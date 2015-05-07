En şık yatak odası pufları ve bankları

Yatak odası dekorasyonunda fark yaratan ve yaşam alanının bütün tasarımını etkileyen ve güzelleştren birkaç unsur var. Bunlardan biri tabii ki yatak başları. Yatak başları bütün odanın görünümünü ve atmosferini değiştirmeye yarayan son derece etkili ve doğru kullanımla harikalar yaratabileceğiniz mobilyalardan biri. (Farklı ve etkileyici yatak başlarını derlediğimiz Yenilikçi ve şık yatak başları isimli yazımıza da bekleriz.) Yatak odalarının atmosferlerine ve tarzlarına uygun olarak kullanıldığında aynı ölçüde fark yaratabilecek, odadaki estetiği katlayabilecek, mekâna seçkinlik ve zenginlik katabilecek bir diğer mobilya ise yatak odası pufları ve bankları. Çoğunlukla yatakların ayak uçlarına konulan bu mobilyalar hem giyinme esnasında kullanıldıkları için işlevli mobilyalar hem de yatağın etrafında şekillenen şıklığı kuvvetlendiren birer unsur niteliğindeler. Kimi yatak odalarında tasarımın sadeliğine uygun olarak puf şeklinde kolsuz banklar kullanılırken, bazı yatak odası dekorasyonundaysa kolları olan bank tarzı ayak ucu üniteleri kullanılıyor.
İlk örneğimizde son derece renkli, modern tasarımlı, kullanışlı ve göz kamaştıran bir yatak odasına gidiyoruz. Yatak odasındaki renklerin kullanımı adeta bir tasarım dersi niteliğinde. Sıcak renklerin ahşap renklerle bütünleşmesi, uçuk mavinin yumuşak tonlarla dansı odanın tam bir tasarım harikası olmasını sağlayan şeylerden biri. Odada genel olarak hareketli ama gösterişsiz, yorucu olmayan, klasik motiflerle modern tasarımların iç içe geçtiği bir atmosfer hakim. Ayak ucundaki puf da tam da bu atmosfere uygun olarak, mavinin modernliğini, kolsuz tasarımın sadeliğini ve kapitone dikişin klasikliğini almış. Bu şahane yatak odası tasarımında Hakan Helvacıoğlu imzası var.
Asortie Mobilya Dekorasyon ürünlerinden olan bu yatak odası takımıysa tam bir klasik. Pufun oryantal işlemeleri yatak başıyla bir örnek ve desenler duvardaki klasik çizgilerle uyum içinde. Bankın ayakları ve altın rengindeki işlemeleri odaya hakim olan beyaz zarafetiyle harmanlanıyor.
İnan Aydoğan Interiors tarafından dizayn edilen bu yatak odasındaysa tepeden tırnağa modern bir doku hakim. Beyazlar içindeki bu dinlendirici odanın harika manzarası da dekorasyonu tamamlayan bir unsur haline gelmiş. Tüm bu atmosfere uygun olarak dizayn edilen ayak ucu bankıysa gümüş renkli, geometrik metal ayakları ve oturma ünitesiyle farklı modellerden biri.
YSK Tadilat'a ait bu yatak odası dekorasyonunda ise yine modern ve minimal çizgiler göze çarpıyor. Televizyon ünitesinin de bulunduğu yatak odası hem bir dinlenme alanı hem de içinde vakit geçirilecek bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Ayak ucundaki puf da gösterişsiz tasarım severler ve konfora önem verenler için kusursuz bir örnek.
Sönmez Mobilya tasarımlarından olan bu renkli ve canlı yatak odasında, odanın hareketliliğine uygun olarak klasik tarzda, kapitone dikişli, altın renkli zarif ayaklara sahip bir ayak ucu pufu modeliyle karşılaşıyoruz.
Siyah rengin yatak odası dekorasyonunda doğru kullanıldığı takdirde ortaya nasıl harika sonuçlar çıkabileceğinin en iyi örneklerinden biri Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen bu yatak odasında karşımıza çıkıyor. Ahşap renklerin siyah ve beyazla harmanlanmasıyla modern ve yenilikçi bir tasarım tarzı yakalanan yatak odasında ayak ucundaki puf da tasarımı kuvvetlendiren şık detaylardan biri olma niteliği taşıyor.
Yaşam alanlarındaki doğal enerjiyi yönlendirmeyi hedefleyen Feng Shui öğretisiyle, Borneo Mimarlık tarafından dizayn edilen bu gösterişli ama bir o kadar da dinlendirici yatak odasında odadaki diğer mobilyalara göre daha küçük tercih edilen, böylece desenindeki gösteriş ve şıklığın yorucu bir hale gelmediği bir bank görüyoruz.
Ve son olarak tam bir klasik zarafeti atmosferi taşıyan bu beyazlar içindeki şık yatak odasındayız. Tasarımında Aykuthall Architectural Interiors imzası taşıyan bu yatak odasının klasik tarzda, kapitoneli, altın renk işlemelere sahip, kıvrımlı kollarıyla dikkat çeken tasarımıyla göz kamaştıran bankı odanın en özel mobilyalarından biri.