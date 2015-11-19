Modern mutfaklar ve 10 farklı ankastre ocak modeli

Mutfaklar evlerimizde belki de en çok alana ihtiyaç duyan yaşam alanlarımızdır çünkü hem mutfakta gerekli olan tüm elektronik ve beyaz eşyayı kapsayacak hem de yemek pişirirken rahatlıkla hareket edebilmemiz için belirli bir boş alanı içerecek büyüklüğe sahip olmalıdır. Mutfaklara hem bu gereken alanı kazandıran, hem de mutfak dekorasyonuna sofistike bir dokunuş ekleyen bir seçenek olan ankastre fırın ve ocaklar ise her geçen gün biraz daha yaygınlaşarak modern mutfakların vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başladı. Günümüzde mutfaklarda doğalgaz kullananlar için de, elektrik kullananlar için de uygun ankastre ocak ve fırın modelleri üretiliyor. Üstelik bu modeller yalnızca fonksiyonel açıdan değil tasarım açısından da göz kamaştırıyorlar. Biz de bu yazımızda mutfağındaki eski tip fırın ve ocaklardan sıkılan okurlarımıza ilham verecek nitelikteki muhteşem tasarımlarıyla 10 ankastre modelini derledik!