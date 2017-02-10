Dekorasyonda alan tasarrufu sağlayacak 15 yenilikçi fikir

Yapı sektöründe yeni moda küçük ve modüler yaşam alanları. Artık eskisi kadar geniş ve çok odalı evler bulmak, özellikle toplu konut kapsamındaki yapılarda pek de mümkün olmuyor. Apartman daireleri genelde küçük ve çok işlevli olacak şekilde tasarlanıyor. Hal böyle olunca da modüler, çift fonksiyonlu ve açılır kapanır özellikte mobilyalara çok iş düşüyor. Hem eşya hem de alan tasarrufu sağlayan bu mobilyalar hemen her dekorasyona güzellik ve işlevsellik kazandırabiliyor. Siz de ev dekorasyonunuz için bu özelliklere sahip mobilya ve tasarım önerileri arıyorsanız bu yazımızda size 15 muhteşem örnek sunacağız. Modern ve minimal tasarımları ile öne çıkan bu dekorasyonları çok seveceksiniz. Küçük evlere ilham kaynağı olacak bu tasarımlar hakkında daha çok bilgi almak isterseniz firma sayfasına tıklayabilirsiniz.

’Tıkış tıkış bir mutfaktan kurtulmak için yapabileceğiniz 8 şey’ başlıklı yazımızda ise mutfak dekorasyonlarını kalabalıktan kurtaracak öneriler bulabilirsiniz, göz atmadan geçmeyin.