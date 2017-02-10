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Sevimli ve küçük bir dairenin eğlenceli dönüşümü

nihal e. nihal e.
HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Mutfak
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Günün birinde kendi evimize sahip olduğumuzda yaşadığımız yerin her yönden bizi yansıtmasını istieriz. Çünkü renkler, odalar arasındaki bağlantılar, mobilyalar, aksesuarlar, süslemeler kısacası yaşam alanımıza dair her bir detay kişisel zevklerimizi gösterir. Bu bağlamda bugün bir dairenin yenileme projesine tanık olacağız. Dönüşümden evvel daire çok eski olmamakla birlikte ev sahiplerinin istek ve ihtiyaçlarına göre yenilendi.

​Proje detayları

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Evi incelemeden önce projeye dair bilgi verelim. Daire Toskana’ya bağlı Terranuova Bracciolini kentinde yer alıyor. Ev sahip tek başına yaşayan genç bir yazar. Dolayısıyla küçük daire sadece tek bir kişiye özel olarak düzenlendi. Proje, Mimar Rachel Biancalani imzasını taşıyor.

​Önce ve sonra

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Resimde dairenin önce ve sonrası hallerini görüyoruz. Değişimden önce daire hala kullanılabilir olmakla birlikte demode gözüktüğü bir gerçek. Başta koyu renkli yer döşemesi olmak üzere aydınlatma biçimine dek sıradan bir daire görünümünde. Yenilemeden sonra ise başta merdiven ve zemin olmakla üzere kapı ve pencereler değiştirildi.

​Kat planı

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Evde yapılan değişiklikleri daha kapsamlı anlamak için kat planını inceliyoruz. Görüldüğü üzere mevcut alanı optimize etme amaçlı mutfağı çevreleyen duvar yıkıldı. Daha önce mutfağın yanında küçük bir oda daha bulunuyordu. Oysa ev sahibi tek bir kişi olduğu için ek bir oda yerine daha geniş bir mutfağı tercih etti.

​Mutfak

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Mutfak
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Mutfak, temiz ve sade çizgileriyle minimalist tarza sahip. Ağırlıklı olarak beyaz rengi zarif bir şıklığı meydana getirirken gösterişli ayrıntılarla dekore edilen şeker pembesi aksesuarlar dekorasyona espri katıyor.

​Dekoratif detaylar

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Mutfak
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Duvarlar yıkılarak elde edilen yeni mutfak geniş alanıyla şimdi daha kullanışlı. Mutfak düzeni dolapların iki ayrı duvarda karşılıklı olarak hizalanmasıyla oluşuyor. Dolaplar tamamen pürüzsüz ve beyaz. Mutfağın ortasına yemek masası yerleştirilmiş. Masanın sandalyeleri diğer aksesuarlar gibi pembe renkli.

​Açık yaşam alanı

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Oturma Odası Beton Pembe
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Konut her ne kadar küçük gözükse de açık yaşam alanı planlamasıyla ferahlık hissi sağlıyor. Bu durumda açık renkli duvarlar kadar halısız zeminin de etkisi var. Dekorasyondaki değişikliklerden biri de aydınlatma. Eski standart tavan lambalarının yerine yüzeye gömülü modern ışık ünitesi kullanıldı. Aynı zamanda şömine duvarındaki çizgi şeklindeki lambalar mekana eğlence katıyor.

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​Salon

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Multimedya Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Dairede tek bir kişi oturacağı için çok büyük bir oturma grubuna ihtiyaç duyulmadı. Rahat görünümlü beyaz kanepe ile bir modern bir sandalye ve son olarak puf koltuk kullanıldı. Oturma odası dekorasyonunda mutfakta olduğu gibi renkli ve sevimli süslemeler ön plana çıkıyor. Beyaz kanepe rengarenk ve eğlenceli minderlerle tamamlandı. Koltuğun bulunduğu beyaz duvara büyük bir kent manzarası asıldı. Yine bu açıdan koltuğun hemen yanındaki küçük şömineyi görüyoruz. Yanına ise bir duvar rafı oluşturulmuş.

​Duvar renkleri

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Oturma Odası Kahverengi
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Yenilenmiş dairedeki değişikliklerden biri de duvar rengi kuşkusuz. Her ne kadar eskiden olduğu gibi duvarların çoğunluğu beyaz renkli olsa da bu kesitte olduğu gibi bazı duvarlar koyu kahverengiye boyandı. Geniş ve ferah bir mekan amaçlarken bazı duvarları koyu renge boyamak şaşırtıcı gelebilir. Halısız zeminle birlikte beyaz duvarlar odayı fazla boş göstereceği için dekoratif açıdan belli duvar bölgelerini renklendirmek odaya dinamizm katar.

​Yatak odası

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Yatak Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Evin üst katında yer alan yatak odasında mobilya dekorasyonun genelinde kullanılan şeker pembesi öne çıkıyor. Pespembe yatağı salon kanepesinde olduğu gibi eğlenceli yastıklar tamamlamış. Yine evin diğer odalarıyla bağlantılı olarak giysi dolabı beyaz olup tamamen pürüzsüz bir yüzeye sahip. Yatağın bulunduğu duvar ise koyu renge boyanmış. Bunun dışında yatak odasında da halı kullanmadığını fark ediyoruz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Alaçatı’da rüya gibi bir villa’ başlığına göz atabilirsiniz.

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