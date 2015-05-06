Göz alıcı ve romantik: Josephine koltuklar

Evlerimizde kullandığımız koltuk modelleri saymakla bitmeyecek kadar çok. Her koltuk tarzı farklı bir ihtiyacı ön planda tutarak, farklı dekorasyon tercihlerine yönelik tasarlanıyor elbette. Bu yazımızdaysa sayısız koltuk modeli arasından en romantik olanını ele alacağız: Josephine koltuklar. Çoğunlukla yatak odaları dekorasyonlarında kullanılan bu koltuk modeli, estetik açıdan bir tasarım dehası niteliğinde. Hatta koltuk modelleri içinde en zarif ve en asil olanı diye tanımlasak yalan olmaz. Koltuk modellerini kraliyet ailesine benzetecek olursak, Josephine model koltuklar hiç şüphesiz, sarayın prensesidir. (Sarayın kralını görmek için Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar isimli yazımıza göz atabilirsiniz.) Aslında bir yarı uzanma, dinlenme koltuğu olan Josephine koltukların en belirgin özellikleri kollarının ve sırtlıklarının tek taraflı olması. Bu klasik koltuk modellerinin de elbette farklı dekorasyonlar ve tarzlar için farklı çeşitlerde tasarlandığını sıklıkla görüyoruz bugün. Ama yine de en çok kullanılan Josephine koltuk modelleri hâlâ klasik, canlı renkli, şık ve gösterişli olan, sırt kısmı bir taraftan diğer tarafa hafif bir meyille azalan türden tasarımlar oluyor. İşte bu enfes, romantik, moda ikonu koltukların bazı modelleri…