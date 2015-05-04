Eskiden doğan yenilik

Eski ve ikinci el ürünleri gündelik hayata yeniden uyarlarken ve tekrar kullanıma kazandırırken dekoratif açıdan gerek duyulan tek şey tamir ve bakım değil. Bu tip dekorasyon aksesuarlarının öne çıkmasını ve diğerlerinden farklı olmasını sağlayan en önemli özellik de tasarımlarında yaratıcılık olması elbette. İşte o yaratıcılığın en net görüldüğü ürünlerden biri de bu puf. Dekoratif bir sehpa olarak da kullanılabilen bu puf eski vintage valizlerden yapılmış. Gerektiğinde ya da istenildiğinde çıkabilen ayakları da tasarımın dokusunu uygun olarak ahşaptan tasarlanmış. Bu hem kullanışlı, hem estetik harikası, hem yaratıcılığıyla göz dolduran, hem de sıra dışı ürün Galeria Gaia imzalı geri dönüşüm aksesuarlarından yalnızca biri.