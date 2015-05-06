İhtişam timsali bir villa

Görkemli salonlardan, gösterişli yemek alanlarından, oryantalist motiflerden, klasik ve göz alıcı dekorasyonlardan hoşlanan okurlarımızdansanız eğer, şimdi ziyaret edeceğimizi eve de bayılacağınızdan eminiz. Özenle tasarlanmış, incelikli bir heybetle dizayn edilmiş bu villa Türkiye'den çok uzaklarda, Nijerya'nın başkenti Abuja'da konumlanıyor. Ama iç mekân tasarımlarında Türk bir iç mimarın, M. Rezan Özge Özdemir'in imzası var. Yüksek tavanlı, geniş alanlı, gösterişli bir mimariye sahip olan bu villanın iç dizaynı da mimariye ve villa sahibinin zevkine göre düşünülerek, estetiğin lüksle, gösterişin şıklıkla harmanlaması yardımıyla yapılmış. Avizelerden perde seçimine, sandalye tasarımlarından odalara serpiştirilmiş küçük aksesuarlara kadar her şeyiyle göz dolduran bu villayı gelin birlikte gezelim.
Salonun görkemli olacağını daha yazıya başlar başlamaz da söylemiştik değil mi? Bu klasik, zengin, lüks ve şık salonun en dikkat çeken unsuru nedir diye sorsak, hepinizin bir anlığına duraksayacağınızı biliyoruz. Çünkü salonda gözlerimizi şenlendiren ve bakmaya doyamadığımız birden çok öğe var. Yalnızca bir oturma odasından çok daha fazlası olan bu salon, önce mimarisiyle insanı kendine çekiyor ve büyülüyor. Yüksek tavanı ve geniş alanı sayesinde son derece ferah ve derin bir atmosferi olan yaşam alanının estetik motiflerle işlenmiş kaliteli mermer yer döşemeleri göz dolduruyor. Yerdeki desenlerin tılsımı içinde kaybolmuşken, desenlerle uyum içinde, tam ortaya yerleştirilmiş yuvarlak ve sıra dışı sehpa dikkatimizi cezbediyor. Ve oradan da tabii ki hem şık, hem asil, hem de zengin duruşuyla, dokusuyla, tasarımı ve renkleriyle odanın merkezine bir kraliçe gibi konumlanmış oturma grubunu incelemeye başlıyoruz. Yalnızca bunlar bile sizi kraliyet dönemine ait bir film sahnesindeymişsiniz gibi hissettirmeye yetecekken, tavandan sarkan avize, salonu bölen işlemeli zarif paravan ve perdelerin rengi ve akışı gibi ayrıntılar, salonun o sarhoş edici etkisini katlayarak büyütüyor.
Yemek alanında da aynı büyüleyici atmosfer devam ediyor tabii ki. Yer döşemeleri ve klasik avize tasarımı salondakiyle bir örnek olan yemek odasında altı kişilik yuvarlak, ahşap bir masa kullanılmış. Ahşabın doğallığı ortamı biraz olsun yumuşatırken etrafındaki sandalyeler de klasik bir tasarımın minimal bir dokunuşla işlenişine birer örnek teşkil ediyorlar. Yemek odasındaki perdeler bile salonun ihtişamını sürdüren unsurlar olarak dikkat çekiyor. Yaşam alanının en şık ayrıntılarından biriyse elbette fotoğrafta da görüldüğü üzere, o şahane tasarımıyla büyüleyen çift taraflı kapı.
Yemek odasının bir önceki fotoğrafta görünmeyen cephesindeyse yine klasik bir estetik anlayışıyla karşılaşıyoruz. Yemek masasına bakan duvarı ortalayacak şekilde konumlanmış, dikdörtgen biçiminde uzanan sade bir ayna, aynanın altında odanın doğal unsuru olarak yer bulan ahşap bir tezgah tasarımı dikkat çekiyor. Dairsel şekilde duvara bitişik olan tezgah yere kadar uzanmayışıyla odanın boyuna derinliğini arttırırken, üzerindeki şamdanlar ve aksesuarlar da odayı güzelleştiren ayrıntılar olarak öne çıkıyorlar. Aynanın iki tarafında, simetrik bir şekilde uygulanmış dekoratif duvar üniteleri görüyoruz. Bu şık duvar ünitelerinin üzerindeki klasik aydınlatma öğeleri de odanın tamamlayıcı unsurları olma niteliği taşıyorlar.
Ve son olarak oryantal motiflerle döşenmiş gündelik oturma odasına gidiyoruz. Oturma odasına yine şık ve klasik ama salondakinden bir nebze daha az gösterişli bir dekorasyon tarzı tercih edilmiş. Son derece sıra dışı bir tasarıma sahip olan oturma grubu döşemenin üzerindeki renkler ve motiflerle de dikkat çekiyor. Şıklığının yanında oldukça fonksiyonel ve konforlu görünen bu oturma grubu, divan türünün modern ve gösterişli bir uygulaması olarak yorumlanabilir. Koltukların hareketli ve oryantal desenine uygun olarak seçilmiş orta sehpanın altın renkli deseni ve şekli mekândaki klasik dokunuşunu sürdürüyor.
Lüks ve gösterişli tasarımlar ilginizi çekiyorsa Birbirinden lüks oturma odaları yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.