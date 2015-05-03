Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar

Sayısız koltuk modelinin arasında, bugün hâlâ en çok tercih edilen ve özellikle şık, gösterişli ve zengin salon ve oturma odalarına asil ve seçkin bir hava katan Chesterfield koltuklar görkemini tarihten alıyor. 1800'lü yıllardan bu yana dekorasyonda asaletin, zenginliğin ve tarz sahibi olmanın temsilcisi olan bu koltukların modası iki yüz yıldır geçmediği gibi, sürekli stilini koruyarak modern hayata uyum sağlıyor. İngiltere çıkışlı, bugün Chester diye de anılan Chesterfield modeli koltukların en belirgin iki özelliği kollarıyla sırt kısmının aynı yükseklikte olması ve kapitone dikişe sahip olmaları. Her ne kadar orijinal Chesterfield modelleri koyu renk deriden yapılıyor olsa da, bugün bu tarz koltukların farklı renk ve kumaşlarda üretilmiş modern yorumlarına sık sık rastlıyoruz. İşte her zaman klasik olan ama asla demode olmayan Chesterfield koltukların sizler için derlediğimiz göz kamaştıran bazı örnekleri.