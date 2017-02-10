Dekorasyonda alan tasarrufu sağlayacak 15 yenilikçi fikir

Yapı sektöründe yeni moda küçük ve modüler yaşam alanları. Artık eskisi kadar geniş ve çok odalı evler bulmak, özellikle toplu konut kapsamındaki yapılarda pek de mümkün olmuyor. Apartman daireleri genelde küçük ve çok işlevli olacak şekilde tasarlanıyor. Hal böyle olunca da modüler, çift fonksiyonlu ve açılır kapanır özellikte mobilyalara çok iş düşüyor. Hem eşya hem de alan tasarrufu sağlayan bu mobilyalar hemen her dekorasyona güzellik ve işlevsellik kazandırabiliyor. Siz de ev dekorasyonunuz için bu özelliklere sahip mobilya ve tasarım önerileri arıyorsanız bu yazımızda size 15 muhteşem örnek sunacağız. Modern ve minimal tasarımları ile öne çıkan bu dekorasyonları çok seveceksiniz. Küçük evlere ilham kaynağı olacak bu tasarımlar hakkında daha çok bilgi almak isterseniz firma sayfasına tıklayabilirsiniz.
’Tıkış tıkış bir mutfaktan kurtulmak için yapabileceğiniz 8 şey’ başlıklı yazımızda ise mutfak dekorasyonlarını kalabalıktan kurtaracak öneriler bulabilirsiniz, göz atmadan geçmeyin.
Evinizde bol sayıda duvar nişi varsa şanslısınız. Siz de bu örnekteki gibi nişleri değerlendirerek raf ve kitaplık edinmekten kurtulabilirsiniz.
Karyola ile takım olarak bulabileceğiniz bu tip mobilyalar yatağı dayadığınız duvarı daha verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Oldukça iyi bir fikir.
Kapattığınız zaman sıradan bir dolap gibi görünen bu mobilyalar açılınca bir çalışma masasına dönüşüyor. Küçük evler için son derece kullanışlı bir tasarım.
Banyo gibi mimarisi pek biçimli olmayan mekanlarda kolonların arasında kalan boşluklar bu şekilde raf ve dolaplarla değerlendirilebilir. Siz de banyonuzdaki bu gibi alanları değerlendirmek isterseniz bir marangozdan yardım alabilirsiniz. Doğru ölçülerle tam da banyo köşelerine uygun mobilyalar yapabilirler.
Mutfaklarda da kolon aralarını benzer şekilde değerlendirmek mümkün. Bu tasarımda mutfağın boş duvarını tezgahla kaplamak yerine böyle bir gömme tezgah çözümüne gidilmiş ve daha geniş bir boş alan kazanılmış.
Bu tasarımda da oturma odası ve çalışma odası olarak kullanılan alanın bir köşesinin televizyon ünitesi olarak planlandığını görebilirsiniz.
Bu mutfak adasının içinde gizli bir açılı kapanır masa, birçok çekmece ve dolap ve bir de elektronik eşya rafı bulunuyor. Mutfak tezgahında yeterince yeri olmayanlar için ideal bir tasarım.
Merdiven altlarını boş bırakmak yapılabilecek en büyük dekorasyon hatalarından biri olabilir. Basit raf ve çekmece sistemleri ile merdiven altlarını en verimli depolama alanınız haline getirebilirsiniz.
Yatak odasının bütün kalabalığını alabilen bazalar yeni nesil dekorasyonların vazgeçilmezi olmuş durumda. Yatak odası dekorasyonu yaparken yatağınızı mutlaka bazalı olanlardan seçin.
Mutfak tasarımında geniş raf ve dolaplar bulunuyorsa onları çok pratik bir şekilde bölmelere ayırarak daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bunun için dekorasyonunuza uygun birkaç sepet edinmeniz yeterli.
Çekmece ve dolaplarla kaplı büyük bir L konsolun iç kısmına L oturma grubu yerleştirilmiş, tam ortaya da konsol ile takım bir orta sehpa eklenmiş. Salonun bütün ihtiyaçlarını tek bir setle tamamlayan harika bir takım.
Çok bölmeli bir gardırop ile iki yatağı bünyesinde barındıran bu muhteşem mobilya iki kişilik bir çocuk odasının bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Banyo duvarında bulunan geniş bir nişi çamaşır makinesi için değerlendiren bu banyo dekorasyonu sizce de kusursuz görünmüyor mu?
Yüksek tavanlı evlere uygulanabilen bu asma katlar eve ek bir alan kazandırmanın en etkili yolu. Bu oturma odasında oluşturulan asma katın altı yemek odası üstü ise çalışma odası olarak değerlendirilmiş.
Kahvaltı barı olarak bilinen bu yapı yeni nesil mutfakların vazgeçilmezi. Mutfaklara hem ek bir tezgah alanı hem de yemek masası kazandıran ve mutfak adası üzerinde de bulunabilen bu yapıyı siz de kendi mutfağınız için değerlendirin.