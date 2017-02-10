Siz nasıl bir salon düşlüyorsunuz? Türkiye'den 6 örnek

Evlerimizin en geniş, en özenilerek dekore edilen odaları genelde salonlarımız oluyor. Ev ahalisinin toplanma alanı olan salonlar, aynı zamanda misafirleri ağırladığımız bir kabul alanı görevi de görüyor. Bu nedenle hem geniş hem de özenli olmaları, dekorasyonuna biraz önem veren insanlar için bile şaşılacak bi durum değil.
Bugnkü yazımızda ülkemizden on salon dekorasyonunu bir araya getirdik. Farklı dekorasyon stillerine sahip olan ve işinin ehli mimarlar ve dekoratörler tarafından tasarlanan bu salonlar, kullanılan mobilya kombinasyonları, renk yelpazeleri, dekorastif aksesuarlar konusunda okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır.
İlk örneğimiz klasik stil mobilyaların sadeleştirilip modernize edilmiş versiyonlarını barındıran, şık ve sade bir salon. Krem ve bej tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı mekana, sarının en güzel tonlarından biri olan hardal rengi ve TV ünitesinin yer aldığı duvarda kullanılan siyah renkle hareket kazandırılmış.
U şeklinde duvardan duvara uzanan özel tasarım koltuk, salonun tıpkı eski Osmanlı konaklarındaki oturma odalarına benzemesini sağlamış. Abartısız, sade dekorasyon belli ki ince bir zevkin ürünü. Halının biraz daha geniş olması iyi olabilirdi ancak bu salon dönemsel bir stili canlandırdığı için yine de uygun olduğunu düşünüyoruz.
Ülkemizde İskandinav dendiği zaman genellikle tek bir koltuk tipi akla geliyor, oysa İskandinav stili modern ve sade çizgileri, sağlam yapıları ve asla demode olmayan şık görünümleriyle geniş bir skalayı kapsıyor. Bu örnekte de tipik bir İskandinav stil, modern salon görüyoruz. Konforlu bir köşe koltuk, dışa doğru hafifçe açılan ince bacaklı, mermer tablalı mükemmel bir orta sehpa ve bu sade mekana karakter katan geometrik desenli geniş halı ile kusursuz bir oturma alanı.
Yine kusursuz bir örnek ile karşı karşıyayız. Çağdaş parçaların mid-century modern parçalar kombine edildiği, duvar kağıdından sehpa takımına birçok özel tasarım ürünü içinde barındıran bu salon tam anlamıyla mükemmel. Soğuk bir mavi tonunda dekore edilmiş olan salon, tekdüze olmayan, hareketli siyah detaylar ve sımsıcak bir atmosfer yaratan ahşap parkeye sahip.
İki adet Chesterfield kanepe, iki adet de berjer koltukla oluşurulmuş klasik ve sade bir mobilya takımına göz alıcı bir TV ünitesi ve orta sehpa eşlik ediyor. Ancak mekanın esas göz alıcı parçası bir mobilya ya da aksesuar değil, tavan tasarımı! Yüksek tavanın avantajı kullanılarak ortaya çarpıcı bir çalışma çıkarılmış.
İhtişamlı dekorasyonları bayağılaşmadan, kusursuz bir biçimde beceren usta bir dekoratör tarafından dekore edilmiş bu salon ise, klasik stilin göz alıcı halinin en güzel örneklerinden. Abartmayı bile elegans içinde gerçekleştiren, şatafatı seven ama bayağılığı sevmeyen okuyucularımızın bu salona bayılacağını düşünüyorum.
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