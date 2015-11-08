Kaplama malzemesini nasıl seçmeliyim ?

Çağlar boyunca barınak olarak kullanılan, aynı zamanda yaşam alanları olarak bütün ihtiyaçlarımıza cevap veren, yüz yıllardır evrilerek modern halini alan evlerimiz günümüzde de teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş ve bütün ihtiyaçlarımızı en modern ve en konforlu şekilde karşılamaya devam etmiştir. Günümüzde ev modellerinin tamamında tasarım aşamasında sıcak ve soğuk ısı transferini dengelemek, kendi enerjisini üreten evler de fazla enerji harcamamak için çeşitli kaplama malzemeleri kullanılarak evler bir çeşit koruma altına alınmaya başlanmıştır. Ciddi biçimde tasarruf sağladığı için ülkemizde de çok yaygınlaşan kaplama sistemleri için evlerin türüne göre kaplama malzemesi seçimi yapılmakta ve evler kaplanmaktadır. Peki evlerimiz için uygun kaplama malzemesini nasıl seçeriz, nelere dikkat etmeliyiz, alırken ve kaplama uygulaması yapılırken neler yapmalıyız ? bu soruların cevaplarını verebilmek için öncelikle evimizin hangi bölgede yer aldığını, bulunduğunuz bölgenin iklimsel özelliklerini, kışın en soğuk ısı derecesini, yazın havanın en sıcak derecesi gibi bilgileri bilmeliyiz. Bu bilgilerin yanında evimizin yapıldığı malzemeleri bilmeli ve malzeme türüne göre yalıtım ve kaplama malzemesi seçimi yapmalıyız. Evlerimiz için uygun kaplama ve yalıtım malzemelerini seçmediğimiz zaman evlerimize zarar vermeye başlarız. Evlerimizde bizler gibi birer canlıdır. Eğer evlerimizin içinde düzenli karbondioksit ve oksijen döngüsü olmaz ise nem ve rutubet evin ömrünü kısaltır, evlerin ısınması ve soğuması sağlanmaz ise evin yapı malzemelerini bir arada tutan harç dökülmeye başlar ve evlerimiz çok kısa sürelerde yıkılarak yok olur. Bu nedenle seçeceğimiz kaplama malzemeleri evimize, binanın yapı taşına zarar vermeyecek türden seçilmeli ve evlerimizi koruduğu gibi cebimiz de korumalıdır.
Evlerimizin mantolanmasında kullanılan, plastik, fiber glass, kompozit malzemelerden elde edilmiş kaplama malzemesi, güneş enerjisinden yararlanmamızı sağlayan termal kaplama malzemesi, ahşap ve yapı kimyasallarından oluşan yapı kaplamaları olarak çok çeşitlidir. Mantolaması ve kaplaması yapılacak evin yapı taşı türüne göre kaplama malzemesi seçilir ve evin ısı transferini düzenleyen bir kaplama yapılarak evlerimizde sıcak ve soğuk havalardan daha az etkilenerek daha az ısınma ve soğutma için bütçe ayırmak zorunda kalırız. Ekonomik olduğu için her eve kolaylıkla uygulanabilen, ve evlerimizi daha estetik gösterme gibi bir özelliği olduğundan sizleri dış cephe boya badana derdinden de kurtarmaktadır.Uzun ömürlü olan kaplama malzemesi ile hem uzun yıllar tasarruf edip ısınmaya ayırdığımız parayı ayırmak zorunda kalmıyoruz hem de dış cepheye estetik bir görünüm kazandırdığı için fonksiyonel özelliğe sahip kaplamalar kullanıyoruz.
Kaplama malzemesi seçerken dikkat etmemiz gereken bir çok nokta vardır. Bu noktalar ile ilgili bir uzmandan, kaplama malzemesi satan firmalardan veya kaplama ustalarından yardım alabilir veya kaplama ile ilgili bilgileri internet ortamından edinebiliriz. Bunların dışında homify evler sayfasında bulunan dış cephe kaplama evleri inceleyerek hem ev türlerine göre seçilen kaplama malzemesini görmüş hem de özel kaplama malzemelerinin kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz.
Kaplama malzemeleri günümüzde gelişen teknoloji ile gelişmiş eskiden sadece ahşap ile yapılırken günümüzde çok farklı malzemelerden ve bu malzemelerin bir arada kullanılmasıyla elde edilen kaplama malzemeleri oluşturulmuştur. Bu malzemeler: ahşap başta olmak üzere, plastik, metali termal kaplama malzemeleri, kompozit malzemeler, yapı malzemelerinden oluşturulan malzemeler, pvc ( provilin clorür ) malzemeleri olarak sıralayabiliriz. Kaplama malzemelerinin ortak özellikleri bina yapı malzemesine göre sıcak ve soğuk geçirgenliği minimalize ederek ısı transferini en aza indirip bina içinde yaşayanların kış aylarında ısınma için ayırdıkları bütçeyi azaltmak ve yaz aylarında sıcaktan korunmak ve serinlemek için harcanacak enerjiyi en aza indirerek enerji giderini düşürmektir. Bu nedenle kaplama malzemeleri binalar için çok önemlidir.
