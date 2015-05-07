En şık yatak odası pufları ve bankları

Yatak odası dekorasyonunda fark yaratan ve yaşam alanının bütün tasarımını etkileyen ve güzelleştren birkaç unsur var. Bunlardan biri tabii ki yatak başları. Yatak başları bütün odanın görünümünü ve atmosferini değiştirmeye yarayan son derece etkili ve doğru kullanımla harikalar yaratabileceğiniz mobilyalardan biri. (Farklı ve etkileyici yatak başlarını derlediğimiz Yenilikçi ve şık yatak başları isimli yazımıza da bekleriz.) Yatak odalarının atmosferlerine ve tarzlarına uygun olarak kullanıldığında aynı ölçüde fark yaratabilecek, odadaki estetiği katlayabilecek, mekâna seçkinlik ve zenginlik katabilecek bir diğer mobilya ise yatak odası pufları ve bankları. Çoğunlukla yatakların ayak uçlarına konulan bu mobilyalar hem giyinme esnasında kullanıldıkları için işlevli mobilyalar hem de yatağın etrafında şekillenen şıklığı kuvvetlendiren birer unsur niteliğindeler. Kimi yatak odalarında tasarımın sadeliğine uygun olarak puf şeklinde kolsuz banklar kullanılırken, bazı yatak odası dekorasyonundaysa kolları olan bank tarzı ayak ucu üniteleri kullanılıyor.