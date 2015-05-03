Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar

Sayısız koltuk modelinin arasında, bugün hâlâ en çok tercih edilen ve özellikle şık, gösterişli ve zengin salon ve oturma odalarına asil ve seçkin bir hava katan Chesterfield koltuklar görkemini tarihten alıyor. 1800'lü yıllardan bu yana dekorasyonda asaletin, zenginliğin ve tarz sahibi olmanın temsilcisi olan bu koltukların modası iki yüz yıldır geçmediği gibi, sürekli stilini koruyarak modern hayata uyum sağlıyor. İngiltere çıkışlı, bugün Chester diye de anılan Chesterfield modeli koltukların en belirgin iki özelliği kollarıyla sırt kısmının aynı yükseklikte olması ve kapitone dikişe sahip olmaları. Her ne kadar orijinal Chesterfield modelleri koyu renk deriden yapılıyor olsa da, bugün bu tarz koltukların farklı renk ve kumaşlarda üretilmiş modern yorumlarına sık sık rastlıyoruz. İşte her zaman klasik olan ama asla demode olmayan Chesterfield koltukların sizler için derlediğimiz göz kamaştıran bazı örnekleri.
Mükemmel bir kahverengi tonuyla, eskitilmiş görünümlü dalgalı dokusuyla ve üzerinden buram buram seçkinlik kokusu alabildiğiniz kaliteli derisiyle ve göz alıcı tasarımıyla karşımızda tam bir klasik Chesterfield var. Böyle orijinaline uygun deriden yapılma görkemli Chester modelleri genellikle şık ofis dekorasyonlarında tercih ediliyor. Bulunduğu ortama ve etrafındaki tasarıma kendiliğinden ciddi ve ağırbaşlı bir hava katan bu model, ayaklarının dizaynından koltuk kıvrımlarına kadar gerçek bir asalet sembolü.
İngiliz Vintage stilinin en mükemmel örneği olan Chester koltuk modellerinin de kendi aralarında farklı tarzlara sahip olduğu su götürmez bir gerçek. Resimdeki bordo Chesterfield ise tasarımıyla dikkat çeken modellerden biri. Renginin çarpıcılığı bile kendine hayran bırakmaya yetecekken üstüne bir de tasarımın ve ince işçiliğin detayları eklenince göz alıcı bir koltuğa dönüşmüş. Chesterfield modellerin en önemli özelliklerinden biri olan kıvrımlı kolluklara verilen eğim, derin kapitone dikişler ve zarif metal ayaklarıyla bu koltuk, zaten gösterişli olan bir modelin daha da heybetli bir hale dönüşmesinin kusursuz bir örneği niteliğinde.
İki yüz yıldır yitirmediği popülerliğiyle dekorasyonda belirli bir tarzı yansıtan Cherterfield koltuklar elbette bugünün modern ve minimal tarzlı dekorasyona sahip oturma odası ve salonlarına uygun şekillerde de karşımıza çıkıyor. Örnekte gördüğümüz koltuk da klasik bir modelin son derece kusursuz bir biçimce modern dokunuşlarla yorumlanışı niteliğini taşıyor. Klasik modelin görkemi ve şıklığından taviz verilmeden kadife kumaşı ve beyaz rengiyle modern bir zarafet sembolüne dönüşmüş bir Chester var karşımızda. Renkli ve hareketli salonlara da, gösterişsiz, minimal salonlara da göze çarpan bir estetik katacak olan bu koltuk Mahir Mobilya tarafından tasarlanmış ve üretilmiş.
Renkleri, dokusu, duruşu ve işlemeleriyle gerçek bir sanat eserini andıran bu model ise insanda klasikle modern tarzın iç içe geçtiği şık bir salonda siyah ve beyazın dansını izliyormuş hissi yaratıyor. Gösterişli salonlara da, ciddi iş yerlerine de, modern dokulu geniş yaşam alanlarına da büyülü bir etki bırakabilecek olan bu koltukta da eğimli kollar ve o kollardan sarkan şık püsküller dikkat çekiyor.
Klasik Cherterfield modellerine modern dokunuşların harika sonuçlar verdiğini söylemiştik. Fotoğrafta da bunun bir örneğini görüyoruz. Tarihin içinden gelen bir tasarımın kadife kumaşla çağdaş bir dokuda işlenişi zaten modele inanılmaz bir estetik ve modernlik kazandırırken, renk çeşitlemeleriyle de bu modern doku taşlandırılabilir. Resimdeki açık fıstık yeşili tonuyla modern dekorasyonlu sade bir salon için tercih edilebilecek en doğru renklerden biri. Ayrıca Chesterfield koltukların yalnızca tasarımlarıyla değil, aynı zamanda konforlu yapılarıyla da kendilerine hayran bıraktığı bu örnekte oldukça açık gibi görünüyor.
(Asla eskimeyen başka koltuk modelleri için Modası geçmeyen klasik koltuk takımları yazımıza göz atabilirsiniz.)