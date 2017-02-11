Özgün tasarımı ile etkileyici bir ev

Bu yazımızda özgün tasarımı ile etkileyici bir güzelliğe sahip olan yazlığı inceliyoruz. Asimetrik çizgileri ve olağan dışı özellikleri ile göz alıcı bir güzelliği bulunan bu ev bulunduğu doğal çevreninde katkısı ile muhteşem bir ev olmuş. Güney Kore'de yer alan bu ev Kore halkının geleneksel özelliklerinin ve yaşam tarzının bir yansıması olsa da renkleri, çizgileri ve gelenekselliği ile rüya gibi bir ev olmuş. Homify yöresel ev modellerinden biri olan bu evi daha yakından inceleyerek rüya gibi bir ev olmasını sağlayan özelliklerine yakından bakalım.