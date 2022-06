Evinizi küçük hissettiren 8 tasarım hatası

Evinizi tasarlarken her santimetrekaresinin çok önemli olduğunu bilirsiniz. Bu nedenle boş alan kalmayacak şekilde tasarım yapar ve uygularsınız. Ancak her alanın kullanılması ve bu alanlarda eşya yerleşimi yapılması evin içinde geniş alan bırakmayabilir. Bu durumda eviniz olduğundan küçük görünecektir. Evinizin veya odanızın küçük görünmesini önlemek adına yapılmaması gereken bazı uygulamalar vardır. Bu gün evinizi küçük hissettiren tasarım hatalarını inceliyoruz. Evinizi veya odanızı tasarlarken dikkat etmeniz gereken, evinizi geniş gösterecek uygulamaları yapmalı ve hatalardan kaçınmalısınız. Standart kural olarak her odanın boyutu ile orantılı bir şekilde eşya kullanmalı ve evinizin eşya kalabalığına sahip olmasını önlemelisiniz. Ev dekorasyonlarında yapılan tasarım hatalarına göz atalım.