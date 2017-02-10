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Dekorasyonda alan tasarrufu sağlayacak 15 yenilikçi fikir

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Loft Parco Nomentano - Roma, in&outsidesign in&outsidesign Modern Çalışma Odası
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Yapı sektöründe yeni moda küçük ve modüler yaşam alanları. Artık eskisi kadar geniş ve çok odalı evler bulmak, özellikle toplu konut kapsamındaki yapılarda pek de mümkün olmuyor. Apartman daireleri genelde küçük ve çok işlevli olacak şekilde tasarlanıyor. Hal böyle olunca da modüler, çift fonksiyonlu ve açılır kapanır özellikte mobilyalara çok iş düşüyor. Hem eşya hem de alan tasarrufu sağlayan bu mobilyalar hemen her dekorasyona güzellik ve işlevsellik kazandırabiliyor. Siz de ev dekorasyonunuz için bu özelliklere sahip mobilya ve tasarım önerileri arıyorsanız bu yazımızda size 15 muhteşem örnek sunacağız. Modern ve minimal tasarımları ile öne çıkan bu dekorasyonları çok seveceksiniz. Küçük evlere ilham kaynağı olacak bu tasarımlar hakkında daha çok bilgi almak isterseniz firma sayfasına tıklayabilirsiniz. 

Tıkış tıkış bir mutfaktan kurtulmak için yapabileceğiniz 8 şey’ başlıklı yazımızda ise mutfak dekorasyonlarını kalabalıktan kurtaracak öneriler bulabilirsiniz, göz atmadan geçmeyin.  

1. Duvar nişlerini raf ve kitaplık olarak değerlendirmek

Loft Parco Nomentano - Roma, in&outsidesign in&outsidesign Modern Yemek Odası
in&amp;outsidesign

in&outsidesign
in&amp;outsidesign
in&outsidesign

Evinizde bol sayıda duvar nişi varsa şanslısınız. Siz de bu örnekteki gibi nişleri değerlendirerek raf ve kitaplık edinmekten kurtulabilirsiniz. 

2. Raflı yatak başlıkları

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai Çalışma OdasıDepo
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

Karyola ile takım olarak bulabileceğiniz bu tip mobilyalar yatağı dayadığınız duvarı daha verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Oldukça iyi bir fikir. 

3. Açılır kapanır çalışma masası

Loft Parco Nomentano - Roma, in&outsidesign in&outsidesign Modern Çalışma Odası
in&amp;outsidesign

in&outsidesign
in&amp;outsidesign
in&outsidesign

Kapattığınız zaman sıradan bir dolap gibi görünen bu mobilyalar açılınca bir çalışma masasına dönüşüyor. Küçük evler için son derece kullanışlı bir tasarım.

4. Köşelere yerleştirilen raf ve dolaplar

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept Rustik Banyo
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

Banyo gibi mimarisi pek biçimli olmayan mekanlarda kolonların arasında kalan boşluklar bu şekilde raf ve dolaplarla değerlendirilebilir. Siz de banyonuzdaki bu gibi alanları değerlendirmek isterseniz bir marangozdan yardım alabilirsiniz. Doğru ölçülerle tam da banyo köşelerine uygun mobilyalar yapabilirler. 

5. Mutfakta gömme tezgah

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Modern Oturma Odası
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Mutfaklarda da kolon aralarını benzer şekilde değerlendirmek mümkün. Bu tasarımda mutfağın boş duvarını tezgahla kaplamak yerine böyle bir gömme tezgah çözümüne gidilmiş ve daha geniş bir boş alan kazanılmış. 

6. Köşeleri değerlendiren televizyon ünitesi

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto Modern Oturma Odası
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

Bu tasarımda da oturma odası ve çalışma odası olarak kullanılan alanın bir köşesinin televizyon ünitesi olarak planlandığını görebilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Bu mutfak adası adeta sihirli

QBETTO, SteellArt SteellArt MutfakMutfak Tezgâhları
SteellArt

SteellArt
SteellArt
SteellArt

Bu mutfak adasının içinde gizli bir açılı kapanır masa, birçok çekmece ve dolap ve bir de elektronik eşya rafı bulunuyor. Mutfak tezgahında yeterince yeri olmayanlar için ideal bir tasarım.

8. Merdiven altları

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

Merdiven altlarını boş bırakmak yapılabilecek en büyük dekorasyon hatalarından biri olabilir. Basit raf ve çekmece sistemleri ile merdiven altlarını en verimli depolama alanınız haline getirebilirsiniz. 

9. Vazgeçilmez bazalı yataklar

METROPOLITAN, Bolzanletti Bolzanletti Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Bolzanletti

Bolzanletti
Bolzanletti
Bolzanletti

Yatak odasının bütün kalabalığını alabilen bazalar yeni nesil dekorasyonların vazgeçilmezi olmuş durumda. Yatak odası dekorasyonu yaparken yatağınızı mutlaka bazalı olanlardan seçin.  

10. Geniş rafları sepetler ile organize edin

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Mutfak tasarımında geniş raf ve dolaplar bulunuyorsa onları çok pratik bir şekilde bölmelere ayırarak daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bunun için dekorasyonunuza uygun birkaç sepet edinmeniz yeterli.

11. Çok yönlü bir salon takımı

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN Modern Oturma Odası
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

Çekmece ve dolaplarla kaplı büyük bir L konsolun iç kısmına L oturma grubu yerleştirilmiş, tam ortaya da konsol ile takım bir orta sehpa eklenmiş. Salonun bütün ihtiyaçlarını tek bir setle tamamlayan harika bir takım.

12. İki kişilik ve küçük çocuk odaları için en ideal mobilya

NIDI MOOVING: idee salvaspazio room #3, Nidi Nidi Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Sarı
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

Çok bölmeli bir gardırop ile iki yatağı bünyesinde barındıran bu muhteşem mobilya iki kişilik bir çocuk odasının bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir.

13. Banyoda gömme alanlar

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Endüstriyel Banyo
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Banyo duvarında bulunan geniş bir nişi çamaşır makinesi için değerlendiren bu banyo dekorasyonu sizce de kusursuz görünmüyor mu? 

14. Asma kat

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto Klasik Oturma Odası
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

Yüksek tavanlı evlere uygulanabilen bu asma katlar eve ek bir alan kazandırmanın en etkili yolu. Bu oturma odasında oluşturulan asma katın altı yemek odası üstü ise çalışma odası olarak değerlendirilmiş. 

15. Mutfak tezgahı ve yemek masası bir arada

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Endüstriyel Mutfak
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Kahvaltı barı olarak bilinen bu yapı yeni nesil mutfakların vazgeçilmezi. Mutfaklara hem ek bir tezgah alanı hem de yemek masası kazandıran ve mutfak adası üzerinde de bulunabilen bu yapıyı siz de kendi mutfağınız için değerlendirin.   

Sevimli ve küçük bir dairenin eğlenceli dönüşümü
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