Modern fayans düzenlemesini nasıl yaparım ?

Evlerimizde yer döşemeleri ve duvar kaplamalarını nasıl daha modern hale getirebiliriz ? fayanslar ve karolar, mobilyalar gibi özen gösterilmesi, dikkat edilmesi gereken kaplama malzemeleridir. Mobilyalar gibi fayanslar ve karolar da evlerimizi görselleştiren ve duvarların, yer betonunun kötü olan dış görünümünü ortadan kaldıran ve görsellik kazandıran fayans ve karo seçimini yaparken öncelikle ev dekorasyonuna dikkat ederek yapmalıyız. Evlerimizi güzelleştirmek için dekorasyon, peyzaj uygulamaları yapar, estetik mobilyalar araştırıp bulur ve evlerimizi daha zarif hale getirmek için çabalarız. Dekorasyonun kişiliğimize uygun olması, tarzımızı yansıtması ve içimize sinen bir dekorasyon yapabilmemiz için bütün detaylara özen göstermeli ve her ayrıntıyı titizlikle ele almalıyız. Dekorasyon içerisinde yer alan mobilyalar, perdeler, duvar kağıt kaplamaları renk uyumu ve dekorasyon bütünlü açısından yer döşemeleri olan fayans ve karolar ile aynı renkte mümkünse aynı desenler de seçilir ve dekorasyon temeli fayanslardan oluşturulur. Fayanslar ve karolar ev dekorasyonlarının temelini oluşturan, dekorasyon deseni, rengi, ve bütünlüğü açısından çok önemli olan ayrıntılardır. Özellikle oturma odaları, salonlar ve banyolarda kullanılan ve günümüzde pişirme teknolojisinin gelişmesi ile istenilen renk ve desenlere sahip karo ve fayanslar üretildiği için evlerimizi modern fayans düzenlemeleri ile daha modern hale getirebilir ve daha zarif, daha estetik dekorasyonlar yapabiliriz. Günümüzde modernizm gittikçe daha çok hayatımıza girmiş ve modern dekorasyonlar, modern mobilyalar, modern fayans ve karolar evlerimizde daha çok yer almaya başlamıştır.
Dekorasyon türlerinin farklılık göstermesi de evlerimizin daha modern dekorasyonlar ile estetik olarak dekore edilmesini sağlamıştır. Fayans ve karoları düz, desenli, renkli olarak seçip tercih ettiğinizde modern bir şekilde ve desende uygulanarak modern karo ve fayans dekorasyonları yapılabilir. Özellikle salonlarımızın görselliği ön planda olan oturma odalarımızın yer döşemesi olarak kullanılan fayans ve karolar renk seçimleri ile hem modern bir dekorasyonun bir parçası olur hem de daha ferah ve daha aydınlık olmasını sağlayarak görselliğini artırır ve modern bir dekorasyona sahip olmamızı sağlar. Banyolarımızda kullandığımız ve desenleri, renkleri ve farklı şekilleri oluşturması ile banyolarımızın çok daha görsel hale getirilmesini sağlarlar.
Evlerimizde kullandığımız fayans ve karoları modern bir halde kullanmak ve kullanılan alanları daha modern hale getirmek için yapılması gereken bir çok yöntem vardır. Bu yöntemleri kısaca; kullanılacak alanın genişliğine göre karo ve fayans boyutu seçebilir, renk ve desenleri dekorasyon ana fikrine uygun şekilde seçmeli, dekorasyon yapılacak alan çevrelerini karo ve fayans renklerine uygun renklerde boyamalı veya duvar kağıdı ile kaplamalı, en kaliteli karo ve fayans modelleri tercih ederek karo ve fayans uygulamalarını daha modern hale getirebiliriz.
Fayansların tercih edilmesi, dekorasyona uygun olarak renk bütünlüğü sağlaması, estetik ve görsel olması kadar uygulama yapılacak alana nasıl uygulanacağı da önemlidir. Karo ve fayanslar üzerindeki desene göre her şekilde döşenebilir. Örneğin üzerinde bir çiçek deseni veya ağaç motifi var ise her fayans üzerindeki desene ve motife göre farklı şekillerde uygulanarak görsellik kazandırılır. Üzerinde renk ve desen bulunan karo ve fayans uygulamaları bu şekilde yapılırken düz renklere sahip olarak tercih edilen karo ve fayanslar ise düz, çapraz, yanlamasına, veya istediğiniz özel alanların şekillerine uygun olacak şekilde uygulanır. Örnek resimde çapraz olarak yanlamasına uygulanmış karolar yer döşemesi olarak kendiliğinden şekil verilmiş bir halde dekorasyonu daha görsel ve daha zarif bir hale getirmiştir. Evlerinizde uygulayacağınız modern karo ve fayans uygulamaları için farklı uygulama yöntemleri tercih edilerek dekorasyonlar daha zarif hale getirilebilir.
Salonlarımız ve banyolarımız için yapacağımız karo ve fayans uygulamaları için yanlamasına, diklemesine ve paralel olarak uygulama yaparak karo ve fayansları görsel olarak birbirine ekleyebilir, sadece karolar ile odalarımıza ve banyolarımıza görsellik kazandırabiliriz. Örnek resim de olduğu gibi yer döşemesi olarak seçilmiş olan yer karoları ile duvar için tercih edilmiş olan paralel yapı ve desendeki duvar fayansları ile banyo hem bütünlük içinde dekore edilmiş, hem de banyoya görsellik kazandırılarak özel banyo dekoreayonu yapılmıştır. Benze uygulamaları salonlarımızda da uygulayabilir ve salonlarımızı daha görsel hale getirebiliriz.
Fayanslar genellikle en çok banyo ve mutfaklarda kullanılır. Banyolar ruhumuzu deşarj ettiğimiz, kendimize özel zamanlar ayırarak günün getirdiği stresten ve yorgunluktan kurtulduğumuz alanlardır. Bu nedenle banyolar çok detaylı, görsel, ferah ve canlı şekilde dekore edilir. Banyolarda kullanılacak fayans ve karolar kişiliğinize göre farklı desenlerde, renklerde veya farklı desen ve renklerin bir arada kullanıldığı fayans ve karo seçimleri ile modern bir dekorasyon sahibi olabiliriz. Örnek resimde yer alan zemin için kullanılan fayanslar yanlamasına ve turkuaz renklerinde tercih edilerek özel bir yer döşemesi yapılmış, Duvarlar 1 metre yükseliğine kadar turkuaz ile uyumlu açık mavi renklerinde karolar ile kaplanarak estetik bir görünüm kazandırılmış, ger kalan alanın bir kısmı beyaz karolar ile özel olarak kaplanmış ve mavi çiçek desenlerine sahip fayanslar ile mavinin ve turkuazın hakim olduğu özel bir banyo dekorasyonu yapılarak 6 farklı fayans ve karo deseni ile mutfak daha modern bir hale getirilmiştir.
Evlerimizde bulunan koridorlar, holler, bahçe yürüyüş alanları, evlerimize giriş yolları gibi yürüdüğümüz yolları modern bir şekilde dekore etmek için modern fayans ve karolar tercih edilmeli ve estetik yürüyüş yolları sahibi olabiliriz. Örnek resimde yer alan karo ve fayans örnekleri ile hem kaplanılan alanlar görsel hale getirilirken hem de estetik ve zarif aynı zamanda modern yürüyüş yolları dekorasyonu yapabiliriz. Yürüyüş yolları evlerimizde genellikle sıkıldığımız bunaldığımız anlarda rahatlamak için tercih ettiğimiz alanlar olduğu için bu alanlar özellikle kişiliğimize, tarzımıza ve zevkimize uygun, içimizi rahatlatan, bizi ferahlatan ve çağımızın modern akımlarına uygun karo, fayans uygulamaları ile yürüyüş yollarımızı modern olarak fayanslar ile döşeyip modern yürüyüş yolu dekorasyonu yapabiliriz.
Evlerinizde yapacağınız karo ve fayans uygulamalarını farklı bölümler halinde uygulayarak her bölümü kendi içinde ve tamamını bir bütün olarak dekore edebilirsiniz. Örnek resimde yer alan ve farklı bölümler ile oluşturulmuş karo desenleri kendi içlerinde özel desenlere sahip, bütün olarak bakıldığında ise bütün resmin ve desenin parçaları gibi düşünülmüş ve uygulanmıştır. Evlerinize modern fayans ve karo uygulamaları yapmak istediğinizde bölümler oluşturarak karo ve fayans dekorasyonlarınızı daha çekici, daha özel yapabilir ve bir bütünün parçaları gibi dekore edebilirsiniz.
Evlerimizde yapacağımız karo ve fayans uygulamaları dekorasyonlar gibi kişiliğimize uygun, tarzımıza ve zevkimizi yansıtan, hayal dünyamızın ürünleri olarak ortaya çıkmış düşünceler ile dekore edilebilir ve görselleştirilebilir. Bu düşünceler kimi zaman klasik, geleneksel ve çağdaş düşünceler olurken kimi zamanda resimdeki gibi aykırı ve herkes tarafından kabullenilmeyen uygulamalar şeklinde olabilir. Örnek resimde olduğu gibi siyah ve beyaz düz, desenli karo ve fayansların kullanıldığı ağaç figürü deseni verilmiş tüm fayansların ve karoların bir arada kullanıldığı bir kısmı kendi içinde farklı bölümlerine oluşan bir kısmi ise ayrı bir desene sahip dekorasyonlar ile evlerimizi kişiliğimizi yansıtan bir görünüme kavuşturabiliriz.