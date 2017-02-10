Siz nasıl bir salon düşlüyorsunuz? Türkiye'den 6 örnek

Evlerimizin en geniş, en özenilerek dekore edilen odaları genelde salonlarımız oluyor. Ev ahalisinin toplanma alanı olan salonlar, aynı zamanda misafirleri ağırladığımız bir kabul alanı görevi de görüyor. Bu nedenle hem geniş hem de özenli olmaları, dekorasyonuna biraz önem veren insanlar için bile şaşılacak bi durum değil.

Bugnkü yazımızda ülkemizden on salon dekorasyonunu bir araya getirdik. Farklı dekorasyon stillerine sahip olan ve işinin ehli mimarlar ve dekoratörler tarafından tasarlanan bu salonlar, kullanılan mobilya kombinasyonları, renk yelpazeleri, dekorastif aksesuarlar konusunda okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır.