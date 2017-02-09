Üç muhteşem tek katlı prefabrik, hem de planlarıyla birlikte!

Bugünkü sayfamızın konukları aynı firma tarafından üretilen ancak tamamen farklı mimari stillerde olan üç güzel tek katlı ev. Tek katlı evlere bungalov adı veriliyor. Bungalov kelimesinin dilimize kelimenin kısmen hatalı bir biçimde girmesi sonucu, birçok insan bungalov ev dendidğinde gözünde yanlış bir şey canlandırıyor. Çoğu insanın aklına tatil yerlerinde gördüğümüz, çoğunlukla ahşaptan, tek göz, hatta bazen içinde tuvaleti bile olmayan ufak kulübeler (ya da kabinler) akla gelse de, bungalovun esas anlamı yukarıda da belirttiğimiz üzere epey farklı. Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.

Bugün sayfamıza üç farklı stilde bungalov ve bu bungalovların planlarını getirdik. Taylandlı bir inşaat firması tarafından yapıldukları için planlardaki yazılar hep Tay dilinde, ancak neyin ne olduğu oldukça açık bir şekilde anlaşılıyor. Gelin bu üç muhteşem tek katlı prefabrik evi ve planlarını tek tek inceleyelim.