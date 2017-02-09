Üç muhteşem tek katlı prefabrik, hem de planlarıyla birlikte!

Bugünkü sayfamızın konukları aynı firma tarafından üretilen ancak tamamen farklı mimari stillerde olan üç güzel tek katlı ev. Tek katlı evlere bungalov adı veriliyor. Bungalov kelimesinin dilimize kelimenin kısmen hatalı bir biçimde girmesi sonucu, birçok insan bungalov ev dendidğinde gözünde yanlış bir şey canlandırıyor. Çoğu insanın aklına tatil yerlerinde gördüğümüz, çoğunlukla ahşaptan, tek göz, hatta bazen içinde tuvaleti bile olmayan ufak kulübeler (ya da kabinler) akla gelse de, bungalovun esas anlamı yukarıda da belirttiğimiz üzere epey farklı. Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.
Bugün sayfamıza üç farklı stilde bungalov ve bu bungalovların planlarını getirdik. Taylandlı bir inşaat firması tarafından yapıldukları için planlardaki yazılar hep Tay dilinde, ancak neyin ne olduğu oldukça açık bir şekilde anlaşılıyor. Gelin bu üç muhteşem tek katlı prefabrik evi ve planlarını tek tek inceleyelim.
Asimetrik çatısı ve gizli çatı katıyla harika bir tek katlı modeli görüyoruz. Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan prefabrik evler, önceden atölyelerde imal edilmiş yapılara verilen isimdir ve modüler ev olarak da anılırlar. Atölyelerde önceden imal edilen ve altyapı çalışması oluşturulmuş arsalara monte edilen prefabrik evler çeşitli nedenlerle birçok insan tarafından tercih ediyor.
L şeklinde, açık planlı, kocaman bir yaşam alanı görüyoruz. Bu alana üç adet yatak odası eşilk ediyor. Evin iki adet banyosu var, biri en-suite, yani yatak odasının içinde. Bu yapının arka cephesinde geniş bir de verandası bulunuyor.
Prefabrik yapıların birçok farklı modeli bulunmaktadır. Hem malzeme hem de dış görünüş açısından onlarca farklı prefabrik ev modeli bulunabilmektedir. Dolayısıyla kişisel beğenilerinize uygun, monte edileceklerin bölgenin mimarisiyle uyumlu, farklı stillerde prefabrik evler bulmak mümkün.
Açık planlı bir mutfak, yemek odası ve oturma odasına yine üç adet yatak odası eşlik ediyor. Tek bir banyo var, ortak alanda, mutfağın arkasında.
Bir hafta, on gün gibi çok kısa sürelerde, evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki-üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, standartlarının belirli ve yüksek olması, depreme olan dayanıklılıkları ve elbette estetik görünümleri prefabrik yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etken. Üstelik artık model çeşitleri de çok fazla.
Geniş bir mutfak ve açık planlı yemek odasına, geniş bir salona ve üç yatak odası ile üç banyoya sahip büyük bir ev! Banyolardan iki tanesi en-suite, yani odanın içerisinde, bir tanesi ise ortak banyo şeklide tasarlanmış.
Ülkemizden ve dünyanın birçok köşesinden farklı mimari stilleri bir araya getirdiğimiz, ’Hangisi daha güzel?’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.