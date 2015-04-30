Bursa'da yenilikçi dekorasyonuyla göz dolduran bir ev

homify sayfalarında sizi sürekli tasarımıyla göz dolduran evlerle ve ev tasarımı ve dekorasyonu için yeni fikirlerle buluşturuyoruz. Yine böyle bir ev ziyareti için bu defa Bursa'ya doğru yola çıkalım dedik ve Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu modern tasarımlı, şık ve zarif eve ulaştık. Fonksiyonellik ve estetiğin bir arada harmanlanmasıyla dizayn edilmiş, yenilikçi, yalın ve görsel olarak da zengin bir tasarıma sahip olan bu ev alanların doğru kullanımı ve dekorasyonun doğru yerleşimi sayesinde açık ve ferah yaşam alanları yaratılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Evin genelinde kullanılan gri tonları ve yumuşak renkler tüm yaşam alanlarında seçkinliği ve modernliği iç içe geçirerek farklı bir tarz yakalanmasına olanak sağlamış.
Evin geniş hacimli, yüksek metrekareli salonu ikiye ayrılarak oturma odası ve yemek alanı olarak iki farklı oda yaratılmış. Büyük salonlu evlerde bu oldukça kullanışlı bir tasarım fikri, çünkü hem çok büyük alanları yalnızca oturma konseptiyle doldurmak hem zor hem de gereksiz boğucu bir dekorasyona yol açabilir. Ayrıca yemek alanının salonun bir bölümü olarak kullanılması dekoratif olarak olduğu kadar işlevsel açıdan da bir hayli kullanışlı. İşte söz konusu salonun oturma odası olarak kullanılan bu kısmında, fotoğrafta da gördüğümüz gibi modern ve sade bir tasarım tercih edilmiş. Çağdaş ve farklı bir dizayna sahip olan koltuklarda konfor faktörü ön planda tutulurken yumuşak renkli parkeler ve duvarlar odanın huzurlu bir yaşam alanı olması hedeflenerek seçilmiş. Üstü camdan yapılan çift katmanlı orta sehpa ve altındaki halı odanın sade dokusuna hareket katarken, televizyon ünitesinin sıra dışı tasarımı göz alarak odanın yıldızı haline geliyor.
Oturma odası olarak kullanılan bölgeyi yemek alanından ayıran bu bölmeyse oldukça zekice ve incelikli bir tasarım niteliğinde. Odanın genişliğinin bütünü kaplamayan, yalnızca sınırları belli edip yaşam alanına hoş bir hareket katan orta alana yerleştirilmiş olan şık desenli siyah paravan odanın açık ve ferah yapısını bozmadan alanı ikiye böldüğünü görebiliyoruz. Salonun oturma alanının dekorasyonun bir uzantısı olarak tasarlanmış olan yemek bölmesi siyah beyaz masa tasarımı ve gösterişsiz yerleşimiyle dikkat çekiyor.
Aile fertlerinin bir araya geldiği gündelik bir yaşam alanı olarak tasarlanmış olan bu oturma odası ise salonun şık yapısını sürdürmekle birlikte daha sıcak ve samimi renkler ve desenlerle tasarlanarak daha kişisel bir alan oluşuna vurgu yapılmış. Modern bir divan uygulaması gibi görünen, konforlu ve şık L şeklindeki köşe koltuk, renkleri ve deseniyle odaya hareket ve sıcaklık katıyor. Sade televizyon ünitesinin ardındaki duvar kısmının odanın geri kalanından ayrı bir desende dizayn edilmesi ise minimal tasarımlı ev dekorasyonlarında kullanılabilecek şahane bir fikir. Bu sayede hem televizyon alanının sınırları çizilmiş oluyor, hem de büyük ve karmaşık televizyon ünitelerine gerek duyulmadan alana renk ve hareket katılmış oluyor
Evin geneline hakim olan açık gri tonları yatak odasında da aynı tarzda kullanılmaya devam edilmiş. Yatak odalarının dekorasyonlarında aranan ilk özellik tabii ki uyku kalitesini arttırıcı, dinlendirici ve yorucu olmayan tasarımların ön planda tutulmasıdır. Bu modern ve sade yatak odasında da tam olarak sağlıklı bir oda tasarımıyla karşı karşıyayız. Yatak başı yerine odanın bir cephesi boyunca uzanan dolap ünitesinin yerleştirilmesi dekorasyonda adeta ezber bozan bir buluş niteliğinde.
Evin metrekare açısından en küçük alanı olan çalışma odasındaysa mükemmel bir yerleşim söz konusu. Yer kaplamayan, yenilikçi tasarımıyla göz dolduran çalışma masası, asimetrik raflarıyla hareket sağlayan kütüphane, odanın bir cephesinin düz beyaz diğer cephesinin yaratıcılığı ve odaklanmayı arttırıcı bir duvar kağıdıyla süslenmesi ve bu yerleşim sayesinde küçük bir dinlenme alanının da sığdırılması bu yaşam alanının çalışma ortamı için son derece elverişli bir tasarıma sahip olduğunu gösteren detaylardan yalnızca birkaç tanesi. Çalışma odalarını daha verimli hale getiren farklı tasarımlar için Hayatınızı kolaylaştıracak çalışma odası fikirleri yazımıza da tıklamanızı öneririz.