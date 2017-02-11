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Böyle mutfakları hiç görmediniz!

nihal e. nihal e.
homify Mutfak
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Çağdaş, klasik veya rustik. Sizin stiliniz hangisi olursa olsun bu mutfaklara hayran kalacağınıza eminiz.

​1- Deniz dalgaları gibi

Reforma de Vivienda Unifamiliar en Castelldefels , EXA4 AEC Soft & Services EXA4 AEC Soft & Services Akdeniz Mutfak
EXA4 AEC Soft &amp; Services

EXA4 AEC Soft & Services
EXA4 AEC Soft &amp; Services
EXA4 AEC Soft & Services

İlk örnek hiç kuşkusuz deniz dalgası andıran tavan tasarımıyla öne çıkan bir mutfak. Beyaz renk tercihi sayesinde mutfağı kapatmamış. Aynı zamanda büyük şarap mahzeni dikkat çekici.

​2- Kütükten tezgah

Baumstammküche, werkhaus werkhaus
werkhaus

werkhaus
werkhaus
werkhaus

Dev bir ağaç kütüğünün ada tezgahın parçası olarak kullanıldığı tasarım hayli çarpıcı bir çalışma. Adeta sanat eseri gibi duruyor.

​3- Beyaz kristal

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yine bembeyaz ve çok yaratıcı bir mutfak daha. Ortada duran yemek masasını tamamlayan ışıltılı kristaller göz alıcı. Arka kısmı üçgen şeklindeki sandalyeler de bir o kadar özel.

​4- Özgün ve doğal

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Rustik Mutfak
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Yaratıcı ve özgün bir mutfaklar doğal malzemelerle de elde edilebilir. Resimdeki taş duvarlı mutfak tasarımı bunun en iyi örneği.

​5- Sinema severlere özel

LA DOLCE VITA, marco polo design marco polo design Mutfak
marco polo design

marco polo design
marco polo design
marco polo design

La Dolce Vita filminin afişiyle kaplı mutfak gerek sinema sevgisi gerekse alışılmadık formuyla yaratıcı bir örnek.

​6- Fütüristik mutfak

Cocinas con Curvatura como Diseño Innovador por Cucine Cassandra, Decoration Digest blog Decoration Digest blog Modern Mutfak
Decoration Digest blog

Decoration Digest blog
Decoration Digest blog
Decoration Digest blog

Yuvarlak biçimi ve sıra dışı depolama yöntemiyle bu mutfağa hiçbir yerde rastlamadığınıza eminiz. Siyah ada tezgahı da bir o kadar şık.

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​7- Eğlenceli duvarlar

Cuisine linéaire ouverte avec îlot central , LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT Modern Mutfak
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

Bu mutfağı özel kılan kendi tasarımından çok mutfakla oturma odası arasındaki duvar. Zira duvarın bir tarafında yer alan devasa delik ile pembe yeşil renkleri dikkat çekmeyecek gibi değil.

​8- Deniz mavisi

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Modern Mutfak
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

Dümdüz bir duvar boyunca uzanan tezgah ve raflar mutfağın kalanından ayrılan koyu mavi rengiyle sınırlarını belli ediyor. Bu maviliğe eklenen yeşil bitkilerle dümen süslemesi dekoru tamamlayan öğeler.

​9- Sıra dışı bir ev

Pit house, UID UID Modern Mutfak
UID

Pit house

UID
UID
UID

Bu örnekte sadece mutfak değil, bizzat ev sıra dışı. İlginç bir mimarisi olan evin bir diğer özelliği ise ahşap ve taş gibi doğal malzemeler tercih etmesi.

​10- Parlak ve keskin

Italienische Designerküchen mit Küchenoberflächen aus edlem Echtholz , Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH Modern Mutfak
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

Ahşap malzeme kullanılan bu örnekte doğal malzemelerle de çağdaş ve çarpıcı bir tasarım elde edilebileceğini görmüş oluyoruz. L biçimindeki tezgaha eklenen parlak yüzeyli blok ise kusursuz görünüyor.

​11- Doğal taş mutfak

Natursteinküche, werkhaus werkhaus
werkhaus

werkhaus
werkhaus
werkhaus

Bir başka etkileyici mutfak örneğinde modern tezgaha eklenen doğal taştan mutfağı görüyoruz. Sadece yeni ürünlerle değil doğal malzemelerle de çağdaş mutfaklar meydana gelebilir.

​12- Pratik mutfak

Loft Turin, Simona Garufi Simona Garufi Endüstriyel Mutfak
Simona Garufi

Simona Garufi
Simona Garufi
Simona Garufi

Küçük bir dairede yer alan mutfak duvar rafları ve dolap yerine kullanılan tekerlekli depolama elemanlarıyla dinamik bir örnek.

​13- Tropikal mutfak

Universo Pol - Morro de San Pablo, IR arquitectura IR arquitectura Tropikal Mutfak Bambu Ahşap rengi
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

Ahşap yerine egzotik bir ağaç kullanılan mutfak doğal malzeme seçimiyle tatil havasına sokuyor. Mutfağın stili ise tropikal.

​14- Sofistike ürünler

Casa Moema, Cactus Arquitetura e Urbanismo Cactus Arquitetura e Urbanismo Akdeniz Mutfak
Cactus Arquitetura e Urbanismo

Cactus Arquitetura e Urbanismo
Cactus Arquitetura e Urbanismo
Cactus Arquitetura e Urbanismo

Sırada her bir parçası ayrı bir güzellik taşıyan sofistike bir mutfak örneği var. Desenli buzdolabından kuş figürlü duvar rafına dek tüm ekipman öyle özenli seçilmiş ki mutfağa hayran olmamak imkansız.

​15- Mutfakta gökyüzü

Kitchen with sliding rooflight to create open-air court Eldridge London Minimalist Mutfak
Eldridge London

Kitchen with sliding rooflight to create open-air court

Eldridge London
Eldridge London
Eldridge London

Beton duvarlardan oluşan mutfağın en önemli özelliği hiç şüphesiz gökyüzünü eve taşıyan tavanı. Tamamen cam kaplı tavan enfes manzarayı mutfağa taşıyor.

​16- Desenli duvarlar

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bildiğiniz üzere duvar kağıtları tekrar moda oldu. Her ne kadar mutfaklarda pek kullanılmasa da ilgi çekici renk ve desenlerle çarpıcı bir mutfak elde etmek mümkün.

​17- Saray gibi

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Mutfak
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MUTFAK

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasik stilde dekore edilmiş bu mutfak adeta saray gibi. Avizelerinden tutun da yaldızlı dolap kaplamalarına dek son derece heybetli bir örnek.

​18- Kerpiç ve ahşap

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Duvar ve tavanda kütükten kirişlerle desteklenen mutfak kerpiçten yapılma. Tüm bu doğal malzemelerle mütevazi fakat özgün bir mutfak elde etmek mümkün.

​19- Taş, ahşap ve mermer

cocina, iteracion iteracion Kolonyal Mutfak
iteracion

iteracion
iteracion
iteracion

Bir başka doğal malzemelerle yapılmış mutfak örneği çok daha görkemli. Geniş bir alana sahip olmasının yanı sıra titiz işçilik göz dolduruyor.

Daha fazla mutfak örneği incelemek isterseniz ’Türkiye'den aynen ilham alabileceğiniz 14 pırıl pırıl mutfak’ başlığına bakabilirsiniz.

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