Sevimli ve küçük bir dairenin eğlenceli dönüşümü

Evin üst katında yer alan yatak odasında mobilya dekorasyonun genelinde kullanılan şeker pembesi öne çıkıyor. Pespembe yatağı salon kanepesinde olduğu gibi eğlenceli yastıklar tamamlamış. Yine evin diğer odalarıyla bağlantılı olarak giysi dolabı beyaz olup tamamen pürüzsüz bir yüzeye sahip. Yatağın bulunduğu duvar ise koyu renge boyanmış. Bunun dışında yatak odasında da halı kullanmadığını fark ediyoruz.

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