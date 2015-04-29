Konfor ve gösterişin bir araya geldiği dekorasyon

Bu yazımızda da yine hem genişliğiyle, hem estetik mimarisiyle, hem de iç mimari tasarımıyla kendine hayran bırakan evlerden birinin yaşam alanlarını ziyaret edeceğiz. Beykoz Konakları'nda yer alan ve 600 metrekarelik bir alana sahip olan bu şahane villanın iç dekorasyonu Hande Köksal Interiors tarafından yapılmış. Ferahlık, konfor ve gösterişin bir araya getirildiği dekorasyonlarda her yaşam alanının kendine has özellikleri ve gereksinimlerine göre incelikle tasarlanan detaylara özen gösterilmiş. Şıklıktan ve güzellikten ödün vermeden konforlu, ferah ve fonksiyonel yaşam alanları yaratılabileceğinin bir kanıtı niteliğinde olan bu villa koridorundan yatak odasına, bahçesinden salonuna kadar her metrekaresiyle dikkat çekiyor. Buyurun birlikte gezelim…
Evin merkezi olan salondan başlayalım. Salona şöyle bir baktığımız ilk anda ilk dikkat çeken şey yüksek tavanı ve geniş pencereleri sayesinde son derece aydınlık ve ferah bir yapıya sahip olan bu oturma alanının dekoratif mobilya ve aksesuarlarla boğulmamış olduğu. Evin mimari yapısına uygun bir tasarımla dizayn edilmiş olan salonda genel bir açıklık ve ferahlık hakim. Mobilyalara baktığımızda çoğunun bir hayli sade, minimal ve modern tarzlı malzeme ve tasarımlardan tercih edildiğini görüyoruz. Öte yandan duvardaki ve orta sehpanın üzerindeki aksesuarlar ortama kararında bir gösteriş katarken, orta sehpanın tasarımı ve renkli ve canlı halı seçimi de mekânın hareketlenmesini sağlıyor.
Salona bir başka açıdan baktığımızda bir önceki fotoğrafta gördüğümüz aydınlık ve açık yapının alanın bütününde sürdürüldüğüne şahit oluyoruz. Yine minimal bir masa ve sandalyelerle gündelik bir çay, kahve ve yemek alanı oluşturulurken hareketi sağlayan aksesuar detayları salonun bu bölümünde de unutulmamış. Ayrıca yüksek tavandan sarkan gösterişli ve lüks avize de gözden kaçmıyor. Yüksek tavanın bir bölümünden sonra görülen ara katın camlı bir bölmeyle ayrılması da ferahlığın ön planda tutulduğunun bir göstergesi olma niteliği taşıyor.
Salondan açılan kapıdan bahçeye çıktığımızda en az salon kadar kusursuz bir tasarıma sahip şık ve konforlu bir bahçe oturma alanıyla karşılaşıyoruz. Ahşap zemin uygulamasının ekstra bir seçkinlik kattığı bu teras rahat, modern ve kullanışlı oturma grubuyla öne çıkarken eşsiz doğal güzelliği ve manzarasıyla da evin en çok zaman geçirilebilecek alanlarından biri haline geliyor.
Mutfakta ise yine sade ve şık bir dekorasyon uygulaması görüyoruz. Beyaz mutfağın zarafetinden kimsenin şüphesi yok zaten. Bembeyaz tezgah ve mutfak dolapları ve gümüş ayrıntılarıyla şıklık konusunda hiçbir eksiği olmayan bu mutfak, ortadaki mutfak adasıyla da bir hayli kullanışlı olduğunun işaretini veriyor. Ayrıca mutfağın hemen yanında konumlandırılmış yemek alanında kullanılan gri koltuklar ve ahşap masaların beyaz mutfakla uyumu da gözden kaçmayan ve hafızalara kazınan bir tasarım örneği olarak beliriyor.
Evlerin koridor, merdiven gibi boş alanlarının nasıl değerlendirildiği, evin geri kalanının tasarımıyla ilgili de büyük bir fikir verir aslında. Ve bu koridor alanına baktığımızda, ne kadar şık ve özenli bir evde olduğumuzu şıp diye anlıyoruz. Mermer yer döşemesi, şık ara bölme, altın rengi ayaklarıyla ahşap orta masa ve üzerindeki çiçeklerle her ayrıntının incelikle düşünüldüğü, adeta bir otelin lobisindeymişsiniz duygusu veren estetik tasarımlı bu koridor, basit bir koridor olmanın çok ötesinde.
Yatak odasında ise son derece gösterişsiz ama yine de şık bir hava hakim. Geniş yatak odası alanı gereksiz mobilyalarla doldurulmak yerine sadece yatağa odaklanılarak son derece sağlıklı ve modern bir dinlenme, uyku ve güne başlama mekânı yaratılmış. Yumuşak renklerin ahşap ayrıntılarla süslenerek kullanıldığı yaşam alanında en çok dikkat çeken unsursa yatak başının uzun ve şık işçilikli yapısı ve yatağın üzerinde uzanan ince ve odaya doğal bir doku katan ahşap raf.
Benzer tasarımlı yatak odalarının dekorasyonlarına da göz gezdirmek isterseniz Geleneksel yatak odaları başlıklı yazımıza da bir uğramanızı tavsiye ederiz.