Lüks ve verimli bir ofis

İstanbul'da 800 metrekareye yayılmış, geniş, çok çalışanlı, kalabalık bir ofis alanında olması gerekenler nedir diye sorsak çoğumuzun üretkenliği ve verimliliği arttırıcı bir dekorasyon diyeceğine hiç şüphe yok. Ofisler iç mimari açısından tasarımları çok daha kolay gibi görünse de aslında ofis dekorasyonu kendine has zorluklara ve çıkmazlara sahiptir. Estetiği ön planda tutarsanız kalabalık ve dağınık bir ofis alanı yaratabilirsiniz; verimliliği ve odaklanmayı ön planda tutarsanız bu defa ortaya estetik yoksunu, gösterişsiz ve çok sıradan bir mekân çıkabilir. Şimdi sizlerle birlikte ziyaret edeceğimiz ofis ise hem gösterişli, hem odaklanmayı kolaylaştırıcı ayrıntılara, hem de ağırbaşlı ve asil bir görünüme sahip olmayı başarabilen sıra dışı bir ofis tasarımına sahip. İç dizaynı Escapefromsofa tarafından tasarlanan ve uygulanan bu ofiste çalışmanın keyifli bir tarafı olduğuna eminiz.
Boydan boya uzanan ve iki cepheyi de kaplayan cam pencereler sayesinde son derece aydınlık ve ferah bir yapıya sahip olan yönetici odasının en dikkat çeken özelliği ağırbaşlı ve ciddi bir dekorasyona sahip olması. Masanın boyutu, uzunluğu ve malzeme seçimi, sandalyelerin şık ve ciddi tasarımı, yönetici koltuğunun duruşu ve aksesuarlar bu amaca hizmet etmesi için özenle seçilmiş. Dekorasyonda şıklık ayarının kaçması durumunda gereksiz bir gösterişle ciddiyeti kaçabilecek olan yönetici odaları için son derece kararında ve uygun bir tasarım tercih edilmiş.
Yönetici odasının misafir ağırlama ve toplantılar için dizayn edilmiş oturma grubu kısmı ise çalışma masası bölümden bir nebze daha hareketli ve renkli bir tarzda tasarlanmış. Klasik tarzlı lüks koltuklar ve kırmızı rengin hakim olduğu yine klasik desenli halı odaya ağırlığını koyuyor. Koltukların döşemesinde kullanılan asalet timsali deri ise bu tür yaşam alanları için kullanılabilecek en uygun malzeme tercihi olsa gerek.
Siyah ve beyazın harmanlanmasıyla doğan ağırbaşlı estetiği yansıtan bu açık ofis ise, şirket çalışanları için odaklanmayı ve verimliliği arttıracak şekilde tasarlanmış. Günümüzde artık çok çalışanlı şirketler kapalı kapılar ardında küçücük odalara tıkışmış ayrı ofisler yerine açık ofisleri tercih ediyorlar. Bunun hem çalışanların sosyalliği ve izole bir ortamda çalışmamasının getirdiği verimlilik açısından hem de ortamın açık ofisler sayesinde daha estetik ve modern bir atmosfere dönüşmesi açısından çalışma ortamına bir çok katkısı var. Fotoğrafta görülen açık ofisteyse olabildiğince sade ve ferah bir ortam yaratılmış. Açık ofis olmasına rağmen masaların genişliği ve her çalışanın oldukça büyük bir alana sahip olması dikkat çekiyor.
Böyle büyük şirket ofislerinde merdivenlerin tasarımı ve görünümü çok önemlidir. Gelen müşteriler, konuklar ve birlikte çalışılan insanlar için merdivenler şirketin genel görünümüne bir tanıtım niteliği taşır. Şirkete dair ilk izlenimlerin oluştuğu merdivenler, bu örnekte de bir hayli şık ve özenli bir dizayna sahip. Ahşap ve aralıklı merdivenlerin sağ taraftaki düz camdan yapılma korkuluklarla ve merdiven ünitesinin kenarlarında yer alan siyah renkle birleşimi modernliğin bir temsili iken, merdivenlerden çıkarken sol tarafta kalan ve katlar boyunca uzanan gümüş renkli metal ayırım ünitesi de tüm ofise klasik bir şıklık, gösteriş ve estetik katıyor.
Bir şirketin konukları üzerinde sağladığı ilk intiba için merdivenler kadar önemli olan bir mekân daha varsa orası hiç şüphesiz giriş ve danışma bölümüdür. Giriş bölümünde aşırıya kaçan renk, hareketlilik ve gösteriş çalışma alanlarında bir ciddiyetsizlik ve samimiyetsizlik olduğu izlenimini verebilir. Bu yüzden girişleri sade, minimal ama sağlam tasarımlara sahip olan iş yerleri konukların gözünde daha güvenilir olarak kodlanırlar. Bu girişte de mermerin sağlamlığı, beyaz renk tonlarının sadeliği ve tasarımın minimalliğiyle son derece güven ve huzur veren bir ortam oluşturulmuş.
Eğer farklı ofis tasarımlarına da göz atmak isterseniz Türkiye'den modern ofis tasarımları başlıklı yazımıza da bekleriz.