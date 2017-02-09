Profesyonelce yapılmış bir banyo dizaynı için işinize yarayacak 7 fikir

Banyo dekorasyonunu kusursuz kılacak belli başlı ögeler vardır. Bunlar şık bir zemin döşemesi, ferah duvar dekorasyonu, iyi bir havalandırma, doğru ışıklandırma, kaliteli aksamlar ve stil bütünlüğü sağlayacak aksesuarlar olarak sayılabilir. Bütün bu ögeleri seçerken ayrı ayrı şık ve kaliteli olmalarının yanı sıra birbirleri ile uyum sağlamalarına da dikkat etmek gerekir. Bu bahsedildiği kadar kolay bir iş olmayabilir. Özellikle mimari açıdan elverişsiz bir banyo için çok daha ciddi ve ustalık isteyen bir özen gerekecektir. Her bir detayı kendiniz halletmek ve yine de profesyonelce tamamlanmış bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız size ilham alacağınız 7 güzel örnek sunabiliriz. Farklı ögelere dikkat çeken bu 7 tasarım size birçok konuda fikir verebilir.
Banyo dekorasyonu için farklı tasarım ve örneklere ulaşmak için ’Daha temiz bir banyo için yapabileceğiniz 8 şey’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Banyo dizaynı yaparken modern ekipmanlar ve aksamlar seçmek yeterli olmayabilir. Banyoyu sıradan bir tasarımdan farklı gösterecek profesyonel dokunuşlara ihtiyacınız olacak. Kimi zaman ufak bir desen ya da renk vurgusu, kimi zamansa farklı bir aksesuar banyo dekorasyonunu sıradanlıktan kurtarabilir. Stile uygun olarak seçeceğiniz basit bir dekoratif öge banyonuza değer katabilir. Örneğin şık bir bitkilendirme. Bu örnekte aksamları, ışıklandırması, duvar ve zemini ile eksiksiz bir banyo dekorasyonu var. Bu banyoya baktığınızda gözünüze ilk çarpan özelliklerden biri de canlı yeşil rengi ile bambu bitkisi oluyor. Stile oldukça uygun ve dizaynı tamamlayan çok doğru bir öge.
Banyo tasarımında sıkça es geçilen dekorasyon alanlarından biri de duvarlardır. Genelde fayanslarla kaplanan veya düz renk boyanarak tamamlanan duvar dekorasyonu, aslında banyonun görüntüsünü tamamen değiştirebilecek bir alan. Farklı duvar kağıtları ya da duvar dekorasyon ögeleri ile banyonun hem stilini hem havasını kökten değiştirebilirsiniz. Başka hiçbir bölümde değişiklik yapmasanız bile duvar dekorasyonu ile banyoyu yenilemeniz mümkün.
Bu örnekte banyo duvarlarına eğlenceli bir duvar kağıdı uygulaması yapılmış. Çizgi roman çizimleri ile süslenen duvarlar banyoyu adeta yeniden oluşturmuş.
Banyonuz için lavabo, küvet, fayans ve ayna gibi parçaları seçerken siz de tercihinizi en son çıkan ve en modern ürünlerden yana mı kullanıyorsunuz? Oysa ki geleneksel materyaller kullanılarak üretilen muhteşem banyo dekorasyonları da var. Örneğin bu şık tasarımda cilalanmamış mermer kullanılarak üretilmiş bir lavabo görebilirsiniz. Seçimlerinizi yaparken bütün parçaların bir araya geldiğinde nasıl bir stil oluşturacağını düşünmelisiniz ve farklılıktan asla korkmayın. Aksam seçimleri konusunda uzman fikrine ihtiyaç duyarsanız mutfak ve banyo aksamları uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Ferah ve iç açıcı bir banyo dekorasyonu için ihtiyacınız olan en önemli şey doğru bir aydınlatmadır. Bunun yanı sıra ortamın aydınlatmayı destekleyecek ögelere de sahip olması gerekir. Açık ve parlak renk duvarlar, geniş aynalar ve alternatif ışık kaynakları ile kusursuz bir banyo aydınlatması sağlayabilirsiniz. Tıpkı bu dekorasyonda olduğu gibi. Ayrıca canlı bir renk ile vurgu sağlamak da tasarıma modern bir çizgi kazandırır.
Banyo dekorasyonu sırasında kullanacağınız fayansları özenle seçmeniz gerekir. Stile ve renk denk dengesine uyumlu, hoş desenlere sahip ve kaliteli ürünler seçmek güzel bir banyo için doğru adımları atmaktır denebilir. Bu tasarımda kullanılan desenli karolar modern ve şık bir görüntüye sahip. Banyonun stili ile de oldukça uyumlu. Böyle bir banyodan ilham alabilirsiniz.
Eğer dekorasyonda duşakabin kullanmayacaksanız perdelerden faydalanabilirsiniz. Küvetten etrafa sıçrayacak suları engellemek hem de küvet etrafında bir kabin oluşturmak için perdeler etkili ve pratik bir çözüm olabilir. Seçeceğiniz perdenin desenine ve kalitesine önem vermelisiniz. Banyo dekorasyonunuzun renk dengesine ve stiline uygun bir perde deseni seçmek oldukça önemli.
Banyo dekorasyonunu tamamlayan en son dokunuş ise zemine sereceğiniz şık minder ve halılardır. Yine renk ve stile uygun olarak seçmeniz gereken halılar banyoyu daha sıcak ve eksiksiz gösterecektir. Bu dekorasyonda kullanılan iki adet daire şeklindeki sakallı halı mutlaka gözünüze çarpmıştır. Banyonun renklerine ve modeline oldukça uygunlar öyle değil mi?