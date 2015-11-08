Kaplama malzemesini nasıl seçmeliyim ?

Çağlar boyunca barınak olarak kullanılan, aynı zamanda yaşam alanları olarak bütün ihtiyaçlarımıza cevap veren, yüz yıllardır evrilerek modern halini alan evlerimiz günümüzde de teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş ve bütün ihtiyaçlarımızı en modern ve en konforlu şekilde karşılamaya devam etmiştir. Günümüzde ev modellerinin tamamında tasarım aşamasında sıcak ve soğuk ısı transferini dengelemek, kendi enerjisini üreten evler de fazla enerji harcamamak için çeşitli kaplama malzemeleri kullanılarak evler bir çeşit koruma altına alınmaya başlanmıştır. Ciddi biçimde tasarruf sağladığı için ülkemizde de çok yaygınlaşan kaplama sistemleri için evlerin türüne göre kaplama malzemesi seçimi yapılmakta ve evler kaplanmaktadır. Peki evlerimiz için uygun kaplama malzemesini nasıl seçeriz, nelere dikkat etmeliyiz, alırken ve kaplama uygulaması yapılırken neler yapmalıyız ? bu soruların cevaplarını verebilmek için öncelikle evimizin hangi bölgede yer aldığını, bulunduğunuz bölgenin iklimsel özelliklerini, kışın en soğuk ısı derecesini, yazın havanın en sıcak derecesi gibi bilgileri bilmeliyiz. Bu bilgilerin yanında evimizin yapıldığı malzemeleri bilmeli ve malzeme türüne göre yalıtım ve kaplama malzemesi seçimi yapmalıyız. Evlerimiz için uygun kaplama ve yalıtım malzemelerini seçmediğimiz zaman evlerimize zarar vermeye başlarız. Evlerimizde bizler gibi birer canlıdır. Eğer evlerimizin içinde düzenli karbondioksit ve oksijen döngüsü olmaz ise nem ve rutubet evin ömrünü kısaltır, evlerin ısınması ve soğuması sağlanmaz ise evin yapı malzemelerini bir arada tutan harç dökülmeye başlar ve evlerimiz çok kısa sürelerde yıkılarak yok olur. Bu nedenle seçeceğimiz kaplama malzemeleri evimize, binanın yapı taşına zarar vermeyecek türden seçilmeli ve evlerimizi koruduğu gibi cebimiz de korumalıdır.

Evlerimizin mantolanmasında kullanılan, plastik, fiber glass, kompozit malzemelerden elde edilmiş kaplama malzemesi, güneş enerjisinden yararlanmamızı sağlayan termal kaplama malzemesi, ahşap ve yapı kimyasallarından oluşan yapı kaplamaları olarak çok çeşitlidir. Mantolaması ve kaplaması yapılacak evin yapı taşı türüne göre kaplama malzemesi seçilir ve evin ısı transferini düzenleyen bir kaplama yapılarak evlerimizde sıcak ve soğuk havalardan daha az etkilenerek daha az ısınma ve soğutma için bütçe ayırmak zorunda kalırız. Ekonomik olduğu için her eve kolaylıkla uygulanabilen, ve evlerimizi daha estetik gösterme gibi bir özelliği olduğundan sizleri dış cephe boya badana derdinden de kurtarmaktadır.Uzun ömürlü olan kaplama malzemesi ile hem uzun yıllar tasarruf edip ısınmaya ayırdığımız parayı ayırmak zorunda kalmıyoruz hem de dış cepheye estetik bir görünüm kazandırdığı için fonksiyonel özelliğe sahip kaplamalar kullanıyoruz.

Kaplama malzemesi seçerken dikkat etmemiz gereken bir çok nokta vardır. Bu noktalar ile ilgili bir uzmandan, kaplama malzemesi satan firmalardan veya kaplama ustalarından yardım alabilir veya kaplama ile ilgili bilgileri internet ortamından edinebiliriz. Bunların dışında homify evler sayfasında bulunan dış cephe kaplama evleri inceleyerek hem ev türlerine göre seçilen kaplama malzemesini görmüş hem de özel kaplama malzemelerinin kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz.



