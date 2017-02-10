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Siz nasıl bir salon düşlüyorsunuz? Türkiye'den 6 örnek

Özlem K. Özlem K.
Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası Gri
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Evlerimizin en geniş, en özenilerek dekore edilen odaları genelde salonlarımız oluyor. Ev ahalisinin toplanma alanı olan salonlar, aynı zamanda misafirleri ağırladığımız bir kabul alanı görevi de görüyor. Bu nedenle hem geniş hem de özenli olmaları, dekorasyonuna biraz önem veren insanlar için bile şaşılacak bi durum değil. 

Bugnkü yazımızda ülkemizden on salon dekorasyonunu bir araya getirdik. Farklı dekorasyon stillerine sahip olan ve işinin ehli mimarlar ve dekoratörler tarafından tasarlanan bu salonlar, kullanılan mobilya kombinasyonları, renk yelpazeleri, dekorastif aksesuarlar konusunda okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır. 

1) Kremden hardala, bejden siyaha şık bir renk yelpazesi

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Modern Oturma Odası
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

İlk örneğimiz klasik stil mobilyaların sadeleştirilip modernize edilmiş versiyonlarını barındıran, şık ve sade bir salon. Krem ve bej tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı mekana, sarının en güzel tonlarından biri olan hardal rengi ve TV ünitesinin yer aldığı duvarda kullanılan siyah renkle hareket kazandırılmış.

2) Eski Osmanlı konakları gibi bir salon

Perde Tasarım PİLE PERDE Klasik Oturma Odası
PİLE PERDE

Perde Tasarım

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

U şeklinde duvardan duvara uzanan özel tasarım koltuk, salonun tıpkı eski Osmanlı konaklarındaki oturma odalarına benzemesini sağlamış. Abartısız, sade dekorasyon belli ki ince bir zevkin ürünü. Halının biraz daha geniş olması iyi olabilirdi ancak bu salon dönemsel bir stili canlandırdığı için yine de uygun olduğunu düşünüyoruz.

3) Asla eskimeyen bir stil: İskandinav

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Ülkemizde İskandinav dendiği zaman genellikle tek bir koltuk tipi akla geliyor, oysa İskandinav stili modern ve sade çizgileri, sağlam yapıları ve asla demode olmayan şık görünümleriyle geniş bir skalayı kapsıyor. Bu örnekte de tipik bir İskandinav stil, modern salon görüyoruz. Konforlu bir köşe koltuk, dışa doğru hafifçe açılan ince bacaklı, mermer tablalı mükemmel bir orta sehpa ve bu sade mekana karakter katan geometrik desenli geniş halı ile kusursuz bir oturma alanı.

4) Özel tasarım parçalarla döşenmiş modern bir salon

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası Gri
Escapefromsofa

Khalkedon House

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Yine kusursuz bir örnek ile karşı karşıyayız. Çağdaş parçaların mid-century modern parçalar kombine edildiği, duvar kağıdından sehpa takımına birçok özel tasarım ürünü içinde barındıran bu salon tam anlamıyla mükemmel. Soğuk bir mavi tonunda dekore edilmiş olan salon, tekdüze olmayan, hareketli siyah detaylar ve sımsıcak bir atmosfer yaratan ahşap parkeye sahip.

5) Sıra dışı tavan dekorasyonu ile öne çıkan klasik bir salon dekorasyonu

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

İki adet Chesterfield kanepe, iki adet de berjer koltukla oluşurulmuş klasik ve sade bir mobilya takımına göz alıcı bir TV ünitesi ve orta sehpa eşlik ediyor. Ancak mekanın esas göz alıcı parçası bir mobilya ya da aksesuar değil, tavan tasarımı! Yüksek tavanın avantajı kullanılarak ortaya çarpıcı bir çalışma çıkarılmış.

6) Yine kusursuz, başka bir klasik dekorasyon örneği

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İhtişamlı dekorasyonları bayağılaşmadan, kusursuz bir biçimde beceren usta bir dekoratör tarafından dekore edilmiş bu salon ise, klasik stilin göz alıcı halinin en güzel örneklerinden. Abartmayı bile elegans içinde gerçekleştiren, şatafatı seven ama bayağılığı sevmeyen okuyucularımızın bu salona bayılacağını düşünüyorum.

Bu yazımızı beğendiyseniz, farklı örneklerden oluşturulmuş bir derleme olan ’Anadolu'nun dört bir yanından 13 gösterişli salon’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.

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