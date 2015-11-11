6 maddede küçük evlerin büyük avantajları

Eviniz küçük mü? Hiç dert etmeyin. Çağımız büyük dairelerin, geniş odaların çağı değil. Gelir düzeyi yüksek, yüzde birlik kesim içinde yer alan mutlu azınlıktansanız sözümüz elbette size değil ancak kalan yüzde doksan dokuzluk kısımda yer alıyorsanız, evinizi büyültmek yerine küçültmez çok daha mantıklı bir adım olabilir.

Üstelik günümüzde aileler de küçüldü ve yalnız yaşayan insan sayısı arttı. Eskiden çocuk sayısı çok daha fazla olurdu, hatta nine ve dede gibi aile büyükleri ile de beraber yaşanırdı. Artık zamanın değişti ve maddi-manevi gerekçeler ile çocuk sayısı azaldı, ayrıca aile büyükleriyle yaşama alışkanlığı da büyük oranda kayboldu. Bu durum da yaşadığımız evlerin boyutlarında farklılıklar yaratmaya başladı. Misal, eskiden stüdyo daire ya da bir artı bir yalnızca yabancı filmlerde gördüğümüz konut tipleriydi, oysaki günümüzde birçok inşaat firması bu tür konutlar inşa etmekte, daha büyük konutlarda da oda boyutlarını ufaltmakta.

Küçük ev birçok avantaja sahip. Örneğin; küçük bir mekan çok da sıcak ve samimi bir hava yaratır. Eviniz küçükse, ev için yaptığınız harcamalar da daha az olacaktır, mesela dekore edilecek oda sayısı azalacaktır, evi ısıtmak ve soğutmak çok da ucuza mal olacaktır. Eviniz kullanılmayan gereksiz eşyalardan mecburen arınacaktır ve göreceksiniz ki artık belki bir gün kullanırım diye tuttuğunuz eşyalar evden gidince, depo muamelesi yaptığını eviniz daha ferah ve hafif bir havaya bürünecek, bu da size huzur ve mutluluk olarak geri dönecektir. Üstelik evi kısa sürede derleyip toplamak ve temizlemek hem zamanınızda hem de enerjinizden tasarruf etmenize neden olacaktır.

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