Özgün tasarımı ile etkileyici bir ev

Bu yazımızda özgün tasarımı ile etkileyici bir güzelliğe sahip olan yazlığı inceliyoruz. Asimetrik çizgileri ve olağan dışı özellikleri ile göz alıcı bir güzelliği bulunan bu ev bulunduğu doğal çevreninde katkısı ile muhteşem bir ev olmuş. Güney Kore'de yer alan bu ev Kore halkının geleneksel özelliklerinin ve yaşam tarzının bir yansıması olsa da renkleri, çizgileri ve gelenekselliği ile rüya gibi bir ev olmuş. Homify yöresel ev modellerinden biri olan bu evi daha yakından inceleyerek rüya gibi bir ev olmasını sağlayan özelliklerine yakından bakalım.
Evin dış cephesini incelediğinizde arka bahçesi ile olan zarif bağlantısını görebiliyorsunuz. Küçük bir ev olmasına karşın bir bölümü pencere bir bölümü ise duvar olan bir arka cepheye sahip. Bu cephe de tercih edilen renkler ve bahçe ile olan uyumu evin etkileyici bir güzelliğe sahip olmasını ve bütünlük açısından kusursuz olmasını sağlamış.
Eve farklı bir açıdan baktığınızda arka cephenin ve arka bahçenin muhteşem uyumunu bir kez daha görebiliyorsunuz. Yemyeşil doğa içinde olan evin bahçe düzeni ve tercih edilen ağaç evin özel bir ev olmasını sağlamış. Bir yazlıktan çok kırsal bir ev özelliği kazandırılan bu evin beyaz duvarları yeşilliğin içinde inci gibi parlıyor.
Evin ön cephesini incelediğinizde bir yazlık olduğunu görüyorsunuz. Beyaz duvarlar içinde yer alan pencereleri, iki katlı olması ve çatı katında odalar olması evin fonksiyonel bir ev olduğunu gözler önüne seriyor. Şık ve dekoratif bir istinat duvarı yapılmış ve bu duvar için taşlar kullanılmış. Bu özelliği ile doğallığı daha da pekiştirilen bu ev hayal ötesi bir güzelliğe sahip olmuş.
Güney Kore geleneği olan çay saatlerinde bu estetik veranda çay keyfi için en ideal alan. Sizde evinizde bir veranda tasarımı yaparak öğle sonları veya akşam üzeri batan güneş eşliğinde çay keyfi yapabilir veya verandayı bir dinlenme alanı olarak kullanabilirsiniz.
Mutfak içinde bazı dokunuşlar yapılarak geleneksel mutfağa rustik bir özellik kazandırılmış. Geniş bir salon içinde yarı açık salon şeklinde dekore edilmiş olan mutfak tuğla duvar ile sınırlandırılmış ve özel aydınlatması ile evin bağımsız bir odası haline getirilmiş. Mutfak tezgahı mutfak barı şeklinde dekor edilerek işlevsellik kazandırılmış.
Mutfağın hemen yanı başında yer alan yemek alanı şık bir ahşap yemek masası ile kusursuz bir güzelliğe sahip olmuş. Üç kişilik bir aile yemek masası şeklinde tercih edilen masa ve sandalye takımı hem az yer kaplamış hem de fazla eşya barındırmayan dekoratif bir yemek alanı dekorasyonu oluşmasına katkı sağlamış.
Salon içerisinde yer alan oturma grubu kitaplık ile desteklenerek salonun boş görünmesi önlenerek zarif bir salon dekorasyonu yapılmış. Ahşap ev içinde yoğun kullanıldığı için kitaplık da bütünlüğün bozulmaması açısından aynı ahşaptan tercih edilmiş. Orta masa ile uyumlu olan kitaplık salonun gözde mobilyalarından biri olmuş.
Evin yatak odası çok sade bir düzende dekore edilerek zarafeti ve şıklığı en üst noktaya taşınmış. Ahşap yoğunluğu yatak odasında da devam ettirilmiş ve doğal olduğu kadar göze hitap eden, zarafeti ile insanı etkileyen bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. İnce uzun penceresi ile doğal bir aydınlatmaya sahip olan yatak odası evin en göz alıcı noktası olmuş.