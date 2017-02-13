현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evinizi küçük hissettiren 8 tasarım hatası

umit atdağ umit atdağ
Soho, Alecc Interior Design Alecc Interior Design Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Evinizi tasarlarken her santimetrekaresinin çok önemli olduğunu bilirsiniz. Bu nedenle boş alan kalmayacak şekilde tasarım yapar ve uygularsınız.  Ancak her alanın kullanılması ve bu alanlarda eşya yerleşimi yapılması evin içinde geniş alan bırakmayabilir. Bu durumda eviniz olduğundan küçük görünecektir.   Evinizin veya odanızın küçük görünmesini önlemek adına yapılmaması gereken bazı uygulamalar vardır. Bu gün evinizi küçük hissettiren  tasarım hatalarını inceliyoruz.  Evinizi veya odanızı tasarlarken dikkat etmeniz gereken, evinizi geniş gösterecek uygulamaları yapmalı ve  hatalardan kaçınmalısınız. Standart  kural olarak her odanın boyutu ile orantılı bir şekilde eşya kullanmalı ve evinizin eşya kalabalığına sahip olmasını önlemelisiniz. Ev dekorasyonlarında yapılan tasarım hatalarına göz atalım.

Çok fazla eşya kullanmayın

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Bir odanın dar olmaması için orantılı eşya kullanımı şarttır. eğer oda da orantının üzerine eşya kullanmışsanız dekorasyon ne kadar zarif olursa olsun odanız çok kalabalık ve kötü görünecektir. Bu nedenle tasarım yaparken yeterli miktarda eşya kullanmak ve dekorasyonun zarafetini azaltmamak çok önemlidir. Örnek mutfak dekorasyonunda yeterli alan olmasına karşın fazla eşya kullanılmış ve kötü bir görsel ortaya çıkmış.

Hantal mobilyalar

Armoire sur-mesure, Centimetre.com Centimetre.com Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

Geçmişte çok tercih edilen hantal mobilyalar dekorasyon içinde sabit bir yerde durduğu için geri kalan eşyalar bu mobilyalara göre dekore edilir. Bu durum dekorasyonun tarzınıza göre değil hantal mobilyalara göre dekore edilmesi gerçeğini oluşturur. Bu durum ile karşı karşıya kalmamak adına evinizde yer alan gardırop, dolap, sandık gibi hantal mobilyalardan kurtulmalı ve modern muadil mobilyalar tercih etmelisiniz.

Koyu renkler

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth Modern Yatak Odası
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Renk tercihlerinde açık tonlar tercih etmelisiniz. Açık tonlar her zaman odanızı daha geniş gösterecektir. Koyu renkler ise örnek dekorasyonda olduğu gibi odanızı kasvetli ve daha dar bir oda  haline getirecektir. Bu nedenle açık ve canlı tonlar tercih etmelisiniz.

İdeal aydınlatma

homify
homify

homify
homify
homify

Oda içinde yeterli aydınlatma yoksa odanız karanlık ve boğucu bir oda haline gelecektir. Bu durum odanızın daha dar görünmesinenden olacağı için oda içinde daha geniş bir görüntü oluşmasını sağlamak adına ideal bir aydınlatma yapmalısınız. İdeal aydınlatma ve ışık rengi sizi mutlu edeceği gibi odayı daha ferah bir oda haline getirir.

Eşleştirme yapmayın

Harlequin Cushion Niki Jones Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Niki Jones

Harlequin Cushion

Niki Jones
Niki Jones
Niki Jones

Evinizde kullandığınız aksesuarları her zaman eşleştirmeyin. Eşleştirme yaptığınızda oda içi daha dar bir hale gelecektir. Bu nedenle bazı durumlarda simetrik tasarım yerine asimetrik tasarım metodlarını tercih etmelisiniz. Böylece aha ferah ve daha geniş bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Yersiz mobilyalar

Soho, Alecc Interior Design Alecc Interior Design Modern Oturma Odası
Alecc Interior Design

Alecc Interior Design
Alecc Interior Design
Alecc Interior Design

Oda içinde yer alan fazla ve gereksiz tüm mobilyalardan kurtulmalısınız. Masa üzerinde duran gereksiz aksesuarlardan, anlamsız seperatörlerden, saksılardan kurtularak oda içini daha geniş hale getirebilirsiniz. Sade ve minimalist bir tasarım her zaman huzur verir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Fazla model kullanmayın

Hexa-Gone wallpaper quirk and rescue Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
quirk and rescue

Hexa-Gone wallpaper

quirk and rescue
quirk and rescue
quirk and rescue

Evinize alacağınız mobilyalar veya takımlar içinde çok fazla sayıda model kullanmamalısınız. Model sayısı ne kadar fazla olursa modeli tamamlayan unsur sayısı da fazla olacağı için kalabalık bir eşya ordusu ile dekorasyon yapmak zorunda kalırsınız.

Kısa perdeler

Classic View of Contemporised Victorian Living Room homify Klasik Oturma Odası large bay window,roman blinds,dress curtains,victorian home,victorian property,classic sofa,large sofa,taupe colour scheme,pink accents,living room decor,living room furnish
homify

Classic View of Contemporised Victorian Living Room

homify
homify
homify

Evinizde kısa perdeler tercih edin. Uzun perdeler pervaz altında sarkacağı için kalabalık görünecek ve oda içini daraltacaktır. Geniş dekorasyonlar için kısa perdeler tercih etmelisiniz.

İlham veren 7 sıradışı raf uygulaması

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Add SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler