Bursa'da yenilikçi dekorasyonuyla göz dolduran bir ev

Evin geniş hacimli, yüksek metrekareli salonu ikiye ayrılarak oturma odası ve yemek alanı olarak iki farklı oda yaratılmış. Büyük salonlu evlerde bu oldukça kullanışlı bir tasarım fikri, çünkü hem çok büyük alanları yalnızca oturma konseptiyle doldurmak hem zor hem de gereksiz boğucu bir dekorasyona yol açabilir. Ayrıca yemek alanının salonun bir bölümü olarak kullanılması dekoratif olarak olduğu kadar işlevsel açıdan da bir hayli kullanışlı. İşte söz konusu salonun oturma odası olarak kullanılan bu kısmında, fotoğrafta da gördüğümüz gibi modern ve sade bir tasarım tercih edilmiş. Çağdaş ve farklı bir dizayna sahip olan koltuklarda konfor faktörü ön planda tutulurken yumuşak renkli parkeler ve duvarlar odanın huzurlu bir yaşam alanı olması hedeflenerek seçilmiş. Üstü camdan yapılan çift katmanlı orta sehpa ve altındaki halı odanın sade dokusuna hareket katarken, televizyon ünitesinin sıra dışı tasarımı göz alarak odanın yıldızı haline geliyor.