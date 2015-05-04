Eskiden doğan yenilik

Tüketim çağında yaşadığımız hepimizin malumu. Eski eşyalarımızı, evlerimizin dekorasyonunda kullandığımız aksesuarları, mobilyaları gözümüzü bile kırpmadan atıp yenilerini almaya alıştık. Ama çoğunlukla eskidiğini düşündüğümüz ya da sadece sıkıldığımız için vazgeçtiğimiz eşyalar hâlâ sağlam ve biraz tamir ve yenilemeyle kullanılabilir durumda oluyorlar. İçinde yaşadığımız tüketim çılgınlığı dolayısıyla vazgeçtiğimiz, sıkıldığımız, attığımız eşyaların yepyeni tasarım uygulamalarıyla gündelik hayata geri kazandırılmasını sağlayan, üstelik de bunu oldukça estetik ve tarz sahibi dizaynlarla gerçekleştiren tasarımcılar var. Dekorasyonda vintage ekolünün de giderek daha da popülerleştiği günümüzde ikinci el, kullanılmış ve eski eşyaların değeri de her geçen gün daha da artarken, sizin için eskimiş ürünlerden yapıldığına inanamayacağınız tasarım harikası dekoratif geri dönüşüm aksesuarlarını derledik.
Eski ve ikinci el ürünleri gündelik hayata yeniden uyarlarken ve tekrar kullanıma kazandırırken dekoratif açıdan gerek duyulan tek şey tamir ve bakım değil. Bu tip dekorasyon aksesuarlarının öne çıkmasını ve diğerlerinden farklı olmasını sağlayan en önemli özellik de tasarımlarında yaratıcılık olması elbette. İşte o yaratıcılığın en net görüldüğü ürünlerden biri de bu puf. Dekoratif bir sehpa olarak da kullanılabilen bu puf eski vintage valizlerden yapılmış. Gerektiğinde ya da istenildiğinde çıkabilen ayakları da tasarımın dokusunu uygun olarak ahşaptan tasarlanmış. Bu hem kullanışlı, hem estetik harikası, hem yaratıcılığıyla göz dolduran, hem de sıra dışı ürün Galeria Gaia imzalı geri dönüşüm aksesuarlarından yalnızca biri.
Yine Galeria Gaia tarafından tasarlanmış olan bu kitaplık ve DVD'lik bir önceki yaşamında bir kablo makarasıymış. Eski bir kablo makarası çöpe gitmek yerine alınıp bakımı ve gerekli tamirleri yapılmış, eskitme tarzında modern ve canlı bir renge boyanmış ve böylelikle modern ya da vintage salonlar ya da oturma odaları için kusursuz bir kitaplığa dönüşmüş. 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde kolaylıkla taşınabilen bu yaratıcı tasarım fonksiyonelliğin, estetiğin ve tarzın bir araya geldiği bir dizayn olarak öne çıkıyor.
Yatak odalarının olmazsa olmazlarından biri de hiç şüphesiz abajurlardır. Yataklarımızın kenarında duran bu aydınlatma öğeleri hem tasarımlarıyla estetik açıdan yaşam alanlarını güzelleştirirler, hem de işlevsel olarak ışığı açıp kapama mekanizmasının yatağının yanında olması gerekliliğini karşılarlar. Atölye Butka tarafından tasarlanmış olan bu el yapımı, köknar ağacından yapılmış ahşap yatak başına iliştirilmiş aydınlatma unsurları ise eski gemi fenerlerinin bakımları ve tamiri yapılarak modern birer abajura dönüştürülmüş halleri. Hem doğal ahşabın dokusuna uygun bir dekorasyon aksesuarı olarak dikkat çeken, hem de yatak odasında vintage atmosferi oluşturan bu yatak odası aydınlatmaları sizce de harika görünmüyor mu? Atölye Butka, eski ve kullanılmış eşyaları yeniden kullanıma kazandıran tasarım atölyelerinden biri ve yaptıkları diğer tasarımları Dahiyane geri dönüşüm tasarımları isimli yazımızda da incelemiştik.
Tasarımında Reformist Project imzası taşıyan seçkin ve lüks görünümlü estetik ve şık yemek masasının eski bir eşyadan yapılma olduğunu anlamak zor. Sıfırdan yapılmış özel tasarım bir üretim gibi görünen bu masa da bir zamanlar kapıdan başka bir şey değilmiş. Geleneksel el oyması vintage bir kapı, mat siyah metal ve yüzeyinde de cam ile kombine edilerek kusursuz görünümlü, yaratıcı bir yemek masası olarak yeniden tasarlanmış ve gündelik hayata tekrar kazandırılmış.
Yine Reformist Project dizaynlarından biri olan bu çalışma masası ise sadece estetik ve şık görünümüyle değil, aynı zamanda bol bölmeli ve çekmeceli işlevsel ve ergonomik yapısıyla da dikkat çekiyor. Masanın geçmişinde ise bir asker bavulu olmak var. Evet, o eskilerden kalma masif ahşap vintage asker bavullarından biri, bu şık dizaynla çalışma masası olarak yeniden tasarlanmış. Uygulama aşamasında ise iki çekmece eklenmiş; böylece ister açık ister kapalı kullanılabilen, bol bölmeli ve çekmeceli, kendinden kitap ve dergi rafı bile olan şahane bir çalışma masasına dönüşmüş.