Yalnızca 38.000 TL'ye mal olan sade ve güzel bir ev

Ev sahibi olmak sandığınız kadar da masraflı ve zor olmayabilir. Eğer hazır yapılmış bir ev satın almak yerine hali hazırda bulunan arsanıza kendiniz yaptırmak isterseniz çok daha düşük fiyatlara güzel ve bahçeli bir ev sahibi olabilirsiniz. Şehir içinde olmasa da tatillerinizde ya da emekliliğinizde kaçabileceğiniz bir yayla evi yaptırabilirsiniz.

Bu yazımızda size ilham verecek bir projeden bahsedeceğiz. Tayland'da yaşayan bir aile, uzman bir ekibin desteğiyle kendilerine, küçük ama oldukça kullanışlı ve sağlam bir ev yapıyorlar. Tüm süreci adım adım inceleyebileceğiniz bu ev hikayesi sizi kendi evinizi yaptırmaya ikna edecek.

Kolay inşa edilen evlere farklı örnekler görmek isterseniz ’Ahşap evlere 8 müthiş örnek’ başlıklı yazımızdaki ahşap evlere de göz atabilirsiniz.