Bu ev görenleri kıskandırıyor

Kelime anlamı olarak eklektisizmin tam karşılığı, Türk Dil Kurumu'na göre “seçmecilik” demek. Sanatsal açıdan eklektisizm ise farklı görüş ve akımlardan seçilmiş fikir ve konseptleri bir araya getirmek anlamına geliyor. En çok mimari projelerde kullanılan eklektik tarz, son zamanların yükselen tasarım ve dekorasyon tarzlarından biri olarak da öne çıkıyor. Farklı kültürlerin, farklı dönemlerin, farklı bakış açılarının yarattığı tarzların birleşerek modern dünyanın mimari tasarımlarında yer bulması elbette şaşırtıcı değil. Üstelik eklektik anlayışla dizayn edilmiş yaşam alanlarında ortaya çıkan sonuç çoğunlukla büyüleyici oluyor çünkü tüm sanat anlayışlarının en popüler ve eskimeyen unsurlarının bir araya gelmesinin estetik etkisi şüphesiz oldukça çarpıcı oluyor. Ancak eklektik bir dekorasyonda da dikkat edilmesi gereken çok şey var tabii ki. Örneğin tarzların birbiriyle ilişkisini sağlarken aşırıya kaçılırsa ortaya karman çorman bir dekorasyon çıkabilir. Şimdi ziyaret edeceğimiz ev ise, özenle, incelikle ve titizlikle dizayn edilmiş.
İstanbul, Erenköy'de konumlanan ve Escapefromsofa tarafından dizayn edilen evin salonu ilk bakışta insanı kendine hayran bırakacak kadar ustalıkla tasarlanmış. Koyu hardal rengine çalan kahverengi, kapitone dikişli deri koltuk ve onunla aynı renk ve dokudaki uzun puf tam bir klasik şıklığı ve asaleti sağlarken salonun geri kalanının dekorasyonunda modern bir atmosfer hakim. Farklı tarzlar arasındaki geçiş o kadar ölçülü ve yumuşak ki yaşam alanında iki farklı tarzın bir araya geldiğini fark etmek bile zaman alıyor. Mobilyaların ve ana dekorasyon malzemelerinin yanı sıra, salonda kullanılan aksesuarlar da özenle seçilmiş. Duvarlardaki çerçeveli resim ve yazılar, ahşap ve modern tasarımlı tabureler, çağdaş tasarımlı siyah ışıklandırma ünitesinin hemen yanındaki klasik heykelle bütünleşerek mekâna eşsiz bir doku katıyor.
Salona açılan giriş koridorundaki bu çekmeceli ayna ünitesi ise yumuşak renk tonu ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynanın sade altın çerçevesi, komodinin üzerindeki aksesuarlarla uyum içinde. Çekmecelerin altından uzanan sıra dışı ayakların hafif bir eğimle uzanışıysa koridorun estetik bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan önemli tasarım detaylarından biri. Ayrıca salona girişte karşılaştığımız bu manzara bize salonun geri kalanı hakkında da fikir veriyor.
Salonun diğer fotoğrafta görmediğimiz tarafında ise yemek alanı bulunuyor. Yemek alanında da, yine, oturma alanında olduğu gibi, klasik ve modernin kusursuz dansına tanık oluyoruz. Desenleriyle klasik çizgileri anımsatan halı modern ve canlı rengiyle dikkat çekerken yine modern dokunuşlu yemek masası ve sandalyeler tasarımıyla öne çıkan avizelerle bütünleşiyor. Masanın üzerindeki klasik dokulu şamdanlarsa yaşam alanının estetiğini tamamlayan detaylardan yalnızca biri. (Ahşap yemek takımlarını seviyorsanız Modern ahşap yemek odası takımları başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Salonuyla hem gösterişli, hem asil, hem de modern bir çizgiye sahip olan evin yatak odasında karşımıza daha minimal ve sade bir dekorasyon çıkıyor. Aynı zamanda hem heybetli hem de sade görünmeyi başarabilen yatak başı, odanın dekorasyonunda tasarımıyla öne çıkıyor. Yatağın iki yanına konumlanmış abajurlar küre görünümlü altın renkli tasarımlarıyla göz doldururken, yatağın ayak ucundaki iki küçük puf da modern dizaynları ve renkleriyle odaya hareket ve canlılık katıyorlar.
Yatak odasının diğer tarafında ise, tam da bir yatak odasında olması gerektiği için dingin ve huzurlu bir oturma alanı dizayn edilmiş. Dairesel olarak uzanan ve odaya derinleştirici bir katkı sağlayan kolonun ardında kalan şifonyer ve ayna son derece fonksiyonel bir şekilde konumlanmış. Ortadaysa, salonda da gördüğümüz türden şık bir ahşap sehpa ve dinlendirici özelliğiyle ve estetik görünümlü iskelet tasarımıyla dikkat çeken sallanan sandalyenin altındaki halının rengi ve dokusuyla uyumu mükemmel.