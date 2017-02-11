Böyle mutfakları hiç görmediniz!

Çağdaş, klasik veya rustik. Sizin stiliniz hangisi olursa olsun bu mutfaklara hayran kalacağınıza eminiz.
İlk örnek hiç kuşkusuz deniz dalgası andıran tavan tasarımıyla öne çıkan bir mutfak. Beyaz renk tercihi sayesinde mutfağı kapatmamış. Aynı zamanda büyük şarap mahzeni dikkat çekici.
Dev bir ağaç kütüğünün ada tezgahın parçası olarak kullanıldığı tasarım hayli çarpıcı bir çalışma. Adeta sanat eseri gibi duruyor.
Yine bembeyaz ve çok yaratıcı bir mutfak daha. Ortada duran yemek masasını tamamlayan ışıltılı kristaller göz alıcı. Arka kısmı üçgen şeklindeki sandalyeler de bir o kadar özel.
Yaratıcı ve özgün bir mutfaklar doğal malzemelerle de elde edilebilir. Resimdeki taş duvarlı mutfak tasarımı bunun en iyi örneği.
La Dolce Vita filminin afişiyle kaplı mutfak gerek sinema sevgisi gerekse alışılmadık formuyla yaratıcı bir örnek.
Yuvarlak biçimi ve sıra dışı depolama yöntemiyle bu mutfağa hiçbir yerde rastlamadığınıza eminiz. Siyah ada tezgahı da bir o kadar şık.
Bu mutfağı özel kılan kendi tasarımından çok mutfakla oturma odası arasındaki duvar. Zira duvarın bir tarafında yer alan devasa delik ile pembe yeşil renkleri dikkat çekmeyecek gibi değil.
Dümdüz bir duvar boyunca uzanan tezgah ve raflar mutfağın kalanından ayrılan koyu mavi rengiyle sınırlarını belli ediyor. Bu maviliğe eklenen yeşil bitkilerle dümen süslemesi dekoru tamamlayan öğeler.
Bu örnekte sadece mutfak değil, bizzat ev sıra dışı. İlginç bir mimarisi olan evin bir diğer özelliği ise ahşap ve taş gibi doğal malzemeler tercih etmesi.
Ahşap malzeme kullanılan bu örnekte doğal malzemelerle de çağdaş ve çarpıcı bir tasarım elde edilebileceğini görmüş oluyoruz. L biçimindeki tezgaha eklenen parlak yüzeyli blok ise kusursuz görünüyor.
Bir başka etkileyici mutfak örneğinde modern tezgaha eklenen doğal taştan mutfağı görüyoruz. Sadece yeni ürünlerle değil doğal malzemelerle de çağdaş mutfaklar meydana gelebilir.
Küçük bir dairede yer alan mutfak duvar rafları ve dolap yerine kullanılan tekerlekli depolama elemanlarıyla dinamik bir örnek.
Ahşap yerine egzotik bir ağaç kullanılan mutfak doğal malzeme seçimiyle tatil havasına sokuyor. Mutfağın stili ise tropikal.
Sırada her bir parçası ayrı bir güzellik taşıyan sofistike bir mutfak örneği var. Desenli buzdolabından kuş figürlü duvar rafına dek tüm ekipman öyle özenli seçilmiş ki mutfağa hayran olmamak imkansız.
Beton duvarlardan oluşan mutfağın en önemli özelliği hiç şüphesiz gökyüzünü eve taşıyan tavanı. Tamamen cam kaplı tavan enfes manzarayı mutfağa taşıyor.
Bildiğiniz üzere duvar kağıtları tekrar moda oldu. Her ne kadar mutfaklarda pek kullanılmasa da ilgi çekici renk ve desenlerle çarpıcı bir mutfak elde etmek mümkün.
Klasik stilde dekore edilmiş bu mutfak adeta saray gibi. Avizelerinden tutun da yaldızlı dolap kaplamalarına dek son derece heybetli bir örnek.
Duvar ve tavanda kütükten kirişlerle desteklenen mutfak kerpiçten yapılma. Tüm bu doğal malzemelerle mütevazi fakat özgün bir mutfak elde etmek mümkün.
Bir başka doğal malzemelerle yapılmış mutfak örneği çok daha görkemli. Geniş bir alana sahip olmasının yanı sıra titiz işçilik göz dolduruyor.
Daha fazla mutfak örneği incelemek isterseniz ’Türkiye'den aynen ilham alabileceğiniz 14 pırıl pırıl mutfak’ başlığına bakabilirsiniz.