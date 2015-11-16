Türkiye'den huzur dolu 10 salon

Huzurlu bir ev deyince herkesin aklına farklı bir manzara, kendi huzur anlayışına bağlı bir görünüm gelecektir mutlaka. Ama yine de iç dekorasyon açısından huzurlu bir ev ortamını tanımlamak için herkesin az çok kabul edeceği bazı temel unsurlar da yok değil. Sözgelimi mekânı kendine has büyüsüyle aydınlatan doğal güneş ışığı, pastel ya da sıcak renk tonlarının egemenliği, seçiminde estetiğin yanısıra konforun da dikkate alındığı mobilyalar, ahşap gibi sıcak malzemelerin kullanımı ve insanda hoş duygular uyandıran küçük akseuarların bir araya geldiği bir salonun huzurlu görüneceğinden kim şüphelenebilir?

Bu yazıda huzur dolu bir salona sahip olmak siteyen okurlarımız için hepsi Türk tasarımcıların elinden çıkma salon örneklerini bir araya getirdik.