Lüks ve verimli bir ofis

Bir şirketin konukları üzerinde sağladığı ilk intiba için merdivenler kadar önemli olan bir mekân daha varsa orası hiç şüphesiz giriş ve danışma bölümüdür. Giriş bölümünde aşırıya kaçan renk, hareketlilik ve gösteriş çalışma alanlarında bir ciddiyetsizlik ve samimiyetsizlik olduğu izlenimini verebilir. Bu yüzden girişleri sade, minimal ama sağlam tasarımlara sahip olan iş yerleri konukların gözünde daha güvenilir olarak kodlanırlar. Bu girişte de mermerin sağlamlığı, beyaz renk tonlarının sadeliği ve tasarımın minimalliğiyle son derece güven ve huzur veren bir ortam oluşturulmuş.

Eğer farklı ofis tasarımlarına da göz atmak isterseniz Türkiye'den modern ofis tasarımları başlıklı yazımıza da bekleriz.