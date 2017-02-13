Evinizi küçük hissettiren 8 tasarım hatası

Evinizi tasarlarken her santimetrekaresinin çok önemli olduğunu bilirsiniz. Bu nedenle boş alan kalmayacak şekilde tasarım yapar ve uygularsınız. Ancak her alanın kullanılması ve bu alanlarda eşya yerleşimi yapılması evin içinde geniş alan bırakmayabilir. Bu durumda eviniz olduğundan küçük görünecektir. Evinizin veya odanızın küçük görünmesini önlemek adına yapılmaması gereken bazı uygulamalar vardır. Bu gün evinizi küçük hissettiren tasarım hatalarını inceliyoruz. Evinizi veya odanızı tasarlarken dikkat etmeniz gereken, evinizi geniş gösterecek uygulamaları yapmalı ve hatalardan kaçınmalısınız. Standart kural olarak her odanın boyutu ile orantılı bir şekilde eşya kullanmalı ve evinizin eşya kalabalığına sahip olmasını önlemelisiniz. Ev dekorasyonlarında yapılan tasarım hatalarına göz atalım.
Bir odanın dar olmaması için orantılı eşya kullanımı şarttır. eğer oda da orantının üzerine eşya kullanmışsanız dekorasyon ne kadar zarif olursa olsun odanız çok kalabalık ve kötü görünecektir. Bu nedenle tasarım yaparken yeterli miktarda eşya kullanmak ve dekorasyonun zarafetini azaltmamak çok önemlidir. Örnek mutfak dekorasyonunda yeterli alan olmasına karşın fazla eşya kullanılmış ve kötü bir görsel ortaya çıkmış.
Geçmişte çok tercih edilen hantal mobilyalar dekorasyon içinde sabit bir yerde durduğu için geri kalan eşyalar bu mobilyalara göre dekore edilir. Bu durum dekorasyonun tarzınıza göre değil hantal mobilyalara göre dekore edilmesi gerçeğini oluşturur. Bu durum ile karşı karşıya kalmamak adına evinizde yer alan gardırop, dolap, sandık gibi hantal mobilyalardan kurtulmalı ve modern muadil mobilyalar tercih etmelisiniz.
Renk tercihlerinde açık tonlar tercih etmelisiniz. Açık tonlar her zaman odanızı daha geniş gösterecektir. Koyu renkler ise örnek dekorasyonda olduğu gibi odanızı kasvetli ve daha dar bir oda haline getirecektir. Bu nedenle açık ve canlı tonlar tercih etmelisiniz.
Oda içinde yeterli aydınlatma yoksa odanız karanlık ve boğucu bir oda haline gelecektir. Bu durum odanızın daha dar görünmesinenden olacağı için oda içinde daha geniş bir görüntü oluşmasını sağlamak adına ideal bir aydınlatma yapmalısınız. İdeal aydınlatma ve ışık rengi sizi mutlu edeceği gibi odayı daha ferah bir oda haline getirir.
Evinizde kullandığınız aksesuarları her zaman eşleştirmeyin. Eşleştirme yaptığınızda oda içi daha dar bir hale gelecektir. Bu nedenle bazı durumlarda simetrik tasarım yerine asimetrik tasarım metodlarını tercih etmelisiniz. Böylece aha ferah ve daha geniş bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
Oda içinde yer alan fazla ve gereksiz tüm mobilyalardan kurtulmalısınız. Masa üzerinde duran gereksiz aksesuarlardan, anlamsız seperatörlerden, saksılardan kurtularak oda içini daha geniş hale getirebilirsiniz. Sade ve minimalist bir tasarım her zaman huzur verir.
Evinize alacağınız mobilyalar veya takımlar içinde çok fazla sayıda model kullanmamalısınız. Model sayısı ne kadar fazla olursa modeli tamamlayan unsur sayısı da fazla olacağı için kalabalık bir eşya ordusu ile dekorasyon yapmak zorunda kalırsınız.