İzmir'de şık bir rezidans

Resimde rezidansın oturma odasını görüyoruz. Güneş ışığını bolca alan oturma odasında açık renkli duvarlar, siyahın yoğun biçimde kullanılmasıyla dengelenmiş. Köşeli koltuk takımı, sehpa, TV koltuğu ve TV ünitesinde siyah tercih edilmiş. Kaşı duvarın ortasında bir çıkıntı oluşturularak yaratılan televizyon ünitesini yan kenarları da akılcı biçimde kitaplık olarak kullanılmış. Duvarın iki yanı ise masif ahşap panellerle kaplanmış ve ortama hoş bir hava katmış. Gelelim başlığımızdaki unsur: konfora. Hem oturma grubu, hem de deri kaplama TV koltuğu oldukça konforlu görünüyor. Modern bir tarza sahip halının üstündeki lila lekeler kırlentlerde kullanılan erguvan kumaşlarla tamamlanmış demeden de geçemeyeceğiz.