Modern mutfaklar ve 10 farklı ankastre ocak modeli

Mutfaklar evlerimizde belki de en çok alana ihtiyaç duyan yaşam alanlarımızdır çünkü hem mutfakta gerekli olan tüm elektronik ve beyaz eşyayı kapsayacak hem de yemek pişirirken rahatlıkla hareket edebilmemiz için belirli bir boş alanı içerecek büyüklüğe sahip olmalıdır. Mutfaklara hem bu gereken alanı kazandıran, hem de mutfak dekorasyonuna sofistike bir dokunuş ekleyen bir seçenek olan ankastre fırın ve ocaklar ise her geçen gün biraz daha yaygınlaşarak modern mutfakların vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başladı. Günümüzde mutfaklarda doğalgaz kullananlar için de, elektrik kullananlar için de uygun ankastre ocak ve fırın modelleri üretiliyor. Üstelik bu modeller yalnızca fonksiyonel açıdan değil tasarım açısından da göz kamaştırıyorlar. Biz de bu yazımızda mutfağındaki eski tip fırın ve ocaklardan sıkılan okurlarımıza ilham verecek nitelikteki muhteşem tasarımlarıyla 10 ankastre modelini derledik!
Bu konforlu ve ağırbaşlı mutfakta yumuşak ve elegan renklerin pırıltılı ve aydınlık dokunuşlarla bir araya gelerek eşsiz ve sıra dışı bir atmosfer yaratıldığına tanık oluyoruz. Ahşap tonlarla harika bir ahenk yakalayan siyah mermer tezgahın üzerindeki ankastre ocak ise hemen üzerinde bulunan aspiratörden yayılan ışığı ferah bir şekilde yansıtarak parıldayan hatlar yaratan metalik renkleriyle öne çıkıyor.
R79 isimli Meksikalı mimarlık firması tarafından dizayn edilen bu göz alıcı mutfakta ise birbiriyle yarışan büyüleyici tasarım unsurlarının her biri mutfağın ana odak noktası olacak kadar estetik ve şık. Parlak kırmızının canlı ve tutkulu dokusu, pencerelerdeki ahşabın şıklığıyla ve tezgahın beyaz zarafetiyle birleşerek benzersiz bir modern doku yaratıyor. Tezgahla bütünleşen ankastre ocak ise bu harika modern atmosfere sade ama etkili bir dokunuş niteliğinde.
Salon ve açık mutfağı ayıran bir ayırıcı tasarım unsuru olarak kullanılan tezgah, bu dekorasyonda salonun da mutfağın da ana karakterini belirleyen baş rol olarak öne çıkıyor. Uzun, geniş, ferah ve fonksiyonel bir tasarıma sahip olan tezgahla bütünleşen ankastre ocak ise, aspiratörle mükemmel bir uyum içinde ve endüstriyel bir tasarıma sahip.
Leylak rengiyle romantik bir atmosferin oluşturulduğu bu mutfakta ise, özellikle büyük şehirlerin merkezlerinde, küçük mutfaklı evlerde yaşayanlara ilham verebilecek bir modelle karşılaşıyoruz. Ankastre ocak ve fırın modeli ile yalnızca alandan tasarruf sağlanmamış, aynı zamanda da şık ve modern bir hava yaratılmış.
Modern tasarımlardan hoşlanan ama bir yandan da geleneksel dekorasyondan vazgeçemeyenler için çoğu tasarım unsuru ahşaptan oluşan mutfaklar hem karakteristik ve kendine has görünüşleriyle hem de eklektik tarzlarıyla en ideal seçenek. Bu rustik dokulu modern mutfakta da ahşabın baş rolde olduğunu görebiliyoruz. Tezgaha konumlandırılmış siyah ve pürüzsüz ankastre ocak ise bu eşsiz dokuyu tamamlıyor.
Dekorasyon ve tasarımlarda kontrast sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri. Ancak görsel doygunluk yaratmanın bir diğer yolu da uyumlu tonları iç içe kullanmak. Elbette bunu yaparken dikkatli olmak gerekiyor çünkü eğer tüm mutfakta siyah renk kullanırsanız mutfağınızı kasvetli ve karanlık bir hale getirebilirsiniz. Ama gri tonlu dolaplarınız varsa, siyah bir tezgah ve bu siyah tezgahla bütünleşen siyah bir ankastre ocak mükemmel bir görünüm yaratacaktır.
Fırınlar bizim mutfaktaki en önemli yardımcılarımızdan biridir pek tabii ki. Ancak özellikle son yıllarda mutfakların bir vazgeçilmezi daha oldu: Mikrodalga fırınlar. Her ne kadar ankastre fırın ve ocaklara alışık olsak da mikrodalga fırınlar genellikle tezgahın üzerinde yer kaplayan unsurlar oluyorlar. Oysa bu mutfakta, büyük fırının hemen yanında bir de ankastre mikrodalga uygulaması görüyoruz. Harika değil mi?
Hem farklı, hem ankastre fırınlar gibi duvara gömülü, hem de harika lezzetler yaratmak istiyorsanız sıra dışı bir ankastre uygulaması olarak mutfağınıza bir odun fırını ekleyebilirsiniz. Hem yakıttan tasarruf, hem mükemmel tatlar, hem de modern ve gelenekselin bir arada olduğu harika bir görünüm!
Eğer çok yemek yapıyorsanız ve yemek yapmak sizin için bir tutkuysa o halde endüstriyel tarzı mutfak tasarımlarını değerlendirmenizi şiddetle öneririz. Endüstriyel mutfaklar hem modern ve seçkin görünümleriyle tasarım dünyasında öne çıkıyorlar hem de fonksiyonel tarzlarıyla yemek pişirme işlemini bir eğlenceye dönüştürüyorlar. Bu tarz harika görünümlü çoklu ankastre ocaklar da cabası!
Mutfak gibi yaşam alanlarında modern stiller yaratmanın en önemli yollarından biri de pek tabii ki canlı ve hareketli renk kullanımıdır. Bu rengarenk, neşeli ve hayat dolu mutfakta ise siyah ve metalik renkleriyle ankastre ocak ve fırın yaşam alanının ağırbaşlı unsurları olarak öne çıkıyorlar.