Türkiye'den herkesin sahip olabileceğiniz 8 mütevazi ev

Hepimiz hayallerimizdeki eve sahip olmak isteriz. Kimimiz görkemli ihtişamlı bir eve sahip olmak isterken kimimiz ise mütevazi ve insana huzur veren bir eve sahip olmak ister. Görkemli ihtişamlı evler kadar mütevazi ev modelleri de oldukça rağbet gördüğünden özellikle ülkemizde farklı konseptlerde mütevazi evler inşa edilmektedir. Bu yazımızda Türkiye'de yer alan ve herkesin sahip olmak isteyeceği birbirinden şık mütevazi evleri inceliyoruz. Bu mütevazi evleri incelediğinizde bir evin görsel açıdan ne kadar güzel olabileceğine şahit olacağınız gibi sadeliğin ve mütevaziliğin bu güzelliğe olan katkısını da yakından göreceksiniz. Homify ev modelleri sayfasında yer alan yüzlerce mütevazi ev arasında yer alan bu evleri daha yakından inceleyerek tüm detayları yakından görelim.
Doğanın ortasında doğal malzemeler ile inşa edilmiş olan bu ev hepimizin sahip olmak istediği, filmlerde gördüğümüz ağaç ev modellerinden biri. Sade dış cephesi ve aynı malzeme ile yapılmış olması evi değerli kıldığı gibi mütevazi görüntüsü doğallığı ile birleşince ortaya bir şaheser çıkmış. Minimalist tarzı ve tasarımı ile huzur veren bu ev mütevazi ev modelleri arasında yer alan zarif bir ev olarak karşımızda duruyor.
Bir evin çekici ve etkileyici olması için çok ihtişamlı veya görkemli bir ev olması gerekmez. Sade bir tasarım ile ahşabın doğallığı ve çekiciliği kullanılarak örnek evimiz gibi oldukça mütevazi ama çok zarif bir ev sahibi olabilirsiniz. Kırsal bir ev olarak inşa edilmiş olan bu ev ahşabın doğal görüntüsü ve basit bir vernik işlemi ile oldukça çekici bir görüntüye sahip olmuş.
Mütevazilik konusunda insanı etkileyen bir başka ev modeli de taş evlerdir. Yılların vermiş olduğu yorgunluğa rağmen tüm çekiciliği ile sizi kendisine çeken ancak sade ve mütevazi duruşu ile yıllara meydan okuyan bu taş evler doğa da yer aldığında sizi daha fazla mutlu eder. Basit bir ön bahçe ve veranda ile mütevazilikte zirve noktaya ulaşmış olan bu eve hepimiz sahip olmak isteriz.
Karadeniz de evler genel olarak iki katlı olarak inşa edilir ve alt katı kiler olarak kullanılır. Bu evimizde İstanbul'da yer almasına karşın bir Karadeniz evi gibi tasarlanmış ve oldukça mütevazi bir ev olarak hayata geçirilmiş. Koyu dış cephesi , verandası ve dört cephe de yer alan balkonu ile huzur dolu bir ev olmuş. Yeşil bahçesinde yer alan minimal çocuk oyun alanı ile evin mütevazi bir ev olmasına özen gösterilmiş.
Bir evin mütevazi bir ev olması için örnek evde olduğu gibi minimalist bir tasarıma ve dış cepheye sahip olması yeterlidir. Bu evimiz kırsal bir ev olarak inşa edilmiş ve sade bir dış cephe ve renk tercihleri dekoratif ve sade bir ev olma özelliği kazandırılmış. Dört cephesine pencere açılarak evin gün ışığını her yönden alması sağlanarak doğal aydınlatma sağlanmış.
Geçmişte tercihe dilen saman evler yalıtımı ve yaz aylarında serin olması ile bilinir. Günümüzde bu evler dış cephe kaplaması yapılarak kullanılmaktadır. Bu evler basit tasarımları, bindirme çatıları, sade dış cepheleri ile mütevazilik konusunda lider konumdadır. Sade ve minimalist tasarımları ile insana huzur veren bu doğanın kalbinde veya bir kır evi olarak inşa edilmelidir.
Ülkemizin üç tarafı denizler ile çevrili olduğu için deniz kıyısında yer alan evler örnek evimiz gibi sade ve mütevazi bir dış cepheye ve tasarıma sahiptir. Geniş olarak yazlık olarak kullanılan bu evler çok şık bir dış cephe kaplaması ile bulunduğu bölgenin en sade ve en etkileyici evi olabilir. Deniz kıyısında yer alan bir eve sahip olmak hepimizin en büyük hayalidir.
Hepimiz bahçeli bir eve sahip olmak isteriz. Bu ev örneğinde olduğu gibi ahşap dış cephe kaplaması ile doğallığı pekiştirmek adına mütevazi bir bahçe ve balkon düzenlemesi yapılarak ev etkileyici ve göz alıcı bir güzelliğe sahip mütevazi bir ev haline getirilebilir.