Kaplama malzemeleri çok çeşitli olduklarından ve her kaplama malzemesi her yapı malzemesi ile uyumlu olmadığından veya istenilen verim elde edilemediğinden kaplama malzemesi seçimine dikkat edilmelidir. Evlerimiz için doğru kaplama malzemesi seçmek çok önemlidir. Tuğla ile yapılmış bir bina için asmolit kaplama malzemesi, ahşap i,le yapılmış bir bina için plastik kaplama malzemesi tercih edilmelidir. Yapı malzemesine göre kaplama malzemesi seçimi, binanın yaşı, durumu, bulunduğu bölge ve iklim şartları gibi özelliklere ait bilgiler öğrenilmeli ve bu bilgiler ışığında seçimler yapılmalıdır. Bu şekilde yapılacak olan kaplama malzemesi seçimi hem çok uzun ömürlü ve dayanıklı olur, hem de kaplama malzemesinden elde etmek istediğimiz verimi almış oluruz. Kaplama malzemesi verimi istenilen düzeyde olması için binanın bütün iç ve dış özellikler de bilinmesi gerekenler arasındadır. İç cephe de yer alan sıva türü, kalınlığı gibi bilgiler de verimi etkileyen etkenlerdir.
Günümüzde özellikle bahçeli evlerde kullanılan ve bahçe içindeki evi hem daha görsel hale getiren hem de kaplama malzemesi olarak doğal taşın kullanılması ile daha verimli bir hale geldiği için doğal taş kaplama malzemesi kullanılmaktadır. Doğal taş kaplama malzemeleri diğer kaplama malzemelerinin maliyetleri göz önüne alındığında daha uygun bütçeli olduğundan daha çok tercih edilmekte ve evlerin dış cepheleri daha estetik ve görsel hale getirilerek enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Tuğla yapı malzemesi yüz yıllardır evlerin, binaların inşamalzemesi olarak kullanılmış bütün evlerin yapı malzemesi olarak hayatımızda yer almıştır. Günümüzde de hem evlerin dış cephelerinin daha görsel olması için hem de kaplama malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Örnek resimde yer alan tuğla kaplama maqlzemesi ile kaplanmış ve kesme taş malzemeden yapılmış olan bina dışarıdan bakıldığında hem estetik ve görsel görünüyor hem de tuğlanın ısı geçirgenliğinin az olmasından kaynaklı olarak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Tuğla renklerine istediğiniz gibi, zevkinize uygun olarak seçebildiğiniz için evinizin dış cephe boası derdinden kurtulup uzun yıllar hem görsel hem de istediğiniz renklere boyalı dış cephelere sahip olarak enerji tasarrufu sağlayabilir ve bütçenizi hafifletebilirsiniz.
Kaplama, mantoloma
işlemleri ile evlerinizi yaşanabilir olarak kaplama malzemeleri ile kaplayıp hem enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kaplama malzemelerin seçiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalarına dikkat etmeli, bütün kaplama malzemelerini iyi bilmelisiniz. Kaplama sistemlerinin yamamı ülkemizde pahalı olan enerji tüketimine karşın tercih edilen ve dış cephelere estetik, zarif ve şık bir görsellik sağladığından tercih edilme sebebidir. Kaplama malzemelerinin bina yapı malzemeleri ile uyumlu olmasına dikkat etmeli, binaların uzun ömürlü olmasını sağlayarak yaşadığınız alanları daha yaşanılabilir hale getirerek binaların daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Kaplama ve mantoloma ile dış cephe boya derdinden kurtulmuş olursunuz.
Termo paneller çoğunlukla gün ışığının çok az olduğu ülkelerde
uygulanan kaplama malzemeleri olarak bilinir. Bu malzemeler daha çok güneş ışığını yansıtmak, güneş ışığından elektrik üretmek amaçlı paneller olduğu için evlerin hem dış cephelerini koruyup hem de güneş ışığından elektrik üreterek binanın ısınması ve iklimlendirilmesi için gerekli olan enerjiyi kendisi ürettiğinden ve dış cephe soğukluğu ne olursa olsun iç cepheye geçirmediği için çok ideal kaplama malzemeleridir. Termo paneller yaz aylarında güneş ışığının fazla ve hava sıcaklığının yüksek olması durumunda gelen ışınları yansıttığı ve soğurmadığı için tercih edilirler.