
Muzip konu başlığımız bir yana, evdeki oda sayısı azaldıkça ve odaların boyutları küçüldükçe,en azdan en çoğu meydana getirmek için dekorasyon konusunda çok da dikkatli olacağız, gereksiz ve çirkin mobilya ve aksesuarlara yer vermeyeceğiz, abartılı ve şaşaalı eşyalardan arınacağız, ve nihayetinde mecburen de olsa çok daha şık, zarif ve modern mekanlara sahip olacağız.
Günümüz ekonomik sistemi bizlerden sürekli olarak bir şeyler satın almamızı talep eder. Ancak evimiz küçükse ve eve eşya sığdırma konusunda dikkatli davranmamız gerekiyorsa, hem eski püskü ve gereksiz eşyaları elimizde tutmaya devam etme açısından hem de sürekli yeni bir şeyler satın alma açısından kendimize çeki düzen vermek durumunda kalacağız. Ev, kullanılmayan gereksiz eşyalardan mecburen arınacak, yeni eşya alımı eser miktara inecek ve depo muamelesi yaptığınız eviniz daha ferah ve hafif bir havaya bürünecek, bu da size huzur ve mutluluk olarak geri dönecektir.
İşte karşınızda küçük evin belki de en büyük avantajı. Küçük bir evi temizlemek, derleyip toplamak büyük evlere göre elbette çok daha kolay ve hızlı olacaktır. Ev küçük olduğu için, zaten büyük olasılık evi dağıtmamaya ekstra özen gösteriyor olacağız. Dağıldığı zamanlarda da, oldukça kısa bir süre içerisinde evi toplamak, gerektiğinde komple temizlik yapmak gözümüzde büyümeyecek, bu iş için özel temizlikçi tutmak zorunda kalmayacağız. Sık sık ancak kendimizi bezdirmeden yapacağımız toplama ve temizlik işi sayesinde evimiz her gün temiz ve şık görünecektir. Bu konuyla ilgili, ’20 dakikada ev nasıl temizlenir?’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.
İşte bir avantaj daha! Psikologların da tavsiye ettiği üzere, ormanda ya da parklarda yürüyüş yapmak, küçük bir kafede çayımızı kahvemizi içmek, şehir sokaklarında amaçsızca dolaşmak, vitrinlere bakma kafamızı dağıtmak açısından son derece önemli. Farkında olmasak da, televizyon ve bilgisayar-internet bağımlılığı gün geçtikçe yaygınlaşıyor, belki birçoğumuz halihazırda bu bağımlılıktan mustaribiz. Evde olduğumuz süre boyunca, işlerimiz dışında kalan zamanı televizyon ya da bilgisayar (ya da akıllı telefon-tablet) başında geçiriyoruz ve bunun sonucunda, gün be gün depresyona sürükleniyoruz. Kendinizi dışarı atmak ve gözünüz sürekli telefonunuzda olmadan sakin ve keyifli zaman geçirmek inanın sizlere iyi gelecektir.
Eskişehirliler için işte harika bir park: Çamlıca Mahallesi’nde hizmete açılan “Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı” geçmiş yıllarda bir çöplük görünümünde olan 20 dekarlık alan üzerine kurulmuş. Parkın yapımında tamamen doğal malzemeler kullanımış ve 150 tür bitki özenle parka yerleştirilmiş. Müziğin ritmine göre çalışan fıskiyeler, birbirine küçük derelerle bağlanan üç adet gölet, kafeler ve restoranlar, parka ayrı bir estetik katıyor.