Canlı renklerle göz alıcı mutfaklar

Mutfaklar özellikle ev hanımları için evin en önemli bölümlerinden biri. Hanımefendilerin severek çalıştıkları mutfaklarda çok daha başarılı sonuçlara imza atacaklarını tahmin etmek zor değil. Bugüne kadar mutfakta klasik olarak kullanılan bazı renklerin dışına çıkılan örneklere çok fazla rastlamıyorduk. Sadece mutfak alanında uzmanlaşan firmaların da artmasıyla mutfak konusunda seçenekler oldukça arttı. Bu seçenek artışı mutfakların renklerine de yansıdı. Artık ev hanımları çok mu iddialı olur kaygısına kapılmadan mutfakları için rengarenk tasarımları da tercih ediyor.

Biz de bugün homify'da tümü yerli tasarımcı ve üreticilerin imzasını taşıyan birbirinden renkli mutfaklardan bir seçki hazırladık. Mutfağını değiştirmeyi düşünenler, hele hele renkli mutfak düşleyenler için bu yazı kaçmaz.