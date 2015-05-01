İzmir'de şık bir rezidans

Dekorasyon ve tasarımda haya gücünün sınır yok. İsmiyle bu durumu vurgulayan Unlimited Design 2008 yılından beri İzmir'de hizmet veren bir firma. Genç iç mimar Selina Kazazoğlu'nun kurduğu şirket tasarımlarında ortamın ve kullanıcının karakterini ön planda tutmayı ilke edinmiş. Tasarladığı göz alıcı konutların yanı sıra, son derece şık ticari yapılarla da adından sıkça söz ettiren Kazazoğlu daha iyi bir yaşamın yolunun yaşanılan ortamda değişiklik yapmaktan geçtiğini düşünüyor.
Bugün homify'da uzmanımızın imzasını taşıyan bir rezidans projesine konuk olacağız. Proje İzmir'in güzel ilçesi Karşıyaka'da bulunuyor.
Resimde rezidansın oturma odasını görüyoruz. Güneş ışığını bolca alan oturma odasında açık renkli duvarlar, siyahın yoğun biçimde kullanılmasıyla dengelenmiş. Köşeli koltuk takımı, sehpa, TV koltuğu ve TV ünitesinde siyah tercih edilmiş. Kaşı duvarın ortasında bir çıkıntı oluşturularak yaratılan televizyon ünitesini yan kenarları da akılcı biçimde kitaplık olarak kullanılmış. Duvarın iki yanı ise masif ahşap panellerle kaplanmış ve ortama hoş bir hava katmış. Gelelim başlığımızdaki unsur: konfora. Hem oturma grubu, hem de deri kaplama TV koltuğu oldukça konforlu görünüyor. Modern bir tarza sahip halının üstündeki lila lekeler kırlentlerde kullanılan erguvan kumaşlarla tamamlanmış demeden de geçemeyeceğiz.
Oturma odasının diğer tarafı ise yemek bölümü olarak dekore edilmiş. İki duvarda da alçı süslemeler dikkatimizi çekiyor. Cam yemek masasının sandalyeleri de çiçek desenleriyle göz dolduruyor. Baş köşedeki sandalyeler ise klasik çizgilere sahip ve siyah olarak tasarlanmış. Yemek masasının aydınlatmasına bayıldık. Lambalar çok estetik bir çizgiye sahip. Genel olarak açık ve koyu renklerin dengeli kullanımı yemek bölümünde dengeli bir atmosfer yaratmış.
Körfez manzarası eşliğinde kahveler yudumlansın diye iki adet koltuk ve iki sehpadan oluşan bir de kahve köşesi yaratılmış. Koltukların hem çizgileri, hem de renkleri odanın genel atmosferine canlılık katmış.
Resimde mutfaktaki bar-masayı görüyorsunuz. Masif ahşaptan çok hoş bir dokuda seçilen bar rezidansın modern havasına çok yakışmış. Aynı ahşap dokuda duvara da bir uygulama yapılmış. Aydınlatma unsurlarıysa üç farklı şekilde siyah lambalardan seçilmiş. Küre akvaryum ise kendisini çok hoş bir ayrıntı olarak gösteriyor.
Rezidansın lavabosunda doğal taş kullanımı dikkat çekiyor. Hem duvarlarda hem de lavabo teknesinde doğal taş kullanımıyla estetik bir hava yakalanmış. Modern çizgisiyle armatür ve şık vazo ise tabloyu tamamlıyor. Bitki kullanımıyla da lavaboya canlılık kazandırılmış.
Rezidansın küçük hanımı için düzenlenen oda ise yoğun olarak kullanılan pembeyle adeta masallardan fırlamışa benziyor. Mobilyalarında beyaz rengin kullanıldığı odada küçük hanım yatağını çok şık perdelerle kapatıp açabilecek.
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