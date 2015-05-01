Canlı renklerle göz alıcı mutfaklar

Mutfaklar özellikle ev hanımları için evin en önemli bölümlerinden biri. Hanımefendilerin severek çalıştıkları mutfaklarda çok daha başarılı sonuçlara imza atacaklarını tahmin etmek zor değil. Bugüne kadar mutfakta klasik olarak kullanılan bazı renklerin dışına çıkılan örneklere çok fazla rastlamıyorduk. Sadece mutfak alanında uzmanlaşan firmaların da artmasıyla mutfak konusunda seçenekler oldukça arttı. Bu seçenek artışı mutfakların renklerine de yansıdı. Artık ev hanımları
çok mu iddialı olur kaygısına kapılmadan mutfakları için rengarenk tasarımları da tercih ediyor.
Biz de bugün homify'da tümü yerli tasarımcı ve üreticilerin imzasını taşıyan birbirinden renkli mutfaklardan bir seçki hazırladık. Mutfağını değiştirmeyi düşünenler, hele hele renkli mutfak düşleyenler için bu yazı kaçmaz.
Kayseri'de hizmet veren İndeksa Mimarlık'ın daha önceki yazılarımıza konu olan evleri siz okurlarımızın büyük ilgisini çekmişti. İç Anadolu'ya beyaz renk kullanımıyla Ege tazeliği getiren firma bu mutfakta da beyaz rengi tercih etmiş. Duvarların ve mutfak dolapların beyaza boyandığı mutfakta, yer döşemeleri ve mermer beyaz ve grinin koyu tonlarında seçilerek denge sağlanmış. Ancak mutfağı çok steril bir ortam olmaktan kurtaracak renkli dokunuşlar da unutulmamış. Tasarım işi çok estetik avizelerle bu tehlike önlenmiş. Sarı, kırmızı, yeşil yapraklı avizeler mutfağa renk katmış. Siz de böyle küçük eklentilerle tek renkli mutfaklarınıza hareket getirebilirsiniz.
İnşaat sektörünün pek çok farklı alanında olduğu gibi mobilya tasarımı ve imalatında aktif olarak hizmet veren YSK Dekorasyon'a ait bu mutfak parlak mobilyalarıyla insanın dikkatini çekiyor. Üç tarafı tezgahla çevrilmiş mutfakta ana renk beyaz olmakla birlikte, canlı kırmızı, sarı ve turuncu tonlarıyla mutfak adeta bir karnaval yerine dönmüş. Tüm dolaplarda parlak lake mdf kullanılmış ve parlak karpuz lambalardan çıkan ışığı yansıtıyorlar. Aynı zamanda masa olarak da kullanılan tezgahın kısa bölümünde oturma çözümü için kırmızı bar tabureleri tercih edilmiş. Bu da mutfağın renkli atmosferine katkı sağlamış.
homify ailesine yeni katılan uzman firmalarımızdan biri de Edirne'de hizmet veren Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon. Mimari hizmetlerini Ezgi Yetkiner'in verdiği firma, uygulama hizmetlerinin yanı sıra 1999'dan beri 700 metrekarelik mağazasında mağazacılık hizmetleri de veriyor. Firmanın tasarladığı mutfaklardan biri de resimde gördüğünüz bu kırmızıyla beyazın asla kötü sonuç doğurmayan birlikteliğini yansıtan mutfak. Parlak lake mdf kullanılan dolaplarda ateş kırmızısı be beyaz dengeli olarak kullanılmış. Ocağın bulunduğu mutfak adasında beyaz tercih edilirken tavandan yansıyan alçı pana gizlenmiş kırmızı ışık adaya izini düşürüyor. Taburelerin kırmızı seçildiği mutfakta bacasız davlumbaz da son derece modern bir hava yaratıyor.
Çeşitli tonlarıyla yeşil renkli mutfak seven ev sahipleri tarafından sıkça tercih edilen bir renk. Ama resimdeki gibi zeytuni tonlu yeşil renge mutfaklarda çok sık rastlamak mümkün değil. Fakat bizce çok daha sık kullanılmalı. Luce Mutfak&Banyo ufuk açıcı bir renk kullanımını bize sunmuş. Sektöre 2002'de giren ancak 2009'dan beri Luce markasıyla hizmet veren mutfak ve banyo alanında ihtisasa yapmış uzmanımız, tasarımlarını Bakırköy'deki mağazasında görücüye çıkarıyor.
Siyah duvar zeminin önünde zeytuni yeşil çok şık duruyor. Üst dolaplarda beyaz kullanımıyla dengelenen yeşil, yemek masasının sandalyelerinde de karşımıza çıkıyor ve atmosferi tamamlıyor.
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