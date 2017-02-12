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Sakarya'da bir firmanın göz alıcı mutfak tasarımları

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Mutfak
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Mutfaklar ev hanımları tarafından evin en özel yeri olan odalardır. Bu odalarda yemek pişirme, servis etme, kahve keyfi yapıldığı gibi kimi zaman televizyon eklenerek mutfağın bir yaşam alanı olması sağlanmıştır. Bir mutfağın işlevsel olması, dekoratif ve özel olması tasarımı ile dekorasyonu ile bağlantılıdır. Mutfak tasarımları dikkatli bir şekilde yapılmadığında  mutfak için yapılan tüm emek boşa gideceği gibi kullanışsız bir mutfak ortaya çıkacaktır. Bu olumsuz durum ile karşılaşmamak için size mükemmel tasarımları ile yaşanabilir mutfaklar sunan  ve Sakarya'da yer alan bir firmanın mutfak modellerini inceliyoruz. Her ayrıntısı ve detayı ile özenle ilgilenmiş, kusursuz güzellikte fonksiyonel mutfak tasarımları yapan bu firma aynı zamanda mutfağın bir yaşam alanı olmasını sağlıyor.  Etkileyici ve dekoratif olduğu kadar hayatınızı daha kolay yaşamanızı sağlayan bu mutfaklara yakından göz atalım.

Sade ve küçük mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evinizde mutfak için ayrılan alan küçük ise alternatif mutfak tasarımlarından biri olan küçük mutfak tasarımı tam size göre. Bir aile için ideal olan ve küçük olmasına karşın mükemmel dekorasyonu ile hem az yer işgal eden hem de size estetik bir mutfak sahibi olma fırsatı sunan bu mutfak  tam size göre.

Geniş ve ferah

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Geniş bir mutfak sahibi olmak istiyorsanız resimde yer alan ve genişliği kadar ferahlığı ile de etkileyici bir mutfak olan bu mutfak tasarımını tercih edebilirsiniz. Ahşap renginde mutfak dolapları, beyaz tonlarda duvarı ve küçük penceresi ile size  ferah bir mutfak yaşamı sunuyor.

İşlevsel mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfakların dekorasyonu kadar işlevsel olması da çok önemlidir. İşlevsel mutfak tasarımları ile ön plana çıkan bu firmanın örnek mutfak gibi birçok tasarımı bulunuyor. Dar bir alanda işlevsel olduğu kadar zarif bir mutfak dekorasyonu yapılarak mutfağın bir yaşam alanı olması sağlanmış.

Estetik yerleşim planı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak içinde en küçük alan boş bırakılmamış ve çok titiz bir yerleşim planı ile mutfak fonksiyonel bir mutfak haline gelmiş. Bu tasarım ile bir mutfağın her anlamda kullanışlı bir mutfak olabileceği ve kullanışlı olduğu kadar zarif ve  estetik açıdan da mükemmel olabileceği ortaya konulmuş.

Ankastre mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Özel tasarım mutfaklar kadar ankastre mutfaklar kullanılarak mutfak ihtiyaçaların çözüm getiren firma özel tasarımları içinde ankastre mutfaklar kullanıyor. Bu örnekte olduğu gibi parke döşeme ve beyaz mutfak dolapları gri ile tamamlanarak mutfak cihazlarının şık bir şekilde mutfak içinde yer almasını sağlamış.

Fonksiyonellik

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Fonksiyonel mutfaklar hayatımızı kolaylaştırdığı için mutfak tasarımı yapan firma fonksiyonelliğin ön plana çıktığı örnek tasarımlarda yapıyor. Mutfak adasını hem mutfak adası, hem yemek masası, hem de mutfağın sanal sınırı olarak kullanıyor ve bir taş ile üç kuş vuruyor. Bunları yaparken estetikten ve zarafetten ödün vermeyen firma kusursuz bir mutfak tasarımı ortaya çıkarıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Farklı tasarımlar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak adalarını istediğiniz gibi kullanabildiğiniz için  mutfak tasarımı yapan firmamız mutfak adalarını bir adım öteye taşıyor ve resimdeki gibi farklı bir tasarımı hayata geçirerek şık olduğu kadar ilgi çekici bir mutfak adası ile mutfağınızı özel bir mutfak haline getiriyor.

Beyaz mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Aydınlık mutfak tasarımları ile de ilgi odağı olan firma beyaz renkleri yoğun bir şekilde kullanarak örnek mutfak tasarımı ve benzerlerini çok kez hayata geçirmiş. Özel penceresi ile doğal aydınlık sağlayan bu mutfak herkesin sahip olmak istediği özel bir mutfak.

Köşe tasarımlar

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Farklı çözüm önerile ile size kolaylık sağlayan bu tasarım firması özellikle köşe tasarımlar ile mutfağınızda en küçük boş alan bırakmıyor ve şık bir köşe mutfağa sahip olmanızı sağlıyor.

Özel aydınlatmalar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak içinde yemek masası isterseniz firmamız size özel tasarımlar sunuyor ve örnek mutfakta olduğu gibi özel aydınlatmalar yaparak  romantik anlarınız için size alternatif imkanlar sunuyor.

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