Modern fayans düzenlemesini nasıl yaparım ?

Evlerimizde yer döşemeleri ve duvar kaplamalarını nasıl daha modern hale getirebiliriz ? fayanslar ve karolar, mobilyalar gibi özen gösterilmesi, dikkat edilmesi gereken kaplama malzemeleridir. Mobilyalar gibi fayanslar ve karolar da evlerimizi görselleştiren ve duvarların, yer betonunun kötü olan dış görünümünü ortadan kaldıran ve görsellik kazandıran fayans ve karo seçimini yaparken öncelikle ev dekorasyonuna dikkat ederek yapmalıyız. Evlerimizi güzelleştirmek için dekorasyon, peyzaj uygulamaları yapar, estetik mobilyalar araştırıp bulur ve evlerimizi daha zarif hale getirmek için çabalarız. Dekorasyonun kişiliğimize uygun olması, tarzımızı yansıtması ve içimize sinen bir dekorasyon yapabilmemiz için bütün detaylara özen göstermeli ve her ayrıntıyı titizlikle ele almalıyız. Dekorasyon içerisinde yer alan mobilyalar, perdeler, duvar kağıt kaplamaları renk uyumu ve dekorasyon bütünlü açısından yer döşemeleri olan fayans ve karolar ile aynı renkte mümkünse aynı desenler de seçilir ve dekorasyon temeli fayanslardan oluşturulur. Fayanslar ve karolar ev dekorasyonlarının temelini oluşturan, dekorasyon deseni, rengi, ve bütünlüğü açısından çok önemli olan ayrıntılardır. Özellikle oturma odaları, salonlar ve banyolarda kullanılan ve günümüzde pişirme teknolojisinin gelişmesi ile istenilen renk ve desenlere sahip karo ve fayanslar üretildiği için evlerimizi modern fayans düzenlemeleri ile daha modern hale getirebilir ve daha zarif, daha estetik dekorasyonlar yapabiliriz. Günümüzde modernizm gittikçe daha çok hayatımıza girmiş ve modern dekorasyonlar, modern mobilyalar, modern fayans ve karolar evlerimizde daha çok yer almaya başlamıştır.

Dekorasyon türlerinin farklılık göstermesi de evlerimizin daha modern dekorasyonlar ile estetik olarak dekore edilmesini sağlamıştır. Fayans ve karoları düz, desenli, renkli olarak seçip tercih ettiğinizde modern bir şekilde ve desende uygulanarak modern karo ve fayans dekorasyonları yapılabilir. Özellikle salonlarımızın görselliği ön planda olan oturma odalarımızın yer döşemesi olarak kullanılan fayans ve karolar renk seçimleri ile hem modern bir dekorasyonun bir parçası olur hem de daha ferah ve daha aydınlık olmasını sağlayarak görselliğini artırır ve modern bir dekorasyona sahip olmamızı sağlar. Banyolarımızda kullandığımız ve desenleri, renkleri ve farklı şekilleri oluşturması ile banyolarımızın çok daha görsel hale getirilmesini sağlarlar.

Evlerimizde kullandığımız fayans ve karoları modern bir halde kullanmak ve kullanılan alanları daha modern hale getirmek için yapılması gereken bir çok yöntem vardır. Bu yöntemleri kısaca; kullanılacak alanın genişliğine göre karo ve fayans boyutu seçebilir, renk ve desenleri dekorasyon ana fikrine uygun şekilde seçmeli, dekorasyon yapılacak alan çevrelerini karo ve fayans renklerine uygun renklerde boyamalı veya duvar kağıdı ile kaplamalı, en kaliteli karo ve fayans modelleri tercih ederek karo ve fayans uygulamalarını daha modern hale getirebiliriz.