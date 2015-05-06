İhtişam timsali bir villa

Salonun görkemli olacağını daha yazıya başlar başlamaz da söylemiştik değil mi? Bu klasik, zengin, lüks ve şık salonun en dikkat çeken unsuru nedir diye sorsak, hepinizin bir anlığına duraksayacağınızı biliyoruz. Çünkü salonda gözlerimizi şenlendiren ve bakmaya doyamadığımız birden çok öğe var. Yalnızca bir oturma odasından çok daha fazlası olan bu salon, önce mimarisiyle insanı kendine çekiyor ve büyülüyor. Yüksek tavanı ve geniş alanı sayesinde son derece ferah ve derin bir atmosferi olan yaşam alanının estetik motiflerle işlenmiş kaliteli mermer yer döşemeleri göz dolduruyor. Yerdeki desenlerin tılsımı içinde kaybolmuşken, desenlerle uyum içinde, tam ortaya yerleştirilmiş yuvarlak ve sıra dışı sehpa dikkatimizi cezbediyor. Ve oradan da tabii ki hem şık, hem asil, hem de zengin duruşuyla, dokusuyla, tasarımı ve renkleriyle odanın merkezine bir kraliçe gibi konumlanmış oturma grubunu incelemeye başlıyoruz. Yalnızca bunlar bile sizi kraliyet dönemine ait bir film sahnesindeymişsiniz gibi hissettirmeye yetecekken, tavandan sarkan avize, salonu bölen işlemeli zarif paravan ve perdelerin rengi ve akışı gibi ayrıntılar, salonun o sarhoş edici etkisini katlayarak büyütüyor.