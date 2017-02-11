현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Özgün tasarımı ile etkileyici bir ev

umit atdağ umit atdağ
남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

 Bu yazımızda özgün tasarımı ile etkileyici bir güzelliğe sahip olan yazlığı inceliyoruz.  Asimetrik çizgileri ve olağan dışı özellikleri ile göz alıcı bir güzelliği bulunan bu ev bulunduğu doğal çevreninde katkısı ile muhteşem bir ev olmuş. Güney Kore'de yer alan bu ev Kore halkının geleneksel özelliklerinin ve yaşam tarzının bir yansıması olsa da  renkleri, çizgileri ve gelenekselliği ile rüya gibi bir ev olmuş. Homify yöresel ev modellerinden biri olan bu evi daha yakından inceleyerek rüya gibi bir ev olmasını sağlayan özelliklerine yakından bakalım.

Arka cephe

남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Evler
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Evin dış cephesini incelediğinizde  arka bahçesi ile olan zarif bağlantısını görebiliyorsunuz. Küçük bir ev olmasına karşın bir bölümü pencere bir bölümü ise duvar olan bir arka cepheye sahip. Bu cephe de tercih edilen renkler ve bahçe ile olan uyumu evin etkileyici bir güzelliğe sahip olmasını ve bütünlük açısından kusursuz olmasını sağlamış.

Farklı açıdan detaylar

남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Evler
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Eve farklı bir açıdan baktığınızda  arka cephenin ve arka bahçenin muhteşem uyumunu bir kez daha görebiliyorsunuz. Yemyeşil doğa içinde olan evin bahçe düzeni ve tercih edilen ağaç evin özel bir ev olmasını sağlamış. Bir yazlıktan çok kırsal bir ev özelliği kazandırılan bu evin beyaz duvarları yeşilliğin içinde inci gibi parlıyor.

Ön cephe

남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Evler
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Evin ön cephesini incelediğinizde  bir yazlık olduğunu görüyorsunuz. Beyaz duvarlar içinde yer alan pencereleri, iki katlı olması ve çatı katında odalar olması evin fonksiyonel bir ev olduğunu gözler önüne seriyor.  Şık ve dekoratif bir istinat duvarı yapılmış ve bu duvar için taşlar kullanılmış. Bu özelliği ile doğallığı daha da pekiştirilen bu ev hayal ötesi bir güzelliğe sahip olmuş.

Estetik veranda

남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Evler
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Güney Kore geleneği olan çay saatlerinde bu estetik veranda çay keyfi için en ideal alan. Sizde evinizde bir veranda tasarımı yaparak öğle sonları veya akşam üzeri batan güneş eşliğinde çay keyfi yapabilir veya verandayı bir dinlenme alanı olarak  kullanabilirsiniz.

Rustik mutfak

남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Mutfak
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Mutfak içinde bazı dokunuşlar yapılarak geleneksel mutfağa rustik bir özellik kazandırılmış. Geniş bir salon içinde yarı açık salon şeklinde dekore edilmiş olan mutfak tuğla duvar ile sınırlandırılmış ve özel aydınlatması ile evin bağımsız bir odası haline getirilmiş. Mutfak tezgahı mutfak barı şeklinde dekor edilerek işlevsellik kazandırılmış.

Yemek masası

남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Yemek Odası
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Mutfağın hemen yanı başında yer alan yemek alanı şık bir ahşap yemek masası ile kusursuz bir güzelliğe sahip olmuş.  Üç kişilik bir aile yemek masası şeklinde tercih edilen masa ve sandalye takımı hem az yer kaplamış hem de fazla eşya barındırmayan dekoratif bir yemek alanı dekorasyonu oluşmasına katkı sağlamış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Kitaplık ve zarafet

남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Oturma Odası
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Salon içerisinde yer alan oturma grubu kitaplık ile desteklenerek salonun boş görünmesi önlenerek zarif bir salon dekorasyonu yapılmış. Ahşap ev içinde yoğun kullanıldığı için kitaplık da bütünlüğün bozulmaması açısından aynı ahşaptan tercih edilmiş. Orta masa ile uyumlu olan kitaplık salonun gözde mobilyalarından biri olmuş.

Yatak odası

남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Yatak Odası
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Evin yatak odası çok sade bir düzende dekore edilerek zarafeti ve şıklığı en üst noktaya taşınmış. Ahşap yoğunluğu yatak odasında da devam ettirilmiş ve doğal olduğu kadar göze hitap eden, zarafeti ile insanı etkileyen bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. İnce uzun penceresi ile   doğal bir aydınlatmaya sahip olan yatak odası evin en göz alıcı noktası olmuş.

Açık planlı yaşam alanı sayesinde 120 metrekare gibi görünen 90 metrekarelik daire
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler