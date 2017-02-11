Yalnızca 38.000 TL'ye mal olan sade ve güzel bir ev

Ev sahibi olmak sandığınız kadar da masraflı ve zor olmayabilir. Eğer hazır yapılmış bir ev satın almak yerine hali hazırda bulunan arsanıza kendiniz yaptırmak isterseniz çok daha düşük fiyatlara güzel ve bahçeli bir ev sahibi olabilirsiniz. Şehir içinde olmasa da tatillerinizde ya da emekliliğinizde kaçabileceğiniz bir yayla evi yaptırabilirsiniz.
Bu yazımızda size ilham verecek bir projeden bahsedeceğiz. Tayland'da yaşayan bir aile, uzman bir ekibin desteğiyle kendilerine, küçük ama oldukça kullanışlı ve sağlam bir ev yapıyorlar. Tüm süreci adım adım inceleyebileceğiniz bu ev hikayesi sizi kendi evinizi yaptırmaya ikna edecek.
Kolay inşa edilen evlere farklı örnekler görmek isterseniz ’Ahşap evlere 8 müthiş örnek’ başlıklı yazımızdaki ahşap evlere de göz atabilirsiniz.
Bu fotoğrafta evin neredeyse tamamlanmış halini görebilirsiniz. Kaba inşaatı bitmez üzere olan evin duvarlarında beyaz renk tercih edilmiş. Çift eğimli ve alüminyum kaplama çatı kullanılan evin strüktürleri ise ahşaptan. Yaklaşık 80-90 metrekarelik bu ev küçük olmasına rağmen bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış. Evin bütün inşaat sürecini takip etmek için adım adım ilerleyebilirsiniz.
Siz de kendi evinizi yaptırmak isterseniz, inşaatın bütün detayları hakkında bilgi edinmek için bir mimardan ya da inşaat mühendisinden danışmanlık alabilirsiniz.
Evin yapım aşamaları hakkında daha iyi fikir edinebilmeniz için işe iskeletinden başladık. Beton zemin üzerine tahta ve demir kullanılarak kurulan iskeletin duvarları ise beton bloklarla örülüyor. Kapı ve pencere çerçeveleri tahta malzeme ile ayrılırken çatı iskeleti için daha detaylı bir işleme girişiliyor. Oldukça basit bir şekilde inşa edilen bu ev tamamlandığında uzun yıllar ayakta kalabilecek sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olacak.
Beton bloklarla örülen duvarlar tamamlandıktan hemen sonra modüler olarak hazırlanan çatı monte ediliyor. Modüler çatı bir fabrikada evin ölçülerine göre özel olarak üretilmiş ve güçlü bir izolasyona sahip bir çatıdır. Alüminyum-titanyum kaplamaya sahip olan çatı evi kötü hava şartlarından koruyacak kadar sağlam ve dayanıklı.
Kolayca yerine monte edilen çatı ile birlikte evin zor kısmı neredeyse tamamlanmış oluyor.
Kapı ve pencereler takılmadan ve iç mekanlara geçilmeden önce evin sıvası ve boyası yapılıyor. Beyaz sıva ve beyaz plastik boya kullanılan duvarlar ferah ve tertemiz bir görüntüye kavuşuyor. En az masrafla en sağlıklı şekilde üretilen bu ev aile için eşsiz bir yaşam alanı olacak.
Çatı yerleştirildikten ve sıva tamamlandıktan sonra çatıya yakın kısımlar su ve neme karşı dayanıklı bir çeşit kaplama ile sağlamlaştırılıyor. Ayrıca çatı etrafına açılan oluklar sayesinde yağmur birikmesi de önlenmiş olacak. Projeyi alan ekip evi yaparken hiçbir detayı gözden kaçırmamış ama hiçbir ek masrafa da kalkışmamış.
İç mekanlarda da yine sade ve dayanıklı özellikler tercih ediliyor. Tavan badanası tamamlandıktan sonra kapı ve pencereler takılıyor ve iç mekanlar tamamen beyaz boya ile boyanıyor.
Beyaz renk iç mekanlarda temiz ve ferah bir hava oluşturuyor. Böylece evin yeterince geniş olmayan iç mekanları dezavantajlarından biraz olsun sıyrılmış oluyor.
Kapı ve pencereler de takıldıktan sonra mobilya uygulamalarına geçiliyor ancak bu işlemlerden önce evin elektrik, su ve atık su tesisatı gibi esas ustalık isteyen işleri de tamamlanıyor.
Oldukça düşük bir bütçeyle tamamlanan bu evin bahçesine de güzel bir bakım yapılırsa bu ev aile için bir cennete dönüşebilir.
Evin iç ve dış cephe işleri tamamlandıktan sonra yavaş yavaş bahçeye doğru ilerleyen ekip dış mekana şık bir pergola yapmadan geçmiyor. Güzel havalarda eve ikinci bir oda kazandıracak bu verandayı böyle bir pergola çok daha güzel bir hale getiriyor. Ev sahipleri bu alanı diledikleri gibi dekore edip keyifle kullanabilirler.
Pergolası da tamamlanan ev nihayet hazır. Eğimli çift çatısı, pergolası, verandası, ferah görüntüsü ve kullanışlı iç mekanları ile bu evin yalnızca 38.000 TL gibi bir rakama inşa edildiğine inanmak zor öyle değil mi? Elbette evin Tayland'da bulunduğunu ve bütün masrafın Tayland fiyatları ile hesaplandığını da göz önünde tutmak gerekir.
Evin bahçe düzenlemesine henüz geçilmemiş ancak yemyeşil bir görüntüye ve çeşit çeşit bitkilere kavuştuktan sonra bu ev bir cennete dönüşebilir.