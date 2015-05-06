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Göz alıcı ve romantik: Josephine koltuklar

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Einrichtungen Cabanis, Cabanis Innenarchitektur Cabanis Innenarchitektur Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Evlerimizde kullandığımız koltuk modelleri saymakla bitmeyecek kadar çok. Her koltuk tarzı farklı bir ihtiyacı ön planda tutarak, farklı dekorasyon tercihlerine yönelik tasarlanıyor elbette. Bu yazımızdaysa sayısız koltuk modeli arasından en romantik olanını ele alacağız: Josephine koltuklar. Çoğunlukla yatak odaları dekorasyonlarında kullanılan bu koltuk modeli, estetik açıdan bir tasarım dehası niteliğinde. Hatta koltuk modelleri içinde en zarif ve en asil olanı diye tanımlasak yalan olmaz. Koltuk modellerini kraliyet ailesine benzetecek olursak, Josephine model koltuklar hiç şüphesiz, sarayın prensesidir. (Sarayın kralını görmek için Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar isimli yazımıza göz atabilirsiniz.) Aslında bir yarı uzanma, dinlenme koltuğu olan Josephine koltukların en belirgin özellikleri kollarının ve sırtlıklarının tek taraflı olması. Bu klasik koltuk modellerinin de elbette farklı dekorasyonlar ve tarzlar için farklı çeşitlerde tasarlandığını sıklıkla görüyoruz bugün. Ama yine de en çok kullanılan Josephine koltuk modelleri hâlâ klasik, canlı renkli, şık ve gösterişli olan, sırt kısmı bir taraftan diğer tarafa hafif bir meyille azalan türden tasarımlar oluyor. İşte bu enfes, romantik, moda ikonu koltukların bazı modelleri…

Hareketli ve şık

ŞIMARIK KLASİK JOSEPHİNE Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

ŞIMARIK KLASİK JOSEPHİNE

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasik Josephine koltuk modellerinden biri fotoğrafta gördüğümüz ve Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olan bu şık ve hareketli koltuk. Çiçekli deseni ve kıvrımlı kol kısmıyla son derece hareketli ve şık bir görünüme sahip olan bu koltuk kenar işlemelerinden bordo yastıklarına, zarif metal ayaklarından kumaşının seçimine kadar özenle tasarlanmış. Klasik ve şık yatak odası dekorasyonlarını seçkinleştirecek bir mobilya niteliğinde.

Sade bir klasik

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Yine klasik modelin bu defa gösterişten sakınılarak dizayn edilmiş bir versiyonu da Aykuthall Architectural Interiors tarafından üretilmiş olan bu koltuk. Altın renginde kenarları ve kadife kumaşıyla sade ama bir o kadar da şık ve zarif bir görünüme sahip olan bu Josephine modeli sırt kısmındaki kapitone dikiş işçiliğiyle de göz dolduruyor. Klasik ve sade tasarımı sadece yatak odası dekorasyonu için değil, oturma odaları ve salonlar için de dekorasyonu kuvvetlendirecek ve tamamlayacak bir unsur olmasına olanak veriyor. 

Gerçek bir dinlenme koltuğu

Einrichtungen Cabanis, Cabanis Innenarchitektur Cabanis Innenarchitektur Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Cabanis Innenarchitektur

Cabanis Innenarchitektur
Cabanis Innenarchitektur
Cabanis Innenarchitektur

Josephine koltukların genellikle yatak odalarında kullanılmalarının sebebi hem giyinme esnasında yardımcı bir işlev görmeleri, hem de yatak odası dekorasyonunu romantik ve şık bir şekilde tamamlama özelliğine sahip olmaları. Ancak modernleşen tasarım dünyasında elbette farklı yaşam alanlarına uygun olacak şekilde farklı ve çağdaş Josephine koltuk yorumları da giderek artıyor. Örneği resimdeki koltuk, yalnızca bir dinlenme koltuğu olarak tasarlanmış, konforun ön planda tutulduğu bir dizayna sahip olan bir model. Koltuğa baktığınızda bile yoğun iş aralarında üzerine yayılmak ve bilgisayar başında oturmaktan ağrıyan sırtınızı dinlendirmek istiyorsunuz. İşte çalışma odaları için mükemmel bir koltuk modeli karşınızda duruyor. 

Modern bir yorum

Frieda - Liegesofa, Polsterunikat Polsterunikat Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Polsterunikat

Polsterunikat
Polsterunikat
Polsterunikat

Bu modern yorumlu Josephine koltuksa çağdaş ve minimal tasarımlı bir oturma odasının bir parçası olabilir. Salonunuzda yeterli alanınız varsa yumuşak renkli koltuk takımınızı tamamlayabilecek harika bir unsur niteliğindeki bu koltuk klasik versiyonundan çok daha farklı bir tasarıma sahip. Rengiyle, kumaşıyla, tasarımıyla ve hatta üzerindeki yastıkların şekil ve desenleriyle bile fonksiyonelliğin ve konforun ön planda tutulduğu modern bir dekorasyon ürünü örneği olduğunu gösteriyor.

Lüks, görkemli ve incelikli

CAMENTA JOSEPHİNE Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. İç Dekorasyon
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

CAMENTA JOSEPHİNE

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Son olarak yine Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından dizayn edilen ve üretilen bu Josephine koltuk modeline bakalım. Kumaşı, sıra dışı ve görkemli tasarımı, altın renkli kenarlıkları ve işlemeleri, tüm döşemeyi kaplayan kapitone işçiliği ve tabii ki ihtişamlı rengiyle içinde bulunduğu yaşam alanının en dikkat çekici ve çarpıcı unsuru olmaya aday olan bu koltuk, klasik ve gösterişli dekorasyonlar için ideal bir ürün. Üstelik geniş bir yatak odasına da, şık ve klasik tasarımlı bir salona da, seçkin ve lüks tasarımıyla göz dolduran bir yönetici odasına da uyum sağlayabilecek nitelikte. 

Yatak odasında Osmanlı esintileri
Bu Josephine koltuk modellerinden sizin favoriniz hangisi? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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