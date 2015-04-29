Konfor ve gösterişin bir araya geldiği dekorasyon

Yatak odasında ise son derece gösterişsiz ama yine de şık bir hava hakim. Geniş yatak odası alanı gereksiz mobilyalarla doldurulmak yerine sadece yatağa odaklanılarak son derece sağlıklı ve modern bir dinlenme, uyku ve güne başlama mekânı yaratılmış. Yumuşak renklerin ahşap ayrıntılarla süslenerek kullanıldığı yaşam alanında en çok dikkat çeken unsursa yatak başının uzun ve şık işçilikli yapısı ve yatağın üzerinde uzanan ince ve odaya doğal bir doku katan ahşap raf.

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