Türkiye'den huzur dolu 10 salon

Huzurlu bir ev deyince herkesin aklına farklı bir manzara, kendi huzur anlayışına bağlı bir görünüm gelecektir mutlaka. Ama yine de iç dekorasyon açısından huzurlu bir ev ortamını tanımlamak için herkesin az çok kabul edeceği bazı temel unsurlar da yok değil. Sözgelimi mekânı kendine has büyüsüyle aydınlatan doğal güneş ışığı, pastel ya da sıcak renk tonlarının egemenliği, seçiminde estetiğin yanısıra konforun da dikkate alındığı mobilyalar, ahşap gibi sıcak malzemelerin kullanımı ve insanda hoş duygular uyandıran küçük akseuarların bir araya geldiği bir salonun huzurlu görüneceğinden kim şüphelenebilir?
Bu yazıda huzur dolu bir salona sahip olmak siteyen okurlarımız için hepsi Türk tasarımcıların elinden çıkma salon örneklerini bir araya getirdik.
Canan Delevi imzalı bu ilk örnekte yukarıda saydığımız örneklerin parmak ıstıran bir ahenkle bir araya geldiğini görüyoruz. Aydınlığı, ferahlığı, insanın içini okşayan renkleri, rahat mobilyaları ve her biri ince bir zevkin ürünü olan aksesuarları ile tam bir huzur adası olarak tasarlanmış.
Eklektik bir tarza sahip olan bu salonda ise cömert güneş ışığının, doğası itibarıyla sıcak bir yapı malzemesi olan ahşapla birleştiğinde nasıl insanı sakinleştirdiğini görüyoruz. Çiçek desenli koltuklar da bu manzarayı mükemmel şekilde tamamlıyor.
Klasik ya da sadece Türkiye'de kullanılan tabirle avangart salonlarda ölçüyü kaçırdığınız anda insanı boğan bir atmosferle karşılaşabilirsiniz. Ama bu örnekte ölçülü bir klasik tarzın pastel renklerle birleşerek insana huzur veren bir salon ortaya çıkarabileceğinbi görüyoruz.
Kahverengi riskli bir renk olmakla birlikte, çok açık, hatta kreme çalan tonları huzurlu bir ev ortamı oluşturmak isteyenlerin imdadına koşar. Bu salonda da söz konusu tonların dengeli kullanımı ve bunu destekleyen ışıklandırma sayesinde hoş bir atmosferin ortaya çıktığını görüyoruz.
Huzurlu bir salon ortaya çıkarmak için illaki klasik tarza yönelmeniz de gerekmiyor elbette. Bu salonun yer yer endüstriyel vurgular taşımasına rağmen, doğru mobilya ve renk seçimi ile doğal ışık sayesinde huzur dolu bir havaya sahip olduğunu görebiliyoruz.
Pastel dediğimiz tonların yumuşak bir hava oluşturmak için elzem olduğunu söylemiştik, hele de bu örnekteki gibi kadife görünümüne ağırlık verirseniz, huzur dolu bir salona sahip olmanız hiç de zor olmaz.
Bu kez farklı olarak mutfakla bileşik olan bir salonla karşınızdayız. Bilgece Tasarım adlı şirketin tasarladığı bu salonda ahşap vurgularının evi çevreleyen pencerelerden vuran güneş ışığıyla birleşmesi mekâna çok sıcak bir hava katıyor.
Bursa'da bir daireyi süsleyen bu salon örneğinde de yine açık renk skalası ve kendine has duvar süslemesi sayesinde huzurlu bir hale gelen bir ortam görüyoruz.
Hep açık ve pastel renklerden söz ettik ama bu canlı renklerin girdiği bir salonun huzurlu olamayacağı anlamına gelmiyor elbette. Bu örnekte olduğu gibi söz konusu renkleri ölçüyü kaçırmadan kullanarak, huzur dolu bir salona az da olsa eğlence de katabilirsiniz.
Huzurlu bir salon atmosferi istiyorsanız ışıklandırmaya da büyük önem vermek gerekiyor. Kayseri'de bulunan bu salonda sadece renklerin uyumu ve genel konfor havası değil, sarı tonlu ışıklandırma sayesinde oluşan büyülü hava da huzur ortamına katkıda bulunuyor.
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