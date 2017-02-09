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Profesyonelce yapılmış bir banyo dizaynı için işinize yarayacak 7 fikir

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Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti Modern Banyo
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Banyo dekorasyonunu kusursuz kılacak belli başlı ögeler vardır. Bunlar şık bir zemin döşemesi, ferah duvar dekorasyonu, iyi bir havalandırma, doğru ışıklandırma, kaliteli aksamlar ve stil bütünlüğü sağlayacak aksesuarlar olarak sayılabilir. Bütün bu ögeleri seçerken ayrı ayrı şık ve kaliteli olmalarının yanı sıra birbirleri ile uyum sağlamalarına da dikkat etmek gerekir. Bu bahsedildiği kadar kolay bir iş olmayabilir. Özellikle mimari açıdan elverişsiz bir banyo için çok daha ciddi ve ustalık isteyen bir özen gerekecektir. Her bir detayı kendiniz halletmek ve yine de profesyonelce tamamlanmış bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız size ilham alacağınız 7 güzel örnek sunabiliriz. Farklı ögelere dikkat çeken bu 7 tasarım size birçok konuda fikir verebilir. 

Banyo dekorasyonu için farklı tasarım ve örneklere ulaşmak için ’Daha temiz bir banyo için yapabileceğiniz 8 şey’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

1. Stili tamamlayacak bitkilerden faydalanın

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Banyo
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Banyo dizaynı yaparken modern ekipmanlar ve aksamlar seçmek yeterli olmayabilir. Banyoyu sıradan bir tasarımdan farklı gösterecek profesyonel dokunuşlara ihtiyacınız olacak. Kimi zaman ufak bir desen ya da renk vurgusu, kimi zamansa farklı bir aksesuar banyo dekorasyonunu sıradanlıktan kurtarabilir. Stile uygun olarak seçeceğiniz basit bir dekoratif öge banyonuza değer katabilir. Örneğin şık bir bitkilendirme. Bu örnekte aksamları, ışıklandırması, duvar ve zemini ile eksiksiz bir banyo dekorasyonu var. Bu banyoya baktığınızda gözünüze ilk çarpan özelliklerden biri de canlı yeşil rengi ile bambu bitkisi oluyor. Stile oldukça uygun ve dizaynı tamamlayan çok doğru bir öge.    

2. Duvarlar için eğlenceli fikirler

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention Kolonyal Banyo
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Banyo tasarımında sıkça es geçilen dekorasyon alanlarından biri de duvarlardır. Genelde fayanslarla kaplanan veya düz renk boyanarak tamamlanan duvar dekorasyonu, aslında banyonun görüntüsünü tamamen değiştirebilecek bir alan. Farklı duvar kağıtları ya da duvar dekorasyon ögeleri ile banyonun hem stilini hem havasını kökten değiştirebilirsiniz. Başka hiçbir bölümde değişiklik yapmasanız bile duvar dekorasyonu ile banyoyu yenilemeniz mümkün. 

Bu örnekte banyo duvarlarına eğlenceli bir duvar kağıdı uygulaması yapılmış. Çizgi roman çizimleri ile süslenen duvarlar banyoyu adeta yeniden oluşturmuş.   

3. Sıra dışı banyo aksamları

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Banyo
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Banyonuz için lavabo, küvet, fayans ve ayna gibi parçaları seçerken siz de tercihinizi en son çıkan ve en modern ürünlerden yana mı kullanıyorsunuz? Oysa ki geleneksel materyaller kullanılarak üretilen muhteşem banyo dekorasyonları da var. Örneğin bu şık tasarımda cilalanmamış mermer kullanılarak üretilmiş bir lavabo görebilirsiniz. Seçimlerinizi yaparken bütün parçaların bir araya geldiğinde nasıl bir stil oluşturacağını düşünmelisiniz ve farklılıktan asla korkmayın. Aksam seçimleri konusunda uzman fikrine ihtiyaç duyarsanız mutfak ve banyo aksamları uzmanlarımıza danışabilirsiniz.   

4. Aydınlatmanın gücü

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti Modern Banyo
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

Ferah ve iç açıcı bir banyo dekorasyonu için ihtiyacınız olan en önemli şey doğru bir aydınlatmadır. Bunun yanı sıra ortamın aydınlatmayı destekleyecek ögelere de sahip olması gerekir. Açık ve parlak renk duvarlar, geniş aynalar ve alternatif ışık kaynakları ile kusursuz bir banyo aydınlatması sağlayabilirsiniz. Tıpkı bu dekorasyonda olduğu gibi. Ayrıca canlı bir renk ile vurgu sağlamak da tasarıma modern bir çizgi kazandırır. 

5. Seramik ve karo fayanslar

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Banyo
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Banyo dekorasyonu sırasında kullanacağınız fayansları özenle seçmeniz gerekir. Stile ve renk denk dengesine uyumlu, hoş desenlere sahip ve kaliteli ürünler seçmek güzel bir banyo için doğru adımları atmaktır denebilir. Bu tasarımda kullanılan desenli karolar modern ve şık bir görüntüye sahip. Banyonun stili ile de oldukça uyumlu. Böyle bir banyodan ilham alabilirsiniz.  

6. Dekora canlılık katacak perdeler

Bathroom Prints and Shower Curtains, JUNIQE JUNIQE BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

Eğer dekorasyonda duşakabin kullanmayacaksanız perdelerden faydalanabilirsiniz. Küvetten etrafa sıçrayacak suları engellemek hem de küvet etrafında bir kabin oluşturmak için perdeler etkili ve pratik bir çözüm olabilir. Seçeceğiniz perdenin desenine ve kalitesine önem vermelisiniz. Banyo dekorasyonunuzun renk dengesine ve stiline uygun bir perde deseni seçmek oldukça önemli.  

7. Zemin için şık minder ve halılar

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR Klasik Banyo
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

Banyo dekorasyonunu tamamlayan en son dokunuş ise zemine sereceğiniz şık minder ve halılardır. Yine renk ve stile uygun olarak seçmeniz gereken halılar banyoyu daha sıcak ve eksiksiz gösterecektir. Bu dekorasyonda kullanılan iki adet daire şeklindeki sakallı halı mutlaka gözünüze çarpmıştır. Banyonun renklerine ve modeline oldukça uygunlar öyle değil mi?  

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