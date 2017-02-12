Bakımsız bir teras dairesi cennet gibi bir bahçeli eve nasıl dönüşür?

Bazı evlerin mimari özellikleri her türlü dekorasyona imkan sağlayacak kadar zengindir, buna rağmen kötü bir uygulama ve bakımsızlık yüzünden değerini gösteremez. Böyle zamanlarda işi uzman ellere bırakmak en doğrusudur. Bu yazımızda ise size bunun en iyi örneğini tanıtacağız. Güney Kore'de bulunan bir teras dairesi geniş iç mekanlara ve harika bir terasa sahip olmasına rağmen son derece bakımsız kalmış. Ev sahiplerinin isteği ile yenileme projesini alan ekip, evi öyle bir değiştirmişler ki, bakımsız bir daireyi adeta bahçeli bir kır evine dönüştürmüşler. Gelin bu evin inanılmaz değişimini ve şehirde yaşayan herkesin hayallerini süsleyecek bu güzel terası, birlikte daha yakından inceleyelim.
Teras dekorasyonları ilginizi çekiyorsa farklı birkaç örnek daha bulmak için ’Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Bu evde yapılan en büyük değişikliğin zemin döşemesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eski zemine baktığınızda bütün odaların aynı şekilde döşemesiz ve eski olduğunu görmek mümkün. Projeyi alan ekip ilk iş olarak evin zeminini baştan sona yenilemiş. Açık renk ahşap parke ile döşenen ev eskisine göre çok daha ferah ve modern görünüyor. Zeminden sonra duvarlar ve mobilyalara da el atılmış.
Mutfak dekorasyonundaki değişikliğe gelince, dolaplar ve tezgah tamamen değiştirilmiş ayrıca tezgahın karşısını iki kişilik bir bar masası eklenerek mutfağa ek kullanım alanı kazandırılmış. Aydınlatmaları ve diğer aksamları da değiştirilen mutfak yepyeni bir yüze kavuşmuş. Mutfak dekorasyonunda ustaca yapılacak ufak değişiklikler bile size yeni bir mutfak kazandırabilir. Bu konuda en iyi fikirleri mutfak planlayıcılarından alabilirsiniz.
Her iki cephesinde de geniş cam kapılara sahip olan bu salon ferah bir dekorasyon için oldukça elverişli. Buna rağmen projeyi alan ekip zemin ve duvar yenilemesiyle yetinmemiş, tavan dekorunu ve pencereleri de tamamen değiştirmiş. Böylece evin eski halinden eser kalmamış.
Oturma odasının dekorasyonunda ise minimal bir üslup izlenmiş. Az sayıda ve sade eşya ile tamamlanan dekorasyonun ana ögesi deri sofa ve chesterfield berjer seti oluyor.
Yatak odası yenilemesinde pencerelere ve tavana dokunulmamış, zemin döşemesi değiştirilmiş ve bir de oldukça yaratıcı bir uygulama göze çarpıyor. Cam kapının bittiği noktadaki duvar tamamen gömme dolap olarak tasarlanmış ve kapaklar da ayna ile kaplanmış. Bu çözüm yatak odasına oldukça büyük bir gardırop ve duvar boyu aynalar kazandırıyor. Ayrıca bu büyük aynalar odaya ferahlık ve derinlik de sağlamış. Rahat bir yatak ve birkaç aksesuar ile tamamlanan dekorasyonun terasında ise sevimli bir bank ve masa takımı bulunuyor.
Tek yönlü aydınlatması ve kirli seramikleri ile kasvetli bir görüntüye sahip olan banyoda, tasarımcılar ilk iş olarak eski küvetten kurtulmuşlar. Zemini ve lavabo sırtını da değiştirdikten sonra ışıklandırmalara el atan tasarımcılar cam duşakabin ve yeni seramikler ile banyoyu ferahlatmayı başarmışlar.
Bu örnekteki gibi penceresiz banyolarda ferah ve aydınlık bir görüntü sağlayabilmek için mutlaka cam ve ayna gibi yansıtıcı yüzeylere yer vermek ve birden fazla ışık kaynağı kullanmak gerekir. Aksi halde banyo kasvetli bir görüntüye sahip olacaktır.
Gelelim evin en güzel köşesine. Bu ev bir apartman dairesi olsa da, evin bütün etrafını çevreleyen terası sayesinde adeta bahçeli bir ev gibi görünüyor. Bu özelliği en iyi şekilde değerlendiren tasarımcılar terasa birkaç ağaç, çimen bir alan ve bol sayıda bitkilendirme sağlayarak terası muhteşem bir bahçeye dönüştürmüşler. Basit birkaç masa sandalye takımı ve aksesuarlar ile de tamamlanan teras dekorasyonu, daireyi cennet gibi bir eve dönüştürmüş.
Terasın ahşap korkuluklarla çevrelenmesi doğal görüntüsüne oldukça iyi uyum sağlamış. Işıklandırması, bitkilendirmesi ve dekorasyonu da en iyi şekilde yapılan teras eve harika bir kullanım alanı sağlamış.
Şehrin ortasında, bir apartman dairesinin en üst katında, böylesine doğal ve güzel bir ortamda yaşamayı kim istemezdi ki?