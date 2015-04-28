Bu ev görenleri kıskandırıyor

Kelime anlamı olarak eklektisizmin tam karşılığı, Türk Dil Kurumu'na göre “seçmecilik” demek. Sanatsal açıdan eklektisizm ise farklı görüş ve akımlardan seçilmiş fikir ve konseptleri bir araya getirmek anlamına geliyor. En çok mimari projelerde kullanılan eklektik tarz, son zamanların yükselen tasarım ve dekorasyon tarzlarından biri olarak da öne çıkıyor. Farklı kültürlerin, farklı dönemlerin, farklı bakış açılarının yarattığı tarzların birleşerek modern dünyanın mimari tasarımlarında yer bulması elbette şaşırtıcı değil. Üstelik eklektik anlayışla dizayn edilmiş yaşam alanlarında ortaya çıkan sonuç çoğunlukla büyüleyici oluyor çünkü tüm sanat anlayışlarının en popüler ve eskimeyen unsurlarının bir araya gelmesinin estetik etkisi şüphesiz oldukça çarpıcı oluyor. Ancak eklektik bir dekorasyonda da dikkat edilmesi gereken çok şey var tabii ki. Örneğin tarzların birbiriyle ilişkisini sağlarken aşırıya kaçılırsa ortaya karman çorman bir dekorasyon çıkabilir. Şimdi ziyaret edeceğimiz ev ise, özenle, incelikle ve titizlikle dizayn edilmiş.