Bakımsız bir teras dairesi cennet gibi bir bahçeli eve nasıl dönüşür?

Bazı evlerin mimari özellikleri her türlü dekorasyona imkan sağlayacak kadar zengindir, buna rağmen kötü bir uygulama ve bakımsızlık yüzünden değerini gösteremez. Böyle zamanlarda işi uzman ellere bırakmak en doğrusudur. Bu yazımızda ise size bunun en iyi örneğini tanıtacağız. Güney Kore'de bulunan bir teras dairesi geniş iç mekanlara ve harika bir terasa sahip olmasına rağmen son derece bakımsız kalmış. Ev sahiplerinin isteği ile yenileme projesini alan ekip, evi öyle bir değiştirmişler ki, bakımsız bir daireyi adeta bahçeli bir kır evine dönüştürmüşler. Gelin bu evin inanılmaz değişimini ve şehirde yaşayan herkesin hayallerini süsleyecek bu güzel terası, birlikte daha yakından inceleyelim.

Teras dekorasyonları ilginizi çekiyorsa farklı birkaç örnek daha bulmak için ’Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.