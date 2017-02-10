Türkiye'den herkesin sahip olabileceğiniz 8 mütevazi ev

Hepimiz hayallerimizdeki eve sahip olmak isteriz. Kimimiz görkemli ihtişamlı bir eve sahip olmak isterken kimimiz ise mütevazi ve insana huzur veren bir eve sahip olmak ister. Görkemli ihtişamlı evler kadar mütevazi ev modelleri de oldukça rağbet gördüğünden özellikle ülkemizde farklı konseptlerde mütevazi evler inşa edilmektedir. Bu yazımızda Türkiye'de yer alan ve herkesin sahip olmak isteyeceği birbirinden şık mütevazi evleri inceliyoruz. Bu mütevazi evleri incelediğinizde bir evin görsel açıdan ne kadar güzel olabileceğine şahit olacağınız gibi sadeliğin ve mütevaziliğin bu güzelliğe olan katkısını da yakından göreceksiniz. Homify ev modelleri sayfasında yer alan yüzlerce mütevazi ev arasında yer alan bu evleri daha yakından inceleyerek tüm detayları yakından görelim.