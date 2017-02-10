현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den herkesin sahip olabileceğiniz 8 mütevazi ev

umit atdağ umit atdağ
KIZIL SEDİR CEPHE KAPLAMA, Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti Modern Evler
Loading admin actions …

Hepimiz hayallerimizdeki eve sahip olmak isteriz. Kimimiz görkemli ihtişamlı bir eve sahip olmak isterken kimimiz ise mütevazi ve insana huzur veren bir eve sahip olmak ister. Görkemli ihtişamlı evler kadar mütevazi ev modelleri de oldukça rağbet gördüğünden özellikle ülkemizde farklı konseptlerde mütevazi evler inşa edilmektedir. Bu yazımızda Türkiye'de yer alan ve herkesin sahip olmak isteyeceği birbirinden şık mütevazi evleri inceliyoruz. Bu mütevazi evleri incelediğinizde bir evin görsel açıdan ne kadar güzel olabileceğine şahit olacağınız gibi sadeliğin ve mütevaziliğin bu güzelliğe olan katkısını da yakından göreceksiniz. Homify ev modelleri sayfasında yer alan yüzlerce mütevazi ev arasında yer alan bu evleri daha yakından inceleyerek tüm detayları yakından görelim.

Kütük ev

Tomruk Ev GÖZDE MOBİLYA Modern Evler
GÖZDE MOBİLYA

Tomruk Ev

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

Doğanın ortasında doğal malzemeler ile inşa edilmiş olan bu ev hepimizin sahip olmak istediği, filmlerde gördüğümüz ağaç ev modellerinden biri. Sade dış cephesi ve aynı malzeme ile yapılmış olması evi değerli kıldığı gibi  mütevazi görüntüsü doğallığı ile birleşince ortaya bir şaheser çıkmış. Minimalist tarzı ve tasarımı ile huzur veren bu ev mütevazi ev modelleri arasında yer alan zarif bir ev olarak karşımızda duruyor.

Ahşap çekiciliği

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bir evin çekici ve etkileyici olması için  çok ihtişamlı veya görkemli bir ev olması gerekmez. Sade bir tasarım ile ahşabın doğallığı ve çekiciliği kullanılarak örnek evimiz gibi oldukça mütevazi ama çok zarif bir ev sahibi olabilirsiniz. Kırsal bir ev olarak inşa edilmiş olan bu ev ahşabın doğal görüntüsü ve basit bir vernik işlemi ile oldukça çekici bir görüntüye sahip olmuş.

Taş evler

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Mütevazilik konusunda insanı etkileyen bir başka ev modeli de taş evlerdir. Yılların vermiş olduğu yorgunluğa rağmen tüm çekiciliği ile sizi kendisine çeken ancak sade ve mütevazi duruşu ile yıllara meydan okuyan bu taş evler doğa da yer aldığında sizi daha fazla mutlu eder. Basit bir ön bahçe ve veranda ile mütevazilikte zirve noktaya ulaşmış olan bu eve hepimiz sahip olmak isteriz.

Karadeniz evleri

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Karadeniz de evler  genel olarak iki katlı olarak inşa edilir ve alt katı kiler olarak kullanılır. Bu evimizde İstanbul'da yer almasına karşın bir Karadeniz evi gibi tasarlanmış ve oldukça mütevazi bir ev olarak hayata geçirilmiş. Koyu dış cephesi , verandası ve dört cephe de yer alan balkonu ile huzur dolu bir ev olmuş. Yeşil bahçesinde yer alan minimal  çocuk oyun alanı ile  evin mütevazi bir ev olmasına özen gösterilmiş.

Minimalist tasarımlar

KIZIL SEDİR CEPHE KAPLAMA Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti Modern Evler
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

KIZIL SEDİR CEPHE KAPLAMA

Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

Bir evin mütevazi bir ev olması için örnek evde olduğu gibi minimalist bir tasarıma ve dış cepheye sahip olması yeterlidir. Bu evimiz kırsal bir ev olarak inşa edilmiş ve sade bir dış cephe ve renk tercihleri dekoratif ve sade bir ev olma özelliği kazandırılmış. Dört cephesine pencere açılarak evin gün ışığını her yönden alması sağlanarak doğal aydınlatma sağlanmış. 

Saman evler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Geçmişte tercihe dilen saman evler yalıtımı ve yaz aylarında serin olması ile bilinir. Günümüzde bu evler dış cephe kaplaması yapılarak kullanılmaktadır. Bu evler basit tasarımları, bindirme çatıları, sade dış cepheleri ile mütevazilik konusunda lider konumdadır. Sade ve minimalist tasarımları ile insana huzur veren bu  doğanın kalbinde veya bir kır evi olarak inşa edilmelidir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Deniz evleri

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Ülkemizin üç tarafı denizler ile çevrili olduğu için deniz kıyısında yer alan evler örnek evimiz gibi sade ve mütevazi bir dış cepheye ve tasarıma sahiptir. Geniş olarak yazlık olarak kullanılan bu evler çok şık bir dış cephe kaplaması ile bulunduğu bölgenin en sade ve en etkileyici evi olabilir. Deniz kıyısında yer alan bir eve sahip olmak hepimizin en büyük hayalidir.

Mütevazi bir bahçe

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Hepimiz bahçeli bir eve sahip olmak isteriz. Bu ev örneğinde olduğu gibi ahşap dış cephe kaplaması ile doğallığı pekiştirmek adına  mütevazi bir bahçe ve balkon düzenlemesi yapılarak ev etkileyici ve göz alıcı bir güzelliğe sahip mütevazi bir ev haline getirilebilir.

Siz nasıl bir salon düşlüyorsunuz? Türkiye'den 6 örnek
Bu evler arasında sizin favoriniz hangisi oldu?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler