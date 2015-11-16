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Türkiye'den huzur dolu 10 salon

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E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
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Huzurlu bir ev deyince herkesin aklına farklı bir manzara, kendi huzur anlayışına bağlı bir görünüm gelecektir mutlaka. Ama yine de iç dekorasyon açısından huzurlu bir ev ortamını tanımlamak için herkesin az çok kabul edeceği bazı temel unsurlar da yok değil. Sözgelimi mekânı kendine has büyüsüyle aydınlatan doğal güneş ışığı, pastel ya da sıcak renk tonlarının egemenliği, seçiminde estetiğin yanısıra konforun da dikkate alındığı mobilyalar, ahşap gibi sıcak malzemelerin kullanımı ve insanda hoş duygular uyandıran küçük akseuarların bir araya geldiği bir salonun huzurlu görüneceğinden kim şüphelenebilir? 

Bu yazıda huzur dolu bir salona sahip olmak siteyen okurlarımız için hepsi Türk tasarımcıların elinden çıkma salon örneklerini bir araya getirdik.

1. Bir huzur adası

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Canan Delevi imzalı bu ilk örnekte yukarıda saydığımız örneklerin parmak ıstıran bir ahenkle bir araya geldiğini görüyoruz. Aydınlığı, ferahlığı, insanın içini okşayan renkleri, rahat mobilyaları ve her biri ince bir zevkin ürünü olan aksesuarları ile tam bir huzur adası olarak tasarlanmış.

2. Ahşap ve doğal ışığın dansı

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Eklektik bir tarza sahip olan bu salonda ise cömert güneş ışığının, doğası itibarıyla sıcak bir yapı malzemesi olan ahşapla birleştiğinde nasıl insanı sakinleştirdiğini görüyoruz. Çiçek desenli koltuklar da bu manzarayı mükemmel şekilde tamamlıyor.

3. Klasiğin huzuru

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Klasik ya da sadece Türkiye'de kullanılan tabirle avangart salonlarda ölçüyü kaçırdığınız anda insanı boğan bir atmosferle karşılaşabilirsiniz. Ama bu örnekte ölçülü bir klasik tarzın pastel renklerle birleşerek insana huzur veren bir salon ortaya çıkarabileceğinbi görüyoruz.

4. Açık kahve tonlarıyla gelen sukünet

CCT 101 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 101 Project in Beylikduzu

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Kahverengi riskli bir renk olmakla birlikte, çok açık, hatta kreme çalan tonları huzurlu bir ev ortamı oluşturmak isteyenlerin imdadına koşar. Bu salonda da söz konusu tonların dengeli kullanımı ve bunu destekleyen ışıklandırma sayesinde hoş bir atmosferin ortaya çıktığını görüyoruz.

5. Modern huzur

Benz Oturma Grubu NILL'S FURNITURE DESIGN Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

Benz Oturma Grubu

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

Huzurlu bir salon ortaya çıkarmak için illaki klasik tarza yönelmeniz de gerekmiyor elbette. Bu salonun yer yer endüstriyel vurgular taşımasına rağmen, doğru mobilya ve renk seçimi ile doğal ışık sayesinde huzur dolu bir havaya sahip olduğunu görebiliyoruz.

6. Pastel renkler ve kadife

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil Mavi
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Pastel dediğimiz tonların yumuşak bir hava oluşturmak için elzem olduğunu söylemiştik, hele de bu örnekteki gibi kadife görünümüne ağırlık verirseniz, huzur dolu bir salona sahip olmanız hiç de zor olmaz.

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7. Ahşapla gelen huzur

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu kez farklı olarak mutfakla bileşik olan bir salonla karşınızdayız. Bilgece Tasarım adlı şirketin tasarladığı bu salonda ahşap vurgularının evi çevreleyen pencerelerden vuran güneş ışığıyla birleşmesi mekâna çok sıcak bir hava katıyor.

8. Açık renkler

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bursa'da bir daireyi süsleyen bu salon örneğinde de yine açık renk skalası ve kendine has duvar süslemesi sayesinde huzurlu bir hale gelen bir ortam görüyoruz.

9. Renkli ve huzurlu

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hep açık ve pastel renklerden söz ettik ama bu canlı renklerin girdiği bir salonun huzurlu olamayacağı anlamına gelmiyor elbette. Bu örnekte olduğu gibi söz konusu renkleri ölçüyü kaçırmadan kullanarak, huzur dolu bir salona az da olsa eğlence de katabilirsiniz.

10. Işıklandırmanın önemi

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Huzurlu bir salon atmosferi istiyorsanız ışıklandırmaya da büyük önem vermek gerekiyor. Kayseri'de bulunan bu salonda sadece renklerin uyumu ve genel konfor havası değil, sarı tonlu ışıklandırma sayesinde oluşan büyülü hava da huzur ortamına katkıda bulunuyor. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Türkiye'den 10 parmak ısırtan salon tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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