Konfor ve gösterişin bir araya geldiği dekorasyon

Bu yazımızda da yine hem genişliğiyle, hem estetik mimarisiyle, hem de iç mimari tasarımıyla kendine hayran bırakan evlerden birinin yaşam alanlarını ziyaret edeceğiz. Beykoz Konakları'nda yer alan ve 600 metrekarelik bir alana sahip olan bu şahane villanın iç dekorasyonu Hande Köksal Interiors tarafından yapılmış. Ferahlık, konfor ve gösterişin bir araya getirildiği dekorasyonlarda her yaşam alanının kendine has özellikleri ve gereksinimlerine göre incelikle tasarlanan detaylara özen gösterilmiş. Şıklıktan ve güzellikten ödün vermeden konforlu, ferah ve fonksiyonel yaşam alanları yaratılabileceğinin bir kanıtı niteliğinde olan bu villa koridorundan yatak odasına, bahçesinden salonuna kadar her metrekaresiyle dikkat çekiyor. Buyurun birlikte gezelim…