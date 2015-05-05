Dinamik bir hukuk bürosu

Bugünün yoğun tempolu çalışma dünyasında modern ofis tasarımları da her geçen gün gelişiyor ve çeşitleniyor. Artık klasik tarzda çalışma alanlarının dışında, daha çağdaş, modern, renkli ve hareketli, iş kolunun türüne göre şekillendirilmiş ve çalışanların odaklanmalarını ve verimliliklerini arttıracak ofis dekorasyonlarıyla karşılaşıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri de hiç kuşkusuz artan rekabet ortamında ve yoğunlaşan çalışma hayatında daha iyi, daha farklı, daha yaratıcı ve daha üretken bir çalışma ortamı yaratmak için ihtiyaç duyulan şeyin kusursuz bir tasarım olması gerçeği elbette. Ofis dekorasyonlarının ev dekorasyonlarından farkı da burada yatıyor aslında. Ev dekorasyonlarında estetik, şıklık ve konfor ön planda tutulurken, iş yeri dekorasyonlarında fonksiyonellik ve iş koluna faydalı olacak türde tasarımlar öne çıkıyor. İşte bu doğrultuda, bugün sizlerle doğru tasarımıyla çalışanların verimini ve odaklanmasını, işin kalitesini arttıracak şekilde dizayn edilmiş bir hukuk bürosunu ziyaret edeceğiz. (Benzer projelerde, iş hayatının gerekliliklerine göre dizayn edilmiş başkaca ofis dekorasyonlarına da göz gezdirmek isterseniz Türkiye'den ofis ve işyeri tasarımları isimli yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.)
İndeksa Mimarlık tarafından dinamik bir şekilde tasarlanmış olan hukuk ofisinin renkli ve hareketli yapısıyla dikkat çeken yönetici odasındayız. Beyaz masa ve aksesuarlar çalışma ortamının huzurunu ve dinginliğini sağlayacak şekilde yerleştirilirken çalışma masasının arkasında kalan bölümdeki yine beyaz hakimiyetini sürdüren masa ve sandalyeler de modern tasarımlarıyla göz dolduruyor. Aydınlık bir atmosferi olan odanın ışıklandırma unsurları da yaşam alanının geri kalanına uygun olacak bir şekilde modern ve hareketli tarzda seçilmiş.
Yönetici odasıyla aynı formatta dizayn edilmiş bir diğer üst düzey çalışan odasında da çalışma masasının karşısında konumlandırılmış olan kırmızı ve modern yapılı konuk koltuğu odaya hakim olan beyazın zerafetine ve dinginliğine hareket ve renk katarken, bir yandan da koltuğun üzerine asılmış olan sanatsal resim de odanın estetiğini ve yaratıcılık etkisini arttırıyor. Kırmızıyla beyazın birleşimi çoğu zaman dekorasyonlarda hem ciddiyet, hem canlılık, hem de hareketi temsil eden bir renk karması olma niteliği taşır. Burada da bu değişmemiş ve çalışma ortamına uygun bir renk bütünlüğü yaratılmış. Dikine uzanan renkli duvar kağıtlarının ise odaklanmayı ve verimliliği arttırıcı bir etkisi var.
Hukuk ofislerinin olmazsa olmaz bölümlerinden biri de böyle bir toplantı ve çalışma odasıdır kuşkusuz. Çok kişinin aynı anda ve birlikte çalışabileceği bir ortamın yaratıldığı odada, uzunlamasına masa ahşap rengiyle beyazın karışımından doğan doğal güzellikle dikkat çekiyor. Kenarda dosyaları olması gerektiği gibi düzenli tutabilecek bir raf bölmesi sistemine sahip olan kütüphane var. Tamamen camdan oluşan kapı ve bölme sayesinde odanın genişliği ve derinliği arttırılırken, oldukça yoğun iş saatlerinin geçirildiği bu odaya dikkat dağıtacak ve odaklanmayı güçleştirecek unsurlar eklenmesinden özenle sakınılmış.
Bir diğer odada, yine sadelik ve modern bir minimalizm etkisini gösteriyor. İki çalışanın ofisi olarak dizayn edilmiş bu ofiste masaların sade ve şık tasarımı, yer döşemelerinin hareketliliği ve yine düzenliliği sağlayacak kütüphaneler dışında dikkat dağıtacak ve çalışma ortamını bozabilecek hiçbir öğeye rastlayamıyorsunuz. Dıvardaki tablo odanın sıkıcı bir dekorasyona sahip olmasını engelleyen unsurlardan biri. Ayrıca odadaki genişlik ve ferahlık da dikkat çekiyor.
Böyle kalabalık ofislerin en önemli alanlarından biri de çalışanların çay ya da kahve molası verdiği, yemek yediği, soluklandığı ve aralarda kafasını dinlediği mola durakları, yani mutfaklardır. Mutfakta çoğunlukla ahşap kullanılarak ahşabın verdiği pozitif enerjinin çalışanlara geçmesi ve böylelikle bu alanın çalışanlar için mutluluk ve huzur verici bir alan olması hesaba katılmış